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29 июн. 2023 г.
Blog – Clash Royale

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 30/06

Эти изменения будут введены в игру завтра (30 июня) после завершения технического обслуживания.

ИЗМЕНЕНИЯ КОНВЕРТАЦИИ В ЭЛИТНЫЕ КАРТЫ-ДЖОКЕРЫ

  • Обычная карта = 1 элитная карта-джокера,

  • Редкая карта = 5 элитных карт-джокеров,

  • Эпическая карта = 20 элитных карт-джокеров,

  • Легендарная карта = 1500 элитных карт-джокеров,

  • Карта чемпиона = 4000 элитных карт-джокеров.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

  • Исправлены сундуки с молниями, которые не давали ударов, начиная с арены 21.

  • Исправлена проблема, из-за которой Эликсирный голем не отдавал Эликсир противнику при уничтожении

  • Устранена проблема, из-за которой Королевский Гигант с активной эволюцией поражал своим снарядом воздушных юнитов

  • Исправлена проблема, из-за которой награды на пути к славе обнулялись для некоторых игроков

  • Исправлена проблема, из-за которой ежедневные задания пропускали один день, что приводило к потере еженедельного бонуса

  • Различные исправления и улучшения

ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА

  • Огненная лучница 🔽

    Первый удар: 0,6 сек -> 0,65 сек (медленнее). Это изменение направлено на исправление несоответствия в ее взаимодействии с башнями принцесс. Это изменение было отменено в обновлении, и мы вносим его обратно

  • Эволюция королевского гиганта 🔽

    Здоровье: (11 уровень) 3993 -> 3686 (уменьшение здоровья, полученного в результате эволюции с +30% > +20%)

  • Эволюция скелетов 🔼

    Максимальное количество: 6 -> 8

Эти изменения будут введены в игру завтра (30 июня) после завершения технического обслуживания.