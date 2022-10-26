Две новые карты, легендарный путь (новый рейтинговый режим), переработка пути к славе, функция поиска колод, новые уровни короля и множество других вещей!
На арену выходят две новые карты!
МОНАХ
Монах — новый чемпион, который провел долгие годы на арене Тихая обитель, совершенствуя уникальный вид боевого искусства. Эту арену можно открыть на пути к славе, набрав 6500 трофеев!
Монах атакует серией из трех ударов, последний из которых отбрасывает врагов! Этот финальный суперудар наносит дополнительный урон всем задетым врагам благодаря эффекту отбрасывания (как бревно).
Осознанность позволяет монаху концентрировать энергию, создавая защитный купол над собой и ближайшими союзниками, который уменьшает получаемый ими урон и отражает летящие в него снаряды.
Даже ракеты!
ФЕНИКС
Феникс — новый легендарный летающий воин, который наносит урон на короткой дистанции. Побежденный феникс взрывается, нанося урон как ближайшим воинам, так и зданиям, и превращается в яйцо.
Если враг не уничтожит яйцо вовремя, то из него снова появится феникс (неожиданно, правда?) с полным запасом здоровья, готовый снова ринуться в бой!
Внимание: каждая карта феникса может возродиться из яйца только один раз.
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПУТЬ
Легендарный путь пришел на смену старой системе лиг на пути к славе. Он состоит из 10 лиг, в последней из которых находится зал славы, куда входят лучшие игроки мира.
Когда вы достигнете 15-й арены, набрав 5000 трофеев, вам станет доступен новый легендарный путь. Чтобы перейти туда, коснитесь значка рядом с кнопкой «В бой» на главном экране.
*Кнопку «Диско» теперь можно найти, коснувшись кнопки с тремя полосками в верхнем правом углу главного экрана.
В каждой лиге действует ограничение — уровень ваших карт и сила башни не могут превышать определенный уровень, установленный для этой лиги.
Каждая победа на легендарном пути позволяет подняться на одну ступеньку, приближая вас к следующей лиге.
Есть два вида ступеней: КАМЕННЫЕ и ЗОЛОТЫЕ.
Каменные ступени ломаются, когда вы проигрываете бой, и вы опускаетесь ниже. Золотые ступени сломаться не могут! Достигнув золотой ступени, вы не опуститесь ниже, даже если проиграете бой. Помните об этом!
Если вы перейдете в новую лигу, то уже не сможете вернуться в предыдущую, проиграв бой.
Лучшие из лучших!
В Лиге абсолютных чемпионов у каждого игрока есть счет, который зависит от количества побед и поражений на пути в высшую лигу начиная с лиги «Мастер I» (4-я лига).
Этот счет определяется процентом побед и сбрасывается в начале каждого рейтингового сезона.
Если вы войдете в 10 000 сильнейших игроков, то получите соответствующее место и попадете в зал славы! 1000 сильнейших игроков попадут в глобальный список лидеров, который отображается в конце легендарного пути.
Каждый новый рейтинговый сезон возвращает всех игроков в начало легендарного пути.
От вашего результата в прошлом сезоне будет зависеть множитель побед, который поможет вам вернуться на место, где вы были до сброса. Множитель побед будет уменьшаться с каждым выигранным вами боем.
Приведенная выше информация может измениться в последующих рейтинговых сезонах.
Конечно же, игроков, которые решат соревноваться в рейтинговом режиме, ждут награды!
Вы сможете зарабатывать их, продвигаясь по легендарному пути. Некоторые из них можно будет получить лишь однажды (они находятся слева), а другие (находящиеся справа) будут обновляться после сброса каждого сезона.
ПЕРЕРАБОТКА ПУТИ К СЛАВЕ
Мы не только добавили легендарный путь, но и изменили существующий путь к славе.
Теперь он заканчивается отметкой в 7500 трофеев, а прогресс в нем больше не сбрасывается с началом нового сезона, так что вы сможете продолжать набирать трофеи, открывать новые арены и собирать единовременные награды. Достигнув конца пути к славе, вы перестанете набирать (и терять) трофеи. Но вы по-прежнему сможете продолжать играть, получать сундуки и золото за победу, при этом не опасаясь потерять что-либо!
Добавление шести новых арен на пути к славе также привело к пропорциональному увеличению содержимого сундуков и золота за победу. Чем дальше вы продвинетесь, тем больше наград получите!
Для перехода на каждую арену на пути к славе теперь нужно выполнить определенные требования: вам потребуется набрать достаточное количество опыта и иметь соответствующий уровень короля.
У каждой арены также будет свой порог трофеев — достигнув новой арены, вы уже не сможете вернуться на предыдущую.
Чемпионы стали доступны игрокам на пути к славе, достигшим отметки в 5500 трофеев (16-я арена и 33-й уровень короля). Да, 33-й уровень короля! Подробнее об этом в следующей части.
ПЕРЕРАБОТКА УРОВНЕЙ КОРОЛЯ
Теперь ваш уровень короля не привязан к уровню башни и может быть улучшен вплоть до 50-го. Максимальный уровень королевской башни, который теперь называется уровнем силы башни, — по-прежнему четырнадцатый.
Вот таблица, которая поможет понять, чему будет соответствовать ваш уровень короля после выхода обновления.
Пример: если у вас король 9-го уровня и 6000 очков опыта, новый уровень короля будет в диапазоне от 22-го до 26-го, а сила башни будет на 9-м уровне.
Игроки с королем 14-го уровня получать ВЕСЬ опыт, который они заработали, находясь на максимальном уровне.
Узнайте, каким будет ваш новый уровень короля, с помощью прогноза уровня короля!
Огромная часть отзывов, которые мы получаем от наших игроков, посвящена подбору противников.
Добавление дополнительных уровней короля поможет сделать подбор противников точнее (все-таки 50 уровней — это не 14) и справедливее!
Вы также будете получать сундук за каждое повышение уровня короля, то есть наград станет больше!
ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПОИСК КОЛОД
Поиск колод — новая функция, которая поможет вам познакомиться с новыми колодами! Кнопка поиска колод находится под вашей боевой колодой рядом с кнопкой мастерства.
При поиске будут учитываться популярные и эффективные стратегии для вашей текущей арены, а также уровень ваших собственных карт.
Вам будет предложено несколько колод на выбор, и если ни одна из них вам не понравится, вы сможете продолжить поиск, убрав или добавив какие-либо карты.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАДАНИЯ
На главном экране будут доступны ежедневные задания, за выполнение которых вы будете получать награды.
Каждый день доступно по три задания, и их все можно выполнять одновременно. Выполнив все ежедневные задания, вы получите ежедневный бонус! Неполученные награды не исчезнут с наступлением нового дня — новые ежедневные задания станут доступны, когда вы соберете награды предыдущего дня.
Получив все ежедневные бонусы недели, вы откроете еженедельный бонус, полный крутых наград!
КОПИЛКА
Копилка — новая премиальная игровая возможность, которая время от времени будет появляться на главном экране и позволит собирать либо кристаллы, либо золото.
Активировав копилку и заработав золото, вы получите дополнительное золото (количество может быть разным), которое отправится на хранение в копилку. Пока копилка активирована, вы можете разбить ее (за плату) и получить находящиеся в ней ресурсы!
НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ ЗАДАНИЯ
Мы добавили третий уровень мастерских заданий для следующих карт:
НОВЫЕ ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Чемпионская карта-джокер и чемпионский сундук!
ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА
В этом обновлении мы изменили баланс для двух карт.
РЫЦАРЬ
Здоровье увеличено на 3 % ☝️.
ГОБЛИНЫ
Количество гоблинов увеличено с 3 до 4 ☝️.
Первая атака замедлена с 0,2 до 0,4 с.
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*Это изменение также затронет гоблинов из банды гоблинов, гоблинской бочки и гоблинского бура.
ЗЕРКАЛО
Становится недоступно после использования карты чемпиона.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
✅ Исправлена ошибка, из-за которой при быстром использовании двух карт подряд одна из них не отправлялась.
✅ Убрано изображение «Скидка на улучшение», которое ошибочно появлялось после использования карты-джокера.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой разблокировка карты мини-П.Е.К.К.А. приводила к появлению значка загрузки на превью всех карт.
✅ Исправлена ошибка, позволявшая разместить королевских рекрутов на стороне противника.
✅ Исправлена ошибка на устройствах Android, из-за которой при совершении покупки в магазине не отображалась анимация с кристаллами.
✅ Исправлена ошибка на устройствах Android, из-за которой клавиатура загружалась дважды.
✅ Исправлена ошибка на устройствах Android, из-за которой эмодзи отображались некорректно.
✅ Добавлен отсутствующий визуальный эффект для первого звездного уровня гоблинского бура.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой золотой рыцарь делал рывок в пустоту, где не было цели.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой игра иногда вылетала на экране редактирования боевого знамени.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой сообщение о новом событии «Коронная лихорадка» / «Золотая лихорадка» могло заблокировать возможность быстрого переключения Supercell ID.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой на колодах противника могли появляться таинственные числа на этапе запрета колод в дуэлях с запретом.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой кнопка получения токена знамени перенаправляла игроков в магазин, если их инвентарь токенов был заполнен.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой Спарки не перезагружалась после удара электрического духа, находясь на крючке у рыбака.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой попытка размещения чемпиона в неправильной ячейке колоды приводила к отмене размещения и вынуждала игрока выбрать чемпиона заново.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale