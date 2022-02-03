Эти изменения уже вступили в силу!
СПИСОК КАРТ
Королева лучниц 👇
Золотой рыцарь 👇
Гигант ☝️
Мини-П.Е.К.К.А. ☝️
Адская башня ☝️
Мушкетер ☝️
Охотник ☝️
Королевские кабаны 👇
Всадница на баране 👇
Шар 🔄
Принц 🔄
Темный принц 🔄
Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!
КОРОЛЕВА ЛУЧНИЦ
Скорость передвижения во время действия способности уменьшена
со средней до медленной.
Королева лучниц все еще очень сильна... Возможно, даже слишком. Благодаря снижению скорости во время действия способности ей будет сложнее добраться до башни, и она станет менее эффективна для штурма моста.
ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ
Время восстановления способности
увеличено с 8 до 11 с.
Дальность рывка
уменьшена с 6 до 5.
Рывки резкие, как пуля дерзкие!
Увеличенное время восстановления затруднит повторное использование способности «Резкий рывок» при защите и атаке. Уменьшение дальности рывка должно побудить игроков более тщательно продумывать стратегию его использования.
ГИГАНТ
Здоровье
увеличено на 4 %.
Наш великан как-то бледно смотрится в последнее время. Небольшое увеличение здоровья добавит ему привлекательности в глазах игроков.
МИНИ-П.Е.К.К.А.
Скорость атаки
увеличена на 6 %.
Главный любитель блинчиков все чаще остается не у дел. Мы надеемся, что это небольшое усиление поможет мини-П.Е.К.К.А. не отставать от соперников.
АДСКАЯ БАШНЯ
Скорость первой атаки
увеличена на 25 %.
Адская башня — одно из самых слабых зданий. Увеличение скорости первой атаки ускорит не только зарядку луча, но и переключение между целями.
МУШКЕТЕР
Скорость атаки
увеличена на 9 %.
Еще одна из карт-ветеранов, которая не может найти свое место в метаигре. Мы разобрали, смазали и заново собрали ее мушкет, так что теперь она стреляет быстрее!
Это изменение также затронет карту трех мушкетеров.
ОХОТНИК
Скорость первой атаки
увеличена на 11 %.
Лучшие усы (и брови) арены в последнее время грустно поникли. Ускорение первой атаки должно помочь их хозяину найти свою роль в мете.
КОРОЛЕВСКИЕ КАБАНЫ
Урон
уменьшен на 3 %.
Кабаны разбушевались! В чем причина? Ой...
Мы немного перестарались с усилением кабанов в сентябре, так что теперь урежем его наполовину.
ВСАДНИЦА НА БАРАНЕ
Эффект замедления не будет влиять на скорость появления воинов.
Это скорее исправление ошибки, чем изменение баланса, — теперь болас всадницы на баране будет влиять только на скорость передвижения карт наподобие ведьмы и ночной ведьмы, но не на скорость появления призываемых ими воинов.
Благодарим @MaxirusCr за сообщение об этой ошибке!
ШАР
Урон
уменьшен на 33 %.
Скорость атаки
увеличена на 33 %.
Шар может наносить поистине разрушительный урон, и иногда ему сложно противостоять.
Это изменение снизит масштаб урона при однократной атаке, но продолжительная атака по башне станет еще более мощной.
ПРИНЦ
Теперь может перепрыгнуть через реку.
Здоровье
уменьшено на 4 %.
ТЕМНЫЙ ПРИНЦ
Теперь может перепрыгнуть через реку.
Здоровье
уменьшено на 3 %.
И кабаны, и бараны могут перепрыгнуть через реку — чем же пони хуже?
Мы надеемся, что это изменение приведет к более интересному взаимодействию у реки и побудит игроков уделять больше внимания стратегии. Так как это усиление дает обоим принцам значительное преимущество, мы компенсируем это уменьшением очков здоровья.