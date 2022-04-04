Эти изменения уже вступили в силу!
СПИСОК КАРТ
Шустрый шахтер 👆(8 апреля)
Землетрясение 👇 (8 апреля)
Зеркало
☝️
Золотой рыцарь
☝️
Гигантский скелет
☝️
Лучницы
☝️
Ледяной дух
☝️
Надгробие 👇
Всадница на баране
👇
Королева лучниц
👇
Кладбище
👇
Валькирия 👇
Мегарыцарь
👇
Сборщик эликсира 🔄
Электрогигант 🔄
Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!
Шустрый шахтер (8 апреля)
Стоимость способности "Взрывной выход": 2 > 1👆
Невосприимчивость к отдаче 👆
Мы выявили две области, в которых Шустрый шахтер иногда испытывает трудности: его прерывают во время бурения и он не мог успешно использовать свою способность.
Благодаря этим изменениям мы надеемся увидеть больше пользы от атаки бура, а также более активное использование его Взрывного выхода!
Землетрясение (8 апреля)
Урон королевской башни: -23% 👇
Свет мой зеркальце скажи, самую ОП карту покажи!
Новая Мета с зеркалом принесла несколько "интересных" колод, и самая "интересная" включает в себя цикл заклинаний Землетрясения, против которого очень неприятно играть, почти без возможности контригры. Это должно уменьшить общий урон, который эта колода способна нанести за короткий промежуток времени.
ЗЕРКАЛО
Теперь добавляет 2 уровня вместо 1 ☝️.
Зеркало всегда было слабой картой, которую воспринимали скорее как способ сбить противника с толку. Мы надеемся, что это усиление сделает его более привлекательным при составлении колод.
ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ
Дальность рывка
увеличена с 5 до 6 ☝️.
Цепочка атак прекращается, когда он достигает башни.
Предыдущее ослабление было слишком суровым, так что мы частично откатываем его обратно.
Прекращение цепочки атак при достижении башни сделает его более предсказуемым и повысит шансы нанести больше урона башне. Однако активировать башню короля теперь будет труднее.
ГИГАНТСКИЙ СКЕЛЕТ
Скорость атаки увеличена на 7 %☝️.
Здоровье
увеличено на 7 % ☝️.
Несчастный гигантский скелет все никак не может найти себе места на арене.
Мы добавили ему живучести, чтобы повысить его шансы добраться до башен.
ЛУЧНИЦЫ
Скорость атаки
увеличена на 9 % ☝️.
В последнее время лучницы не очень популярны. Мы перетянули тетиву на их луках, так что теперь они должны составить достойную конкуренцию другим дальнобойным воинам.
ЛЕДЯНОЙ ДУХ
Продолжительность заморозки увеличена на 30 % ☝️.
Мы хотим, чтобы область применения ледяного духа была не такой, как у его собрата, электрического духа. Теперь ледяной дух лучше подходит для более длительного контроля воинов, а электрический — для контроля группы и непродолжительного оглушения / переключения цели.
НАДГРОБИЕ
Скорость производства воинов
уменьшена на 5 % .
Предыдущее изменение баланса снова сделало эту карту сильной... Слишком сильной. Так что мы немного ослабляем ее.
ВСАДНИЦА НА БАРАНЕ
Эффективность замедления
уменьшена с 85 % до 70 % .
Всадница на баране — отличная карта для контратаки, но она слишком сильно замедляет противника, так что он едва движется.
Эффект замедления должен по-прежнему остаться весьма ощутимым даже после этого ослабления, но он перестанет быть настолько парализующим.
КОРОЛЕВА ЛУЧНИЦ
Ускорение атаки во время действия способности
уменьшено с 200 % до 180 % .
Королева все еще рулит на арене, несмотря на предыдущие усиления.
Думаем, что с очками здоровья у нее все нормально, а вот над способностью стоит поработать.
КЛАДБИЩЕ
Количество производимых скелетов уменьшено на 1 .
Усиление гиганта и ослабление ведьминой бабушки привело к тому, что за последние несколько месяцев кладбище стало слишком мощным.
Мы ослабляем его, убрав Барри. Прости, Барри.
ВАЛЬКИРИЯ
Здоровье уменьшено на 4 % .
На протяжении долгого времени валькирия оставалась самым популярным мини-танком в игре. Надеемся, это ослабление сделает ее менее универсальной и даст дорогу другим картам.
МЕГАРЫЦАРЬ
Урон при появлении снижен на 20 % .
Эффектный прыжок, с которым он врывается на арену, стал кошмаром для многих игроков, ведь благодаря ему мегарыцарь может не только уничтожить врагов на мосту, но и перейти в контрнаступление.
В отличие от верхушки списка лидеров, эта карта очень популярна среди игроков с меньшим количеством трофеев, так что чрезмерное ослабление оставило бы ее не у дел. Игрокам потребуется тщательнее обдумывать момент использования карты и, возможно, увеличить количество поддержки, чтобы справиться с натиском соперника.
СБОРЩИК ЭЛИКСИРА
Дает на 1 каплю эликсира больше при уничтожении .
Время жизни уменьшено с 70 с. до 65 с. .
Производство эликсира замедлено с 8,5 с. до 9 с. .
Сборщик эликсира — действительно уникальная карта, но уже давно игроки обращают на нее мало внимания.
Добавление одной капли эликсира при уничтожении должно сделать использование этой карты более выгодным. Она по-прежнему будет производить 8 капель эликсира.
ЭЛЕКТРОГИГАНТ
Стоимость снижена с 8 до 7 капель эликсира .
Здоровье уменьшено на 15 % .
Урон
снижен на 15 % .
Игра против электрогиганта может быть очень изматывающей, если у вас в колоде нет здания. Теперь он дешевле, но запас здоровья стал меньше, так что разобраться с ним будет проще даже без зданий. Кроме этого, он займет место танка за 7 капель эликсира, которое до сих пор пустовало.
Внимание: понижение урона не затронет показатель отраженного урона, который по-прежнему равен урону от заклинания разряда.