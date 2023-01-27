Лига Clash Royale возвращается, а значит, впереди у нас целый год соревнований на самом высоком уровне! Вы готовы к лучшему в истории году Лиги Clash Royale?

В этом году Лига Clash Royale получает новый формат, призовой фонд составляет 1 300 000 долларов США, а матчи обещают быть поистине эпическими!

Мы решили взять лучшее от форматов CRL 2021 и 2022 годов и объединить, чтобы формат 2023 года был идеальным!

В 2023 году мы хотим сделать соревнование доступным для всех, а также поощрять как выдающиеся успехи, так и стабильные результаты.