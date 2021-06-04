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4 июн. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Вышло летнее обновление!

ЭТО ОБНОВЛЕНИЕ ЕЩЕ НЕ В ИГРЕ, НО СКОРО БУДЕТ!

Всем привет!

Мы подготовили к наступлению лета свежее обновление и много всего интересного!

Поехали!

УВЕЛИЧЕННЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ

Мы хотим вернуть пути к славе его былую славу!

Мы увеличили длину пути к славе до 8 000 трофеев, а лиги теперь начинаются с 5 000 трофеев! А еще мы пересмотрели механизм сброса сезона и сделали его гибким.

— Путь к славе.

На пути к славе появятся две арены: Убежище разбойников и Пик просветления. Появление новых арен означает дополнительные награды, которые вы сможете получить!

— Лиги.

Лиги теперь начинаются с отметки в 5 000 трофеев, и чем дальше вы продвинетесь, тем меньше будете терять в конце сезона при сбросе. Подробности:

  • Изменение количества теряемых трофеев.

Мы также изменили количество трофеев, которые можно потерять. Начиная с лиги «Мастер I» вы будете терять при поражении столько же трофеев, сколько могли бы получить в случае победы. Точное количество трофеев все так же будет зависеть от количества трофеев вашего соперника.

Продвигаться в лигах станет сложнее, но подбор противников должен стать более сбалансированным. Кроме этого, продвигаясь вперед и устанавливая новые рекорды, вы уменьшаете процент трофеев, которые списываются при сбросе нового сезона!

  • Что произойдет в начале нового сезона?

Если после сброса у вас останется меньше 5 000 трофеев, то вы потеряете место в лигах. Не переживайте! Вы сможете вернуться, собирая новые награды.

Если после сброса у вас останется больше (или ровно) 5 000 трофеев, вы не потеряете место в лигах и сможете продвинуться еще дальше в течение нового сезона! Удачи в боях!

ЗОЛОТА ПРИБАВИЛОСЬ, А СУНДУКИ СТАЛИ ЛУЧШЕ

Начиная с 11-го уровня короля вам станут доступны ящики с золотом. Шанс получения этих ящиков увеличивается с повышением уровня короля. Всего есть три вида ящиков:

С появлением двух новых арен на пути к славе количество наград в сундуках увеличится для арен 14 и 15 — как и количество золота за победу!

PASS ROYALE СТАЛ КОРОЧЕ, А БАНК — БОЛЬШЕ

Количество корон, которое требуется для прохождения Pass Royale, уменьшилось! Теперь некоторые уровни можно открыть, набрав 5 корон.

Количество золота, которое можно накопить в бонусном банке после прохождения Pass Royale, увеличилось с 10 000 до 25 000 золотых! На зависть гоблинам.

ИЗМЕНЕНИЯ В ВОЙНАХ КЛАНОВ — 2

Мы постарались сделать войны более справедливыми. Внимание: очки славы были переименованы в медали!

Тренировочные дни и дни сражений.

Теперь войны кланов состоят из тренировочных дней и дней сражений. Во время тренировочных дней (с понедельника по среду) можно заработать золото, участвуя в речных сражениях и упражняясь в использовании военных колод.

Участие в боях во время дней сражений приносит медали, которые помогут приблизить ваш клан к победе. Все клановые корабли теперь продвигаются по реке одновременно в конце каждого дня сражений. Заработанные медали суммируются и конвертируются в очки продвижения, и корабль клана, набравшего наибольшее количество медалей, продвинется по реке дальше всех.

Не переживайте, если до финиша дойти не получится! В конце последнего дня сражений каждый клан получит в награду военный сундук в соответствии с занятым местом.

Улучшенная защита корабля.

Выстоявшая до конца дня сражения защита теперь будет приносить вашему клану очки продвижения! Договоритесь с участниками своего клана, чтобы сильнейшие игроки отвечали за защиту, которая приносит больше всего очков. Руководители и соруководители могут убирать установленную защиту!

НОВАЯ КАРТА: ГОБЛИНСКИЙ БУР

Познакомьтесь с последним достижением гоблинской инженерной мысли — гоблинским буром! Пробурите тоннель под ареной и выпустите гоблинов рядом с башней противника!

Гоблинский бур — это новая эпическая карта, позволяющая проникнуть на территорию противника за 4 капли эликсира.

ОБЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ

  • 5 дополнительных ячеек для колод.

Теперь в вашем распоряжении будет 10 ячеек для колод!

  • Возможность перемотки.

Теперь во время просмотра повторов их можно перематывать назад и вперед*. #актомереП

* Скоро станет доступно для дуэлей.

  • Постоянные режимы в дружеских боях.

Мы изучили отзывы игроков и добавили больше постоянно доступных игровых режимов (15!) к дружескому бою для игры с друзьями или участниками клана.

  • Автоматический выбор скина для башни.

Теперь можно сделать так, чтобы скин для башни выбирался из всех имеющихся у вас случайным образом.

ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА

  • Огненный дух,

  • Печь,

  • Элитные варвары,

  • Разбойники,

  • Гигантский скелет,

  • Пушка,

  • Повозка с пушкой,

  • Голем,

  • Ледяной колдун.

Читайте обо всем здесь!

ИСПРАВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ

✅ Исправлены ошибки, найденные игроками.
✅ Исправлена ошибка с волшебной монетой и торговлей.
✅ Исправлена визуальная ошибка, возникавшая при развертывании войск.
✅ Теперь игроки могут наблюдать за боями друзей по SCID.
✅ Исправлены некоторые ошибки с рыбаком.
✅ Бросок бандитки теперь не будет продолжаться после истечения времени на таймере.
✅ Убрана иконка молнии из Pass Royale.
✅ Добавлена отсутствующая анимация при использовании зеркала.
✅ Внесены изменения и исправления, касающиеся локализации.
✅ Улучшен интерфейс.
✅ Внесены мелкие улучшения и исправления.

Надеемся, что это обновление вам понравится! Поделитесь с нами своими отзывами, идеями и предложениями на наших страницах в социальных сетях (информация на английском языке):

До встречи на арене!

Команда Clash Royale