Эти изменения будут введены в игру завтра (30 июня) после завершения технического обслуживания.
Обычная карта = 1 элитная карта-джокера,
Редкая карта = 5 элитных карт-джокеров,
Эпическая карта = 20 элитных карт-джокеров,
Легендарная карта = 1500 элитных карт-джокеров,
Карта чемпиона = 4000 элитных карт-джокеров.
Исправлены сундуки с молниями, которые не давали ударов, начиная с арены 21.
Исправлена проблема, из-за которой Эликсирный голем не отдавал Эликсир противнику при уничтожении
Устранена проблема, из-за которой Королевский Гигант с активной эволюцией поражал своим снарядом воздушных юнитов
Исправлена проблема, из-за которой награды на пути к славе обнулялись для некоторых игроков
Исправлена проблема, из-за которой ежедневные задания пропускали один день, что приводило к потере еженедельного бонуса
Различные исправления и улучшения
Огненная лучница 🔽
Первый удар: 0,6 сек -> 0,65 сек (медленнее). Это изменение направлено на исправление несоответствия в ее взаимодействии с башнями принцесс. Это изменение было отменено в обновлении, и мы вносим его обратно
Эволюция королевского гиганта 🔽
Здоровье: (11 уровень) 3993 -> 3686 (уменьшение здоровья, полученного в результате эволюции с +30% > +20%)
Эволюция скелетов 🔼
Максимальное количество: 6 -> 8
Эти изменения будут введены в игру завтра (30 июня) после завершения технического обслуживания.