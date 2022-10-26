Феникс — новый легендарный летающий воин, который наносит урон на короткой дистанции. Побежденный феникс взрывается, нанося урон как ближайшим воинам, так и зданиям, и превращается в яйцо.

Если враг не уничтожит яйцо вовремя, то из него снова появится феникс (неожиданно, правда?) с полным запасом здоровья, готовый снова ринуться в бой!

Внимание: каждая карта феникса может возродиться из яйца только один раз.

