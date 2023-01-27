Лига Clash Royale возвращается, а значит, впереди у нас целый год соревнований на самом высоком уровне! Вы готовы к лучшему в истории году Лиги Clash Royale?
В этом году Лига Clash Royale получает новый формат, призовой фонд составляет 1 300 000 долларов США, а матчи обещают быть поистине эпическими!
Мы решили взять лучшее от форматов CRL 2021 и 2022 годов и объединить, чтобы формат 2023 года был идеальным!
В 2023 году мы хотим сделать соревнование доступным для всех, а также поощрять как выдающиеся успехи, так и стабильные результаты.
Ежемесячные соревнования, которые были частью CRL в 2021 году, полюбились всем, так что мы решили их вернуть!
Начиная с марта топ-1000 игроков Легендарного пути будут сражаться между собой в ежемесячном отборе до тех пор, пока не останется 8 лучших игроков, которые попадут в ежемесячный финал. Всего за год будет сыграно 7 (семь) ежемесячных турниров. Они пройдут в турнирном центре внутри игры.
Денежные призы будут распределяться среди победителей, игроки смогут заработать золотые билеты и турнирные очки, а также попасть в легенды Clash Royal, если удастся эпично проявить себя!
Как же все-таки пройти в мировой финал? Есть два способа: заработать золотой билет или набрать достаточно турнирных очков. Победитель каждого ежемесячного финала получит золотой билет на мировой финал.
Это означает, что по итогам семи ежемесячных финалов каждый из семи победителей получит место в итоговой схватке за титул мирового чемпиона.
Если вы регулярно доходите до последних этапов ежемесячных турниров, но немного не дотягиваете до 1-го места, то у вас будет возможность накопить турнирные очки.
Мы выделим семь дополнительных мест в мировом финале для игроков, у которых не вышло победить в ежемесячном финале, зато получилось показать наиболее стабильный результат!
Какой же год без мирового финала? За семь месяцев турнира в мировой финал выйдут 14 игроков.
К ним присоединятся два игрока из Китая, так что в финале на арене встретятся 16 лучших игроков мира, чтобы сразиться за звание мирового чемпиона.
Отметьте у себя в календаре: мировой финал пройдет с 24 по 26 ноября!
Не хватает информации? Еще бы!
Чтобы узнать больше о правилах, расписании, трансляции и всем остальном, почаще заглядывайте на вкладку «Киберспорт» в игре Clash Royale, а также подпишитесь на нас в Twitter и Instagram (информация на английском языке), где вскоре появится дополнительная информация!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale Esports