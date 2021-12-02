挑戰者們，大家好！
2021CRL全球總決賽將於12月3至5日每晚19點30分熾熱開打！顛峰對決一觸即發！
當然，除了選手們精采的表現外，直播還將舉辦特別活動，參加就有機會獲得周邊獎勵！
現在就一起來看看活動內容吧！
【活動時間】
2021/12/3(五)直播開始至12/5(日)直播結束
【活動規則】
1、觀看CRL全球總決賽三天直播：皇室戰爭電競賽事頻道
2、直播將不定時於聊天室出現問答（請於3分鐘內回答）
3、於聊天室回答問題時，帶上自己的玩家標籤（可於個人資料介面查詢），即可參加抽獎
【活動時間】
2021/12/3(五)直播開始至12/5(日)直播結束
【活動獎勵】
嗨起來獎：（總計5名）
跳舞哥布林x1
開秀獎：（總計5名）
台灣App Store禮品卡（500元）x1
暖身獎：（每天抽出1名，總計3名）
襪子組x1
加油獎：（每天抽出15名，總計45名）
國王限量布徽章x1
幸運獎：（每天抽出20名，總計60名）
國王表情貼紙x1
加碼大獎：（從三天均有留言者中抽出6名）
滾木抱枕x1或飛龍寶寶公仔x1或失落的皇冠精裝書x1或襪子組x1、CRL 限量長袖針織衫x1、CRL限量帽子x1、國王表情貼紙x1
【注意事項】
得獎名單於活動結束後3週內公布於中文官方粉絲專頁。
加碼大獎無法挑選抱枕或公仔等，將從4項獎勵中隨機送出。
實體獎勵寄送地區為台灣、香港、澳門、新加坡與馬來西亞，台灣App Store禮品卡僅限台灣App Store使用，得獎者需於得獎名單公布後7個工作天內，以信件標題：全球總決賽輕鬆答題趣，並附上YouTube名稱、遊戲內名稱、玩家標籤、玩家ID、收件者名稱、電話、地址等資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，逾期視同放棄得獎資格。