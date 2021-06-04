Мы хотим вернуть пути к славе его былую славу!



Мы увеличили длину пути к славе до 8 000 трофеев, а лиги теперь начинаются с 5 000 трофеев! А еще мы пересмотрели механизм сброса сезона и сделали его гибким.



— Путь к славе.

На пути к славе появятся две арены: Убежище разбойников и Пик просветления. Появление новых арен означает дополнительные награды, которые вы сможете получить!



— Лиги.

Лиги теперь начинаются с отметки в 5 000 трофеев, и чем дальше вы продвинетесь, тем меньше будете терять в конце сезона при сбросе. Подробности: