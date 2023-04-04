Это изменение призвано сохранить за разбойником славу «более прочного, но менее сильного воина, чем рыцарь», а за разбойницами — «более сильных, но и более хрупких воинов, чем лучницы».

Разбойник: увеличение здоровья сделает его одним из лучших мини-танков по данному показателю — на одном уровне с валькирией (хотя и с более низким уроном в секунду).



Разбойницы: увеличение скорости первой атаки поставит их практически в один ряд с другими воинами дальнего боя.



Расстояние между разбойниками также стало больше, однако огненный шар все равно может задеть всех троих.

