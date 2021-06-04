ЭТО ОБНОВЛЕНИЕ ЕЩЕ НЕ В ИГРЕ, НО СКОРО БУДЕТ!
Всем привет!
Мы подготовили к наступлению лета свежее обновление и много всего интересного!
Поехали!
УВЕЛИЧЕННЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ
Мы хотим вернуть пути к славе его былую славу!
Мы увеличили длину пути к славе до 8 000 трофеев, а лиги теперь начинаются с 5 000 трофеев! А еще мы пересмотрели механизм сброса сезона и сделали его гибким.
— Путь к славе.
На пути к славе появятся две арены: Убежище разбойников и Пик просветления. Появление новых арен означает дополнительные награды, которые вы сможете получить!
— Лиги.
Лиги теперь начинаются с отметки в 5 000 трофеев, и чем дальше вы продвинетесь, тем меньше будете терять в конце сезона при сбросе. Подробности:
Изменение количества теряемых трофеев.
Мы также изменили количество трофеев, которые можно потерять. Начиная с лиги «Мастер I» вы будете терять при поражении столько же трофеев, сколько могли бы получить в случае победы. Точное количество трофеев все так же будет зависеть от количества трофеев вашего соперника.
Продвигаться в лигах станет сложнее, но подбор противников должен стать более сбалансированным. Кроме этого, продвигаясь вперед и устанавливая новые рекорды, вы уменьшаете процент трофеев, которые списываются при сбросе нового сезона!
Что произойдет в начале нового сезона?
Если после сброса у вас останется меньше 5 000 трофеев, то вы потеряете место в лигах. Не переживайте! Вы сможете вернуться, собирая новые награды.
Если после сброса у вас останется больше (или ровно) 5 000 трофеев, вы не потеряете место в лигах и сможете продвинуться еще дальше в течение нового сезона! Удачи в боях!
ЗОЛОТА ПРИБАВИЛОСЬ, А СУНДУКИ СТАЛИ ЛУЧШЕ
Начиная с 11-го уровня короля вам станут доступны ящики с золотом. Шанс получения этих ящиков увеличивается с повышением уровня короля. Всего есть три вида ящиков:
С появлением двух новых арен на пути к славе количество наград в сундуках увеличится для арен 14 и 15 — как и количество золота за победу!
PASS ROYALE СТАЛ КОРОЧЕ, А БАНК — БОЛЬШЕ
Количество корон, которое требуется для прохождения Pass Royale, уменьшилось! Теперь некоторые уровни можно открыть, набрав 5 корон.
Количество золота, которое можно накопить в бонусном банке после прохождения Pass Royale, увеличилось с 10 000 до 25 000 золотых! На зависть гоблинам.
ИЗМЕНЕНИЯ В ВОЙНАХ КЛАНОВ — 2
Мы постарались сделать войны более справедливыми. Внимание: очки славы были переименованы в медали!
— Тренировочные дни и дни сражений.
Теперь войны кланов состоят из тренировочных дней и дней сражений. Во время тренировочных дней (с понедельника по среду) можно заработать золото, участвуя в речных сражениях и упражняясь в использовании военных колод.
Участие в боях во время дней сражений приносит медали, которые помогут приблизить ваш клан к победе. Все клановые корабли теперь продвигаются по реке одновременно в конце каждого дня сражений. Заработанные медали суммируются и конвертируются в очки продвижения, и корабль клана, набравшего наибольшее количество медалей, продвинется по реке дальше всех.
Не переживайте, если до финиша дойти не получится! В конце последнего дня сражений каждый клан получит в награду военный сундук в соответствии с занятым местом.
— Улучшенная защита корабля.
Выстоявшая до конца дня сражения защита теперь будет приносить вашему клану очки продвижения! Договоритесь с участниками своего клана, чтобы сильнейшие игроки отвечали за защиту, которая приносит больше всего очков. Руководители и соруководители могут убирать установленную защиту!
НОВАЯ КАРТА: ГОБЛИНСКИЙ БУР
Познакомьтесь с последним достижением гоблинской инженерной мысли — гоблинским буром! Пробурите тоннель под ареной и выпустите гоблинов рядом с башней противника!
Гоблинский бур — это новая эпическая карта, позволяющая проникнуть на территорию противника за 4 капли эликсира.
ОБЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ
5 дополнительных ячеек для колод.
Теперь в вашем распоряжении будет 10 ячеек для колод!
Возможность перемотки.
Теперь во время просмотра повторов их можно перематывать назад и вперед*. #актомереП
* Скоро станет доступно для дуэлей.
Постоянные режимы в дружеских боях.
Мы изучили отзывы игроков и добавили больше постоянно доступных игровых режимов (15!) к дружескому бою для игры с друзьями или участниками клана.
Автоматический выбор скина для башни.
Теперь можно сделать так, чтобы скин для башни выбирался из всех имеющихся у вас случайным образом.
ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА
Огненный дух,
Печь,
Элитные варвары,
Разбойники,
Гигантский скелет,
Пушка,
Повозка с пушкой,
Голем,
Ледяной колдун.
Читайте обо всем здесь!
ИСПРАВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
✅ Исправлены ошибки, найденные игроками.
✅ Исправлена ошибка с волшебной монетой и торговлей.
✅ Исправлена визуальная ошибка, возникавшая при развертывании войск.
✅ Теперь игроки могут наблюдать за боями друзей по SCID.
✅ Исправлены некоторые ошибки с рыбаком.
✅ Бросок бандитки теперь не будет продолжаться после истечения времени на таймере.
✅ Убрана иконка молнии из Pass Royale.
✅ Добавлена отсутствующая анимация при использовании зеркала.
✅ Внесены изменения и исправления, касающиеся локализации.
✅ Улучшен интерфейс.
✅ Внесены мелкие улучшения и исправления.