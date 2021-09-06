Время жизни увеличено с 25 с до 30 с.







Мы заметили, что тесла слишком долго остается чаще всего используемым зданием, в то время как башня-бомбежка сильно пострадала в результате последнего изменения баланса.

Это изменение поможет выравнять силы зданий и обеспечит одинаковое время жизни (30 с) для всех «стреляющих» зданий.