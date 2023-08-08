Эти изменения уже в игре!
Эволюция Огненной Лучници
Здоровье: -9.4%
Отталкивание при стрельбе: 2 плитки > 1 плитки
Устранение суммирования урона от искр
Одной из проблем нынешней эволюции Огненной Лучници было то, что искры наносили чрезмерный урон за счет суммирования от пересекающихся сфер искр. Устранение эффекта суммирования значительно снизит наносимый ею урон.
В дополнение к этому изменению и для дальнейшего снижения общей выживаемости мы также уменьшаем ее здоровье и убираем дополнительную отдачу при атаке.
Эволюция Королевского Гиганта
Здоровье: -8.3%
Способность Отражать Урон делает его достаточно живучим во многих ситуациях, поэтому снижение дополнительного здоровья было необходимо.
Шустрый Шахтер
Длительность заряда первого урона: 2 с > 2,25 с
Длительность заряда второго урона: 2 с > 2,25 с
Время до полной зарядки урона: 4 с > 4,5 с [+12,5%].
Могучий шахтер по-прежнему остается самым используемым чемпионом с приличным отрывом, даже после предыдущего уменьшения. Это дополнительное изменение снижает его эффективность как атакующего игрока, так как ему требуется больше времени для зарядки бура, чтобы нанести полный урон.
Гоблин-гигант
Здоровье: +6%
Большой зеленый парень в наши дни сильно отстает. Этот бафф призван сделать его чуть более жизнеспособным по сравнению с другими гигантскими собратьями.
Боевой таран
Здоровье: +6%
Расстояние до заряда: 3,5 плитки > 3 плитки [-14,3%].
Это изменение позволяет боевому тарану быстрее начать атаку на цель, что ставит его в один ряд с другими войсками, такими как Принц и Всадник на баране.
Тесла
Скорость атаки: 1,2 с > 1,1 с [быстрее]
Чтобы конкурировать с популярностью Башни-бомбежки, этот бафф для Теслы призван сделать ее более эффективным средством борьбы с юнитами, нацеленными на здания.
Эволюция Скелетов
Циклы эволюции: 3 > 2
Максимальное количество: 8 > 6
Из всех начальных эволюций карт скелеты используются значительно реже. Это оправдало уменьшение количества циклов эволюции. Однако, чтобы компенсировать этот значительный бафф, мы также уменьшили максимальное количество Скелетов до 6.