Зеркальный режим часто рассматривается как один из самых искусных: та же колода, те же начальные карты, разница заключается в ваших решениях и использовании карты Зеркало.
Даже если это умение приходит со временем и практикой, вот три совета, которые помогут вам преодолеть это испытание:
Не спешите вступать в бой и используйте несколько секунд в начале игры для анализа своей колоды. То же самое касается и вашего оппонента!
Каковы синергии? С какой картой будет трудно справиться? Потратьте время, чтобы обдумать сильные и слабые стороны колоды.
Проанализировав свою колоду, определите, что является условием победы. Условие победы - это карта, предназначенная для нанесения серьезного урона башням. У вас может быть одна или несколько.
Это краеугольный камень вашей колоды, который, возможно, станет ключом к вашей победе.
Теперь, когда вы хорошо понимаете, как работает ваша колода и что с ней делать, подумайте о контре ... или ее отсутствии.
У вас есть воздушные юниты, но нет противовоздушной обороны? Есть юниты ближнего боя, но нет сплэша или мелких заклинаний? Чем меньше шансов на противодействие у карты в колоде, тем более мощной она будет в игре. Если это хорошо для вас, то это хорошо и для вашего противника!
Не забывайте об основе каждой битвы на Арене: разумно управляйте своим эликсиром и следите за циклом карт противника! Имея в виду все эти советы, вы с легкостью пройдете это испытание.
До встречи на Арене!