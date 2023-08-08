Длительность заряда первого урона: 2 с > 2,25 с

Длительность заряда второго урона: 2 с > 2,25 с

Время до полной зарядки урона: 4 с > 4,5 с [+12,5%].

Могучий шахтер по-прежнему остается самым используемым чемпионом с приличным отрывом, даже после предыдущего уменьшения. Это дополнительное изменение снижает его эффективность как атакующего игрока, так как ему требуется больше времени для зарядки бура, чтобы нанести полный урон.