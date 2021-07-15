Зеркальный режим часто рассматривается как один из самых искусных: та же колода, те же начальные карты, разница заключается в ваших решениях и использовании карты Зеркало.

Даже если это умение приходит со временем и практикой, вот три совета, которые помогут вам преодолеть это испытание: