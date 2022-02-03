Эффект замедления не будет влиять на скорость появления воинов.

Это скорее исправление ошибки, чем изменение баланса, — теперь болас всадницы на баране будет влиять только на скорость передвижения карт наподобие ведьмы и ночной ведьмы, но не на скорость появления призываемых ими воинов.



Благодарим @MaxirusCr за сообщение об этой ошибке!