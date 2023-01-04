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4 янв. 2023 г.
Blog – Clash Royale

Дополнительное обновление 4 января

Обновите свою игру!

Мы выпустили дополнительное обновление, содержащее список исправлений, которые устранят множество проблем и улучшат работу игры на различных устройствах.

Дополнительное обновление можно найти в соответствующем магазине приложений - пожалуйста, убедитесь в том, что вы установили обновление, чтобы получить максимальное удовольствие от игры в Clash Royale!

Информация об изменениях:

✅ Исправлена проблема отсутствия синхронизации при использовании способностей чемпионов.
✅ Исправлено отсутствие загрузки экрана технического обслуживания.
✅ Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли вступать в кланы.
✅ Исправлен информационный экран прошлых войн.
✅ Исправлена визуализация Ярости в игре, чтобы она соответствовала длительности заклинания.
✅ Ярость теперь отображается как заклинание на информации о карте.
✅ Многочисленные улучшения и оптимизация внутреннего интерфейса.


До встречи на арене!

Команда Clash Royale