Начался новый сезон, и с ним приходят изменения баланса!
СПИСОК КАРТ
Тесла
Башня-бомбежка
Стражи
Ночная ведьма
Ведьмина бабушка
Яд
Электрогигант
Подрывник
Охотник
Огненный дух
Надгробие
Королевский гигант
Гоблины
Гигантский снежок
Гоблинский бур
Королевские кабаны
Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!
ТЕСЛА
Время жизни уменьшено с 35 с до 30 с.
БАШНЯ-БОМБЕЖКА
Время жизни увеличено с 25 с до 30 с.
Мы заметили, что тесла слишком долго остается чаще всего используемым зданием, в то время как башня-бомбежка сильно пострадала в результате последнего изменения баланса.
Это изменение поможет выравнять силы зданий и обеспечит одинаковое время жизни (30 с) для всех «стреляющих» зданий.
СТРАЖИ
Урон повышен на 12 %.
Стражам давно полагались какие-то плюшки, так как они стали одной из самых непопулярных карт в игре.
Мы хотели оставить здоровье их щита таким же, как у других карт со щитом, а их собственное здоровье — таким же, как у других скелетов.
Поэтому мы сильно увеличили урон стражей, так что они стали ровней гоблину с дротиками!
НОЧНАЯ ВЕДЬМА
При ее уничтожении больше не появляются летучие мыши.
Время до появления первой летучей мыши уменьшено с 4 с до 1 с.
Время между появлениями уменьшено с 7 с до 5 с.
Ночная ведьма играла ключевую роль в разрушительных комбинациях с големом и клоном. Но за пределами этих сочетаний она практически не использовалась.
Поэтому мы уберем то, что игроков в ней раздражало, и сделаем ее более универсальной для разных колод.
ВЕДЬМИНА БАБУШКА
Здоровье уменьшено на 4 %.
Ведьмина бабушка может представлять серьезную угрозу, оставаясь недостижимой с другого края арены, из-за чего игроки вынуждены торопиться, чтобы уничтожить ее огненным шаром. Теперь, когда ее здоровье уменьшено, от нее можно избавиться с помощью стрел и бревна, что оставляет больше пространства для контратаки.
ЯД
Скорость передвижения врага уменьшена на 15 %.
В последнее время огненный шар стал самым популярным из мощных атакующих заклинаний, так как он наносит мгновенный урон и отбрасывает врагов. Нужно было дать какое-то преимущество яду как заклинанию, которое стоит 4 капли эликсира. Теперь он должен стать достойным дополнением для разных колод.
ЭЛЕКТРОГИГАНТ
Здоровье уменьшено на 4 %.
До сих пор эту громадину было практически не остановить!
Мы уменьшили его здоровье, чтобы дать обороняющимся игрокам немного больше свободы, но не критически, так что он остается сильной картой, способной обеспечить победу.
ПОДРЫВНИК
Дальность атаки уменьшена на 0,5 клетки.
Популярность гоблинского бура помогла подрывнику стать важной частью метаигры и засиять в полную силу. Но мы решили, что карта стоимостью 2 капли эликсира не должна быть настолько универсальной и мощной.
ОХОТНИК
Первая атака ускорена на 0,2 с.
В прошлый раз мы замедлили первую атаку охотника на 0,4 с, но это слишком много, так что исправляем ситуацию.
ОГНЕННЫЙ ДУХ
Радиус урона уменьшен с 2 500 до 2 300.
После предыдущего изменения баланса взаимодействие гоблинской бочки с огненным духом стало слишком предсказуемым.
Мы уменьшили радиус урона огненного духа, чтобы он не мог уничтожить всех трех гоблинов, если гоблинская бочка использована с прицелом на башню.
НАДГРОБИЕ
При уничтожении появляется на 1 скелет больше.
Надгробие было одним из самых непопулярных зданий и нуждалось в значительном усилении. Теперь, когда после уничтожения здания снова появляются целых 4 скелета, дела должны пойти на лад.
КОРОЛЕВСКИЙ ГИГАНТ
Первая атака замедлена на 0,2 с.
Обычно королевский гигант успевал нанести как минимум один удар по башне, даже если противник сразу начинал контратаковать. Это изменение даст больше времени на оборону.
ГОБЛИНЫ
Расстояние при появлении: теперь гоблины будут появляться на некотором расстоянии друг от друга.
Обоснование:
эту карту сложно сбалансировать, так как она связана с другими гоблинскими картами (банда гоблинов, гоблинская бочка, гоблинский бур и т. д.).
Поэтому мы решили не трогать характеристики гоблинов, а увеличить расстояние между ними (как у скелетов и варваров), чтобы они могли окружить противника.
ГИГАНТСКИЙ СНЕЖОК
Расстояние, на которое отбрасывает врагов, увеличено с 1 500 до 1 800.
Снежок нечасто попадает в колоды игроков.
Но после этого изменения он сможет устранить гоблинскую бочку без поддержки, если правильно рассчитать время.
ГОБЛИНСКИЙ БУР
При уничтожении появляется на 1 гоблина меньше.
Несмотря на предыдущее изменение баланса, гоблинский бур оставался слишком мощным и оказывал слишком большое давление на обороняющихся игроков.
Теперь, когда из уравнения убрали 1 гоблина, буру легче противостоять... Но он не прекращает быть смертоносным, если его игнорировать.
КОРОЛЕВСКИЕ КАБАНЫ
Урон повышен на 6 %.
Королевским кабанам не было места в метаигре с большим уроном по области.
Но теперь, когда мы немного увеличили их урон и одновременно ослабили гоблинский бур, у этих свинок должна начаться совсем другая жизнь.