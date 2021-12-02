挑戰者們，大家好！

2021CRL全球總決賽將於12月3至5日每晚19點30分熾熱開打！顛峰對決一觸即發！

當然，除了選手們精采的表現外，直播還將舉辦特別活動，參加就有機會獲得周邊獎勵！

現在就一起來看看活動內容吧！

【活動時間】

2021/12/3(五)直播開始至12/5(日)直播結束

【活動規則】



1、觀看CRL全球總決賽三天直播：皇室戰爭電競賽事頻道

2、直播將不定時於聊天室出現問答（請於3分鐘內回答）

3、於聊天室回答問題時，帶上自己的玩家標籤（可於個人資料介面查詢），即可參加抽獎

【活動時間】

2021/12/3(五)直播開始至12/5(日)直播結束

【活動獎勵】

嗨起來獎：（總計5名） 跳舞哥布林x1

開秀獎：（總計5名） 台灣App Store禮品卡（500元）x1

暖身獎：（每天抽出1名，總計3名） 襪子組x1

加油獎：（每天抽出15名，總計45名） 國王限量布徽章x1

幸運獎：（每天抽出20名，總計60名） 國王表情貼紙x1

加碼大獎：（從三天均有留言者中抽出6名） 滾木抱枕x1或飛龍寶寶公仔x1或失落的皇冠精裝書x1或襪子組x1、CRL 限量長袖針織衫x1、CRL限量帽子x1、國王表情貼紙x1



【注意事項】