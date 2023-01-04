Обновите свою игру!
Мы выпустили дополнительное обновление, содержащее список исправлений, которые устранят множество проблем и улучшат работу игры на различных устройствах.
Дополнительное обновление можно найти в соответствующем магазине приложений - пожалуйста, убедитесь в том, что вы установили обновление, чтобы получить максимальное удовольствие от игры в Clash Royale!
Информация об изменениях:
✅ Исправлена проблема отсутствия синхронизации при использовании способностей чемпионов.
✅ Исправлено отсутствие загрузки экрана технического обслуживания.
✅ Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли вступать в кланы.
✅ Исправлен информационный экран прошлых войн.
✅ Исправлена визуализация Ярости в игре, чтобы она соответствовала длительности заклинания.
✅ Ярость теперь отображается как заклинание на информации о карте.
✅ Многочисленные улучшения и оптимизация внутреннего интерфейса.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale