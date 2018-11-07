11月11日15:00即將迎來亞洲總決賽！
將於中文賽事頻道直播見證亞洲賽區代表戰隊誕生！
特別舉辦兩大活動！
【亞洲總決賽 賽前預測 特別活動】
活動時間：2018年11月7日至11月10日23:59
活動方式：留言預測各戰隊首場對決1v1上場選手，就有機會抽中獎勵。
活動規則：
1、部落衝突:皇室戰爭 Clash Royale粉絲團按讚
2、依照留言格式參與活動>>>傳送門<<<
活動獎勵：
大神預測獎：1,000寶石（1名，從猜中四位的玩家中抽出）
神準分析獎：800寶石（3名，從至少猜中三位的玩家中抽出）
半仙猜中獎：500寶石（6名，從至少猜中兩位的玩家中抽出）
樂在參加獎：200寶石（20名，從參加活動玩家中抽出）
注意事項:
1、每個玩家ID可預測最多三組狀況，但最多僅可獲獎一次。
2、選手名稱需填寫完整，請勿填寫錯誤，若不確定選手名稱可至賽事官網查詢。
3、寶石獎勵玩家ID填寫錯誤，將導致無法發獎，敬請留意。
4、若猜中人數不足名額，則多出名額將從缺。
5、得獎名單預計將於11月16日前公布。
【亞洲總決賽 觀看直播 特別活動】
活動時間：2018年11月11日
活動方式：觀看直播留言為任一參加亞洲總決賽的戰隊加油，並參與討論！就有機會抽中限量CRL周邊與寶石！
活動規則：
1、訂閱CRL中文官方賽事YouTube頻道
2、觀看亞洲總決賽（季後賽）直播
3、直播時於聊天室參與討論並為對戰選手加油！
活動獎勵：
活躍獎： CRL亞洲限量帽子臂章組（5名）
新潮獎： CRL亞洲限量T恤臂章組（5名）
時尚獎： CRL亞洲限量提袋臂章組（5名）
溫暖獎：皇室戰爭經典襪子組（5名）
幸運獎：200寶石（20名）
注意事項:
1、每個玩家ID可為多位選手搭配，但最多僅可獲獎一次。
2、選手名稱，請勿填寫錯誤，若不確定選手名稱可至賽事官網查詢。
3、觀看直播請勿洗頻、謾罵，違者取消活動資格。
4、得獎名單預計將於11月18日前公布。
5、實體獎勵寄送範圍為台港澳地區，但寶石獎勵不限地區，所有得獎者（包含實體獎勵、寶石獎勵）需於得獎名單公布後7個工作天內，以信件標題：觀看亞洲總決賽直播得獎名單，並附上YT名稱頭像、遊戲名稱、玩家ID、收件者名稱、電話、地址等資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，逾期視同放棄得獎資格。
讓我們亞洲總決賽直播見吧！