Эти изменения уже вступили в силу!
МОНАХ
ПОЧЕМУ?
С момента последнего изменения карту монаха стали использовать намного реже, поэтому нужно было что-то сделать, чтобы он мог составить конкуренцию остальным чемпионам.
ОГНЕННАЯ ЛУЧНИЦА
ПОЧЕМУ?
Иногда огненная лучница не атакует, когда враги находятся прямо перед ней (армия скелетов, это про вас!). Это изменение позволит ей быстрее выстрелить после выбора цели.
ЛУЧНИЦЫ
ПОЧЕМУ?
Лучниц затмили другие вспомогательные дальнобойные карты, в частности гоблин с дротиками. Мы хотим, чтобы они были более конкурентоспособными в текущей мете и могли противостоять группам воинов, обладая при этом достойным показателем урона в секунду.
ГОБЛИН-ГИГАНТ
ПОЧЕМУ?
Гоблин-гигант — непопулярная карта. Однако гоблины в рюкзаке делают ее по-настоящему уникальной, так что мы решили уделить больше внимания этой особенности.
РЫЦАРЬ
ПОЧЕМУ?
Рыцарь сильно уступает в популярности другим картам, например, валькирии и в какой-то степени королевскому призраку. Усиление поможет ему вернуться в мету, акцентировав ценность рыцаря как танка. К тому же он все еще хорош для своей цены.
РАКЕТА
ПОЧЕМУ?
Ракету можно использовать для нанесения завершающего удара, что особенно критично в режиме внезапной смерти. Чтобы исход боя в меньшей степени зависел от того, удалось ли кому-то из соперников успеть получить ракету на конечном этапе игры, мы решили сделать ее менее эффективной против королевских башен.
ФЕНИКС
ПОЧЕМУ?
Несмотря на прошлые ослабления, феникс по-прежнему остается одной из сильнейших карт в игре как по проценту побед, так и по частоте использования.
Мы уменьшим силу возрожденного феникса и изменим его внешний вид, чтобы первый феникс отличался от второго и более внушительными размерами, и визуальными эффектами.
Возрожденный феникс — это феникс, который возвращается в игру, вылупившись из яйца.
БРЕВНО
ПОЧЕМУ?
Бревно представляет собой весьма уникальное и универсальное заклинание. Возможно, даже слишком универсальное, так как способность отбрасывать вражеских воинов выделяет его на фоне остальных заклинаний. Изменение должно сделать бревно немного менее универсальным, снизив преимущество от его использования в паре с дальнобойными оборонными сооружениями.
КОРОЛЕВА ЛУЧНИЦ
ПОЧЕМУ?
Пора ослабить самую популярную чемпионскую карту (несмотря на то, что это королева)!
Теперь подготовка арбалета перед выстрелом по первой цели будет занимать немного больше времени.
Мы пока не будем менять баланс этих карт и продолжим наблюдать за ними.
Ниже объясняется, почему мы решили ничего не делать с картами, которые активно обсуждаются в соревновательном сообществе.
Частота использования королевского гиганта в больших и классических испытаниях составляет 5 % (приблизительно 70-е место в списке), при этом у карты весьма достойный процент побед (54 %). Даже если рассматривать колоды, очень хорошо проявляющие себя в больших/классических испытаниях (8–12 побед), эта карта по-прежнему будет на скромном 45-м месте по популярности (7 %). Примерно так же ситуация складывается для нее на легендарном пути и пути к славе.
Частота использования молнии в больших и классических испытаниях составляет 11 %, что делает ее восьмым по популярности заклинанием. Хороший процент побед (55 %), скорее всего, обусловлен популярностью королевы лучниц (которая будет ослаблена). Так что ослабления молнии пока не будет.
Нам хотелось бы сохранить текущую стоимость способности в 1 каплю эликсира. Мы понимаем, что для игроков, соревнующихся серьезно (то есть для многих из вас), не станет проблемой, если способность будет стоить 2 капли эликсира. Однако дорогая способность, не имеющая пропорциональной ценности, не пойдет игре на пользу.
Это в корне отличается от ситуации с королем скелетов, который призывает скелетов на поле боя, что представляет собой безусловную ценность даже в неидеальных условиях.
Дорогая способность, которая не приносит пользы, если применить ее в неподходящий момент, может отпугнуть игроков, не столь заинтересованных в соревновательном аспекте игры. Это приведет к тому, что картой монаха будут играть только самые опытные игроки.
Это нормально, что для освоения некоторых карт нужно приложить дополнительные усилия, но мы хотим, чтобы большинство карт были доступны широкому кругу игроков.
Вышеупомянутое изменение должно решить проблему, из-за которой огненная лучница не атакует врагов, находящихся прямо перед ней, но истинная причина ее «нерешительности» обусловлена такими показателями, как скорость атаки, время начала первой атаки и принцип выбора цели.
Самым действенным (и, возможно, самым страшным, поскольку это затронуло бы все типы карт сразу) было бы изменить принципы выбора цели, но это потребовало бы тщательного планирования, внедрения и тестирования. Мы надеемся заняться этим в будущем, а пока что это изменение должно немного сгладить эффект от ее «нерешительности».