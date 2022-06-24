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24 июн. 2022 г.
Blog – Clash Royale

ЛЕТНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ CLASH ROYALE

ПРЕДСТАВЛЯЕМ… БОЕВЫЕ ЗНАМЕНА!

Новая возможность для самовыражения!

ЧТО ТАКОЕ БОЕВЫЕ ЗНАМЕНА

Боевое знамя — это новый элемент оформления, который отображается перед началом каждого боя и позволяет продемонстрировать другим ваш неповторимый стиль в Clash Royale!

Боевое знамя состоит из двух элементов (рамки и украшения) и трех значков на выбор игрока.

Вы можете менять внешний вид боевого знамени, комбинируя разные рамки и украшения своей коллекции. Это можно сделать в редакторе знамени, доступном как из профиля игрока, так и из коллекции знамен или значков.

ЯЩИК ЗНАМЕНИ

Это то, с помощью чего можно получить новые предметы для боевого знамени!

В каждом новом сезоне в ящиках знамени будут новые предметы для боевого знамени (рамки и украшения).

Открыв ящик знамени, вы обязательно получите предмет для боевого знамени, которого у вас еще нет!

Некоторые предметы встречаются реже других. Чем сложнее найти предмет в ящике, тем выше его редкость.

КАК ОТКРЫТЬ ЯЩИК ЗНАМЕНИ

Чтобы открыть ящик знамени, вам понадобится новая валюта — ТОКЕНЫ ЗНАМЕНИ.

Вы можете открыть ящик знамени либо с помощью токенов знамени, либо потратив кристаллы.

Вам никогда не попадется предмет, который у вас уже есть, — открыв любой ящик знамени, вы обязательно получите что-то новое!

Чтобы открыть один ящик знамени, нужно 100 токенов знамени. Если вы решите потратить кристаллы, то цена будет расти с каждым открытым ящиком.

КАК ПОЛУЧИТЬ ТОКЕНЫ ЗНАМЕНИ

В настоящее время получить токены знамени можно:

  • в особых испытаниях,

  • в награду за выполнение мастерских заданий.

В будущем появятся и другие способы — следите за новостями!

Одновременно у вас может храниться не более 200 токенов знамени.

В исключительно редких случаях, когда ваш инвентарь токенов знамени полон, а доступных предметов для боевого знамени больше не осталось (то есть вы уже собрали все предметы текущего сезона), вы сможете набрать более 200 токенов.

СВЕЖЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Мы обновили главный экран игры и профиль игрока, чтобы упростить доступ к новым функциям, которые появятся с этим обновлением, и сделать все еще красивее (на наш взгляд).

ИЗМЕНЕНИЯ

  • На экран добавлено боевое знамя, коснувшись которого, вы попадете в свой профиль.

  • Значок Pass Royale уменьшен и перемещен.

  • На экран боевого знамени можно перейти прямо с главного экрана.

  • Добавлен временный элемент «Турнирный центр», где вы можете ознакомиться со всеми новостями лиги Clash Royale и найти информацию о главных киберспортивных событиях.

  • Раздел «Профиль игрока» теперь называется «Общение» и предоставляет доступ к списку друзей и входящим сообщениям.

ПРОФИЛЬ ИГРОКА

В профиле игрока вы увидите новые элементы интерфейса, относящиеся к боевому знамени:

  • боевое знамя с выбранными вами значками,

  • доступ к редактору знамени,

  • доступ к истории боев.

И уже знакомые вам разделы:

  • статистика,

  • имя и тег игрока,

  • значки,

  • боевая колода.

Совет: вы можете посмотреть знамена, значки и статистику других игроков у них в профиле!

ЗНАЧКИ В ПРОФИЛЕ

У игроков появилась возможность выбирать значки, которые они хотят продемонстрировать!

Помимо трех значков, которые можно прикрепить к боевому знамени, вы можете выбрать отдельные значки для отображения в вашем профиле!

Внимание! Вы по-прежнему можете просмотреть все свои (или чужие) значки, нажав «Показать коллекцию».

НОВЫЕ ЗНАЧКИ

Мы добавили новые значки, которые можно заработать, открыть и разместить на боевом знамени! Вот они:

  • войны кланов — 2,

  • жертвование карт,

  • коллекция карт,

  • автор контента для Supercell,

  • коллекция знамен,

  • победа в боях 2 на 2,

  • коллекция эмодзи,

  • значки CRL для зрителей и участников,

  • ???

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ДУЭЛИ

Теперь в дуэлях можно участвовать не только в течение войн кланов.

Игрокам будут доступны дуэли в:

  • испытаниях (новинка),

  • дружеских клановых боях (новинка),

  • войнах кланов.

НОВОЕ И СТАРОЕ

Теперь в игре есть два вида дуэлей:

НОВИНКА: дуэли с запретом колод

В этих дуэлях игроки могут запретить часть колод соперника, чтобы уравнять силы.

  • Игроки ЗАПРЕЩАЮТ по две колоды противника в начале дуэли.

  • Затем они ВЫБИРАЮТ одну из оставшихся колод.

  • Победитель определяется по итогам одного боя.

Открытые дуэли

Старые и хорошо знакомые вам дуэли!

  • Перед каждым боем игроки выбирают одну колоду из заранее подготовленных (сыграть какой-либо колодой повторно нельзя).

  • Дуэль выигрывает тот, кто первым победит в двух боях.

ДУЭЛЬНЫЕ КОЛОДЫ

Для дуэлей вне войн кланов необходимы дуэльные колоды!

Они включают 4 колоды, состоящие из 32 уникальных карт. Одну и ту же карту использовать в нескольких колодах нельзя.

На вкладке «Боевая колода» можно переключаться между боевыми и дуэльными колодами для создания и изменения последних.

Внимание! Дуэли войн кланов по-прежнему проходят в рамках войн кланов и используют колоды для войны.

РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ

С помощью регуляторов громкости теперь можно менять громкость музыки и эффектов.

Они находятся в разделе «Звук» в настройках игры.

ТОРГОВЕЦ

Торговца теперь можно найти и в магазине!

Мы также внесли некоторые изменения в правила обмена. Теперь игроки могут обновлять не только список карт, которые они ОТДАЮТ, но и те, которые они хотят ПОЛУЧИТЬ.

Мы отменили ограничение на количество обновлений и обменов в сутки, и теперь меняться можно до тех пор, пока у вас не закончатся токены для торговли.

ПОЧЕМУ?

Торговца, обосновавшегося на берегу реки клановых войн, было непросто заметить, и его услугами почти никто не пользовался.

Нам хотелось, чтобы игроки получали больше выгоды от токенов для торговли и чтобы доступ к обмену был у большего количества игроков.

А еще он с нами поделился волшебными предметами — говорит, выпали у кого-то...

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ ЗАДАНИЯ

После выхода последнего обновления игроки активно выполняли самые разные мастерские задания и получали награды за использование любимых карт! В связи с такой популярностью мы добавляем ТРЕТИЙ уровень мастерских заданий для следующих карт:

  • мегарыцарь,

  • П.Е.К.К.А.,

  • стрелы,

  • электрический дух,

  • бревно,

  • колдун,

  • мортира,

  • землетрясение,

  • принцесса,

  • стенобои.


Новые задания для этих карт открываются на 14-м уровне карты, а их выполнение вознаграждается новыми токенами знамени! Это самые сложные мастерские задания в игре.

BUG FIXES & OTHER IMPROVEMENTS

  • Fixed a crash that could occur in the Private Tournament UI

  • Fixed a rare crash with the main deck builders

  • Fixed a crash in the Challenge deck builders

  • Fixed an issue with the name change dialog that could potentially cause a disconnect

  • Fix for some special characters not being displayed correctly

  • Fixed the inconsistency with Boat Battle deployment zones

  • Fix for Draft choices leading to cards that were outside of the specified Draft sets

  • Fix for Private Tournament creation 'randomly' failing

  • Fix for the magical Deck Wizard trying to assign more than one Champion to a deck

  • Fix for the iOS native copy option removing the URL from the "invite to clan" message

  • Fix for the deck builder behaving erratically if the user switched decks in the middle of editing

  • Fix for personal best scores displaying incorrectly on some Player Profiles

  • Fix for players sometimes being awarded a chest that is not from their Arena

  • Fix for a deck showing incorrectly when skipping past the 'Pick' phase in a Draft replay

  • Star levels are now hidden when viewing card info screens from the Clan UI

  • Removed the ability to upgrade your own cards when viewing a Clanmate's cards

  • Removed Trophy values from the spectator view

  • Removed the ability to tap on the 'Clan' button in the Player Profile of a player who does not belong to a Clan

  • Implemented a change to Legendary chests when the player has not yet reached an Arena that unlocks Legendary cards

  • Added a number of Challenge events to the list of modes that can level up Badges

  • Numerous UI improvements (making things look pretty)

  • Various new loading screen tips have been added

As always, feel free to share your thoughts, suggestions or ideas on our Social Media channels:

See you in the Arena!

The Clash Royale Team