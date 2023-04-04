ЛУЧНИЦЫ
Лучницы, наряду с валькирией, всегда обладали одной из самых быстрых первых атак (всего 0,1 с.), что позволяло им успеть сделать выстрел практически в любом столкновении. Поскольку раньше мы повысили их скорость атаки, на этот раз мы решили замедлить первую атаку лучниц до 0,5 с., чтобы карта больше соответствовала другим похожим на нее картам, а также чтобы игроки успевали вовремя среагировать.
ШАХТЕР
Шахтер становится менее эффективен против королевских башен, но все так же остается хорошим мини-танком для отвлечения внимания.
ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ
Натуральный блондин сможет атаковать врагов своей способностью, только если они подойдут еще ближе.
ФЕНИКС
Ослабление урона феникса при уничтожении нацелено на то, чтобы снизить его эффективность, сохранив при этом его ценность как летающего воина. В сочетании с усилением мегаминьона это изменение приблизит феникса к воинам его категории.
МЕГАМИНЬОН
С этим небольшим усилением мегаминьон получит преимущество перед фениксом благодаря более выгодному соотношению урона в секунду и эликсира, что повысит его ценность среди других летающих воинов.
ПЕЧЬ
Появление ускорено на 1 с. (с 6 до 5 с.).
Благодаря небольшому увеличению скорости появления печь станет более эффективным зданием. Время жизни было снижено, чтобы печь продолжала призывать не более 7 огненных духов.
ГОБЛИНЫ-КОПЕЙЩИКИ
На данный момент гоблины-копейщики значительно уступают другим воинам поддержки дальнего боя. Это усиление позволит им стать сильнее некоторых воинов из той же категории. Данное изменение также отразится на гоблинах-копейщиках, призываемых при помощи хижины гоблинов, банды гоблинов и гоблина-гиганта.
РАЗБОЙНИКИ
Разбойник: здоровье увеличено на 6 %.
Разбойницы: первая атака ускорена с 0,8 до 0,5 с. (на 38 % быстрее).
Это изменение призвано сохранить за разбойником славу «более прочного, но менее сильного воина, чем рыцарь», а за разбойницами — «более сильных, но и более хрупких воинов, чем лучницы».
Разбойник: увеличение здоровья сделает его одним из лучших мини-танков по данному показателю — на одном уровне с валькирией (хотя и с более низким уроном в секунду).
Разбойницы: увеличение скорости первой атаки поставит их практически в один ряд с другими воинами дальнего боя.
Расстояние между разбойниками также стало больше, однако огненный шар все равно может задеть всех троих.
Яд
Торнадо