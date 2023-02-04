ПОЧЕМУ?



Несмотря на прошлые ослабления, феникс по-прежнему остается одной из сильнейших карт в игре как по проценту побед, так и по частоте использования.



Мы уменьшим силу возрожденного феникса и изменим его внешний вид, чтобы первый феникс отличался от второго и более внушительными размерами, и визуальными эффектами.



Возрожденный феникс — это феникс, который возвращается в игру, вылупившись из яйца.