Стоимость способности "Взрывной выход": 2 > 1👆

Невосприимчивость к отдаче 👆





Мы выявили две области, в которых Шустрый шахтер иногда испытывает трудности: его прерывают во время бурения и он не мог успешно использовать свою способность.

Благодаря этим изменениям мы надеемся увидеть больше пользы от атаки бура, а также более активное использование его Взрывного выхода!