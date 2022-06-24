Новая возможность для самовыражения!
Боевое знамя — это новый элемент оформления, который отображается перед началом каждого боя и позволяет продемонстрировать другим ваш неповторимый стиль в Clash Royale!
Боевое знамя состоит из двух элементов (рамки и украшения) и трех значков на выбор игрока.
Вы можете менять внешний вид боевого знамени, комбинируя разные рамки и украшения своей коллекции. Это можно сделать в редакторе знамени, доступном как из профиля игрока, так и из коллекции знамен или значков.
Это то, с помощью чего можно получить новые предметы для боевого знамени!
В каждом новом сезоне в ящиках знамени будут новые предметы для боевого знамени (рамки и украшения).
Открыв ящик знамени, вы обязательно получите предмет для боевого знамени, которого у вас еще нет!
Некоторые предметы встречаются реже других. Чем сложнее найти предмет в ящике, тем выше его редкость.
Чтобы открыть ящик знамени, вам понадобится новая валюта — ТОКЕНЫ ЗНАМЕНИ.
Вы можете открыть ящик знамени либо с помощью токенов знамени, либо потратив кристаллы.
Вам никогда не попадется предмет, который у вас уже есть, — открыв любой ящик знамени, вы обязательно получите что-то новое!
Чтобы открыть один ящик знамени, нужно 100 токенов знамени. Если вы решите потратить кристаллы, то цена будет расти с каждым открытым ящиком.
В настоящее время получить токены знамени можно:
в особых испытаниях,
в награду за выполнение мастерских заданий.
В будущем появятся и другие способы — следите за новостями!
Одновременно у вас может храниться не более 200 токенов знамени.
В исключительно редких случаях, когда ваш инвентарь токенов знамени полон, а доступных предметов для боевого знамени больше не осталось (то есть вы уже собрали все предметы текущего сезона), вы сможете набрать более 200 токенов.
Мы обновили главный экран игры и профиль игрока, чтобы упростить доступ к новым функциям, которые появятся с этим обновлением, и сделать все еще красивее (на наш взгляд).
На экран добавлено боевое знамя, коснувшись которого, вы попадете в свой профиль.
Значок Pass Royale уменьшен и перемещен.
На экран боевого знамени можно перейти прямо с главного экрана.
Добавлен временный элемент «Турнирный центр», где вы можете ознакомиться со всеми новостями лиги Clash Royale и найти информацию о главных киберспортивных событиях.
Раздел «Профиль игрока» теперь называется «Общение» и предоставляет доступ к списку друзей и входящим сообщениям.
В профиле игрока вы увидите новые элементы интерфейса, относящиеся к боевому знамени:
боевое знамя с выбранными вами значками,
доступ к редактору знамени,
доступ к истории боев.
И уже знакомые вам разделы:
статистика,
имя и тег игрока,
значки,
боевая колода.
Совет: вы можете посмотреть знамена, значки и статистику других игроков у них в профиле!
У игроков появилась возможность выбирать значки, которые они хотят продемонстрировать!
Помимо трех значков, которые можно прикрепить к боевому знамени, вы можете выбрать отдельные значки для отображения в вашем профиле!
Внимание! Вы по-прежнему можете просмотреть все свои (или чужие) значки, нажав «Показать коллекцию».
Мы добавили новые значки, которые можно заработать, открыть и разместить на боевом знамени! Вот они:
войны кланов — 2,
жертвование карт,
коллекция карт,
автор контента для Supercell,
коллекция знамен,
победа в боях 2 на 2,
коллекция эмодзи,
значки CRL для зрителей и участников,
???
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Теперь в дуэлях можно участвовать не только в течение войн кланов.
Игрокам будут доступны дуэли в:
испытаниях (новинка),
дружеских клановых боях (новинка),
войнах кланов.
Теперь в игре есть два вида дуэлей:
НОВИНКА: дуэли с запретом колод
В этих дуэлях игроки могут запретить часть колод соперника, чтобы уравнять силы.
Игроки ЗАПРЕЩАЮТ по две колоды противника в начале дуэли.
Затем они ВЫБИРАЮТ одну из оставшихся колод.
Победитель определяется по итогам одного боя.
Открытые дуэли
Старые и хорошо знакомые вам дуэли!
Перед каждым боем игроки выбирают одну колоду из заранее подготовленных (сыграть какой-либо колодой повторно нельзя).
Дуэль выигрывает тот, кто первым победит в двух боях.
Для дуэлей вне войн кланов необходимы дуэльные колоды!
Они включают 4 колоды, состоящие из 32 уникальных карт. Одну и ту же карту использовать в нескольких колодах нельзя.
На вкладке «Боевая колода» можно переключаться между боевыми и дуэльными колодами для создания и изменения последних.
Внимание! Дуэли войн кланов по-прежнему проходят в рамках войн кланов и используют колоды для войны.
С помощью регуляторов громкости теперь можно менять громкость музыки и эффектов.
Они находятся в разделе «Звук» в настройках игры.
Торговца теперь можно найти и в магазине!
Мы также внесли некоторые изменения в правила обмена. Теперь игроки могут обновлять не только список карт, которые они ОТДАЮТ, но и те, которые они хотят ПОЛУЧИТЬ.
Мы отменили ограничение на количество обновлений и обменов в сутки, и теперь меняться можно до тех пор, пока у вас не закончатся токены для торговли.
ПОЧЕМУ?
Торговца, обосновавшегося на берегу реки клановых войн, было непросто заметить, и его услугами почти никто не пользовался.
Нам хотелось, чтобы игроки получали больше выгоды от токенов для торговли и чтобы доступ к обмену был у большего количества игроков.
А еще он с нами поделился волшебными предметами — говорит, выпали у кого-то...
После выхода последнего обновления игроки активно выполняли самые разные мастерские задания и получали награды за использование любимых карт! В связи с такой популярностью мы добавляем ТРЕТИЙ уровень мастерских заданий для следующих карт:
мегарыцарь,
П.Е.К.К.А.,
стрелы,
электрический дух,
бревно,
колдун,
мортира,
землетрясение,
принцесса,
стенобои.
Новые задания для этих карт открываются на 14-м уровне карты, а их выполнение вознаграждается новыми токенами знамени! Это самые сложные мастерские задания в игре.
Fixed a crash that could occur in the Private Tournament UI
Fixed a rare crash with the main deck builders
Fixed a crash in the Challenge deck builders
Fixed an issue with the name change dialog that could potentially cause a disconnect
Fix for some special characters not being displayed correctly
Fixed the inconsistency with Boat Battle deployment zones
Fix for Draft choices leading to cards that were outside of the specified Draft sets
Fix for Private Tournament creation 'randomly' failing
Fix for the magical Deck Wizard trying to assign more than one Champion to a deck
Fix for the iOS native copy option removing the URL from the "invite to clan" message
Fix for the deck builder behaving erratically if the user switched decks in the middle of editing
Fix for personal best scores displaying incorrectly on some Player Profiles
Fix for players sometimes being awarded a chest that is not from their Arena
Fix for a deck showing incorrectly when skipping past the 'Pick' phase in a Draft replay
Star levels are now hidden when viewing card info screens from the Clan UI
Removed the ability to upgrade your own cards when viewing a Clanmate's cards
Removed Trophy values from the spectator view
Removed the ability to tap on the 'Clan' button in the Player Profile of a player who does not belong to a Clan
Implemented a change to Legendary chests when the player has not yet reached an Arena that unlocks Legendary cards
Added a number of Challenge events to the list of modes that can level up Badges
Numerous UI improvements (making things look pretty)
Various new loading screen tips have been added