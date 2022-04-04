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4 апр. 2022 г.
Blog – Clash Royale

Изменения баланса — апрель 2022 года

Эти изменения уже вступили в силу!

СПИСОК КАРТ

  • Шустрый шахтер 👆(8 апреля)

  • Землетрясение 👇 (8 апреля)

  • Зеркало

    ☝️

  • Золотой рыцарь

    ☝️

  • Гигантский скелет

    ☝️

  • Лучницы

    ☝️

  • Ледяной дух

    ☝️

  • Надгробие 👇

  • Всадница на баране

    👇

  • Королева лучниц

    👇

  • Кладбище

    👇

  • Валькирия 👇

  • Мегарыцарь

    👇

  • Сборщик эликсира 🔄

  • Электрогигант 🔄

Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!

Шустрый шахтер (8 апреля)

  • Стоимость способности "Взрывной выход": 2 > 1👆

  • Невосприимчивость к отдаче 👆


Мы выявили две области, в которых Шустрый шахтер иногда испытывает трудности: его прерывают во время бурения и он не мог успешно использовать свою способность.

Благодаря этим изменениям мы надеемся увидеть больше пользы от атаки бура, а также более активное использование его Взрывного выхода!

Землетрясение (8 апреля)

  • Урон королевской башни: -23% 👇



Свет мой зеркальце скажи, самую ОП карту покажи!

Новая Мета с зеркалом принесла несколько "интересных" колод, и самая "интересная" включает в себя цикл заклинаний Землетрясения, против которого очень неприятно играть, почти без возможности контригры. Это должно уменьшить общий урон, который эта колода способна нанести за короткий промежуток времени.

ЗЕРКАЛО

  • Теперь добавляет 2 уровня вместо 1 ☝️.

Зеркало всегда было слабой картой, которую воспринимали скорее как способ сбить противника с толку. Мы надеемся, что это усиление сделает его более привлекательным при составлении колод.

ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ

  • Дальность рывка

    увеличена с 5 до 6 ☝️.

  • Цепочка атак прекращается, когда он достигает башни.

Предыдущее ослабление было слишком суровым, так что мы частично откатываем его обратно.

Прекращение цепочки атак при достижении башни сделает его более предсказуемым и повысит шансы нанести больше урона башне. Однако активировать башню короля теперь будет труднее.

ГИГАНТСКИЙ СКЕЛЕТ

  • Скорость атаки увеличена на 7 %☝️.

  • Здоровье

    увеличено на 7 % ☝️.

Несчастный гигантский скелет все никак не может найти себе места на арене.

Мы добавили ему живучести, чтобы повысить его шансы добраться до башен.

ЛУЧНИЦЫ

  • Скорость атаки

    увеличена на 9 % ☝️.

В последнее время лучницы не очень популярны. Мы перетянули тетиву на их луках, так что теперь они должны составить достойную конкуренцию другим дальнобойным воинам.

ЛЕДЯНОЙ ДУХ

  • Продолжительность заморозки увеличена на 30 % ☝️.

Мы хотим, чтобы область применения ледяного духа была не такой, как у его собрата, электрического духа. Теперь ледяной дух лучше подходит для более длительного контроля воинов, а электрический — для контроля группы и непродолжительного оглушения / переключения цели.

НАДГРОБИЕ

  • Скорость производства воинов

    уменьшена на 5 % .

Предыдущее изменение баланса снова сделало эту карту сильной... Слишком сильной. Так что мы немного ослабляем ее.

ВСАДНИЦА НА БАРАНЕ

  • Эффективность замедления

    уменьшена с 85 % до 70 % .

Всадница на баране — отличная карта для контратаки, но она слишком сильно замедляет противника, так что он едва движется.

Эффект замедления должен по-прежнему остаться весьма ощутимым даже после этого ослабления, но он перестанет быть настолько парализующим.

КОРОЛЕВА ЛУЧНИЦ

  • Ускорение атаки во время действия способности

    уменьшено с 200 % до 180 % .

Королева все еще рулит на арене, несмотря на предыдущие усиления.

Думаем, что с очками здоровья у нее все нормально, а вот над способностью стоит поработать.

КЛАДБИЩЕ

  • Количество производимых скелетов уменьшено на 1 .

Усиление гиганта и ослабление ведьминой бабушки привело к тому, что за последние несколько месяцев кладбище стало слишком мощным.

Мы ослабляем его, убрав Барри. Прости, Барри.

ВАЛЬКИРИЯ

  • Здоровье уменьшено на 4 % .

На протяжении долгого времени валькирия оставалась самым популярным мини-танком в игре. Надеемся, это ослабление сделает ее менее универсальной и даст дорогу другим картам.

МЕГАРЫЦАРЬ

  • Урон при появлении снижен на 20 % .

Эффектный прыжок, с которым он врывается на арену, стал кошмаром для многих игроков, ведь благодаря ему мегарыцарь может не только уничтожить врагов на мосту, но и перейти в контрнаступление.

В отличие от верхушки списка лидеров, эта карта очень популярна среди игроков с меньшим количеством трофеев, так что чрезмерное ослабление оставило бы ее не у дел. Игрокам потребуется тщательнее обдумывать момент использования карты и, возможно, увеличить количество поддержки, чтобы справиться с натиском соперника.

СБОРЩИК ЭЛИКСИРА

  • Дает на 1 каплю эликсира больше при уничтожении .

  • Время жизни уменьшено с 70 с. до 65 с. .

  • Производство эликсира замедлено с 8,5 с. до 9 с. .

Сборщик эликсира — действительно уникальная карта, но уже давно игроки обращают на нее мало внимания.

Добавление одной капли эликсира при уничтожении должно сделать использование этой карты более выгодным. Она по-прежнему будет производить 8 капель эликсира.

ЭЛЕКТРОГИГАНТ

  • Стоимость снижена с 8 до 7 капель эликсира .

  • Здоровье уменьшено на 15 % .

  • Урон

    снижен на 15 % .

Игра против электрогиганта может быть очень изматывающей, если у вас в колоде нет здания. Теперь он дешевле, но запас здоровья стал меньше, так что разобраться с ним будет проще даже без зданий. Кроме этого, он займет место танка за 7 капель эликсира, которое до сих пор пустовало.

Внимание: понижение урона не затронет показатель отраженного урона, который по-прежнему равен урону от заклинания разряда.

Эти изменения уже вступили в силу!

Как всегда, ждем ваших комментариев и отзывов на наших каналах в соцсетях (ресурсы на английском языке).


До встречи на арене!

Команда Clash Royale