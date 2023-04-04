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4 апр. 2023 г.
Blog – Clash Royale

ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА — АПРЕЛЬ 2023

ЛУЧНИЦЫ

Первая атака замедлена с 0,1 до 0,5 с.

Лучницы, наряду с валькирией, всегда обладали одной из самых быстрых первых атак (всего 0,1 с.), что позволяло им успеть сделать выстрел практически в любом столкновении. Поскольку раньше мы повысили их скорость атаки, на этот раз мы решили замедлить первую атаку лучниц до 0,5 с., чтобы карта больше соответствовала другим похожим на нее картам, а также чтобы игроки успевали вовремя среагировать.

ШАХТЕР

Урон королевской башне уменьшен на 17%.

Шахтер становится менее эффективен против королевских башен, но все так же остается хорошим мини-танком для отвлечения внимания.

ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ

Дальность резкого рывка уменьшена с 6 до 5,5 клеток (на 8 % короче).

Натуральный блондин сможет атаковать врагов своей способностью, только если они подойдут еще ближе.

ФЕНИКС

Урон при уничтожении: -10 %.

Ослабление урона феникса при уничтожении нацелено на то, чтобы снизить его эффективность, сохранив при этом его ценность как летающего воина. В сочетании с усилением мегаминьона это изменение приблизит феникса к воинам его категории.

МЕГАМИНЬОН

Скорость атаки увеличена с 1,6 до 1,5 с. (на 6 % быстрее).

С этим небольшим усилением мегаминьон получит преимущество перед фениксом благодаря более выгодному соотношению урона в секунду и эликсира, что повысит его ценность среди других летающих воинов.

ПЕЧЬ

Появление ускорено на 1 с. (с 6 до 5 с.).

Время жизни уменьшено на 5 с. (с 33 до 28 с.).

Благодаря небольшому увеличению скорости появления печь станет более эффективным зданием. Время жизни было снижено, чтобы печь продолжала призывать не более 7 огненных духов.

ГОБЛИНЫ-КОПЕЙЩИКИ

Дальность атаки увеличена с 5 до 5,5 клеток (на 10% больше).

На данный момент гоблины-копейщики значительно уступают другим воинам поддержки дальнего боя. Это усиление позволит им стать сильнее некоторых воинов из той же категории. Данное изменение также отразится на гоблинах-копейщиках, призываемых при помощи хижины гоблинов, банды гоблинов и гоблина-гиганта.

РАЗБОЙНИКИ

Разбойник: здоровье увеличено на 6 %.

Разбойницы: первая атака ускорена с 0,8 до 0,5 с. (на 38 % быстрее).

Расстояние между разбойниками увеличено с 1,9 до 3 клеток.

Это изменение призвано сохранить за разбойником славу «более прочного, но менее сильного воина, чем рыцарь», а за разбойницами — «более сильных, но и более хрупких воинов, чем лучницы».

Разбойник: увеличение здоровья сделает его одним из лучших мини-танков по данному показателю — на одном уровне с валькирией (хотя и с более низким уроном в секунду).

Разбойницы: увеличение скорости первой атаки поставит их практически в один ряд с другими воинами дальнего боя.

Расстояние между разбойниками также стало больше, однако огненный шар все равно может задеть всех троих.

НАБЛЮДЕНИЕ

  • Яд

  • Торнадо