Боевое знамя — это новый элемент оформления, который отображается перед началом каждого боя и позволяет продемонстрировать другим ваш неповторимый стиль в Clash Royale!

Боевое знамя состоит из двух элементов (рамки и украшения) и трех значков на выбор игрока.

Вы можете менять внешний вид боевого знамени, комбинируя разные рамки и украшения своей коллекции. Это можно сделать в редакторе знамени, доступном как из профиля игрока, так и из коллекции знамен или значков.

