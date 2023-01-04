Обновите свою игру!

Мы выпустили дополнительное обновление, содержащее список исправлений, которые устранят множество проблем и улучшат работу игры на различных устройствах.

Дополнительное обновление можно найти в соответствующем магазине приложений - пожалуйста, убедитесь в том, что вы установили обновление, чтобы получить максимальное удовольствие от игры в Clash Royale!

Информация об изменениях:

✅ Исправлена проблема отсутствия синхронизации при использовании способностей чемпионов.

✅ Исправлено отсутствие загрузки экрана технического обслуживания.

✅ Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли вступать в кланы.

✅ Исправлен информационный экран прошлых войн.

✅ Исправлена визуализация Ярости в игре, чтобы она соответствовала длительности заклинания.

✅ Ярость теперь отображается как заклинание на информации о карте.

✅ Многочисленные улучшения и оптимизация внутреннего интерфейса.



