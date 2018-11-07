【亞洲總決賽 賽前預測 特別活動】



活動時間：2018年11月7日至11月10日23:59

活動方式：留言預測各戰隊首場對決1v1上場選手，就有機會抽中獎勵。

活動規則：

1、部落衝突:皇室戰爭 Clash Royale粉絲團按讚

2、依照留言格式參與活動>>>傳送門<<<

活動獎勵：

大神預測獎：1,000寶石（1名，從猜中四位的玩家中抽出）

神準分析獎：800寶石（3名，從至少猜中三位的玩家中抽出）

半仙猜中獎：500寶石（6名，從至少猜中兩位的玩家中抽出）

樂在參加獎：200寶石（20名，從參加活動玩家中抽出）

注意事項:

1、每個玩家ID可預測最多三組狀況，但最多僅可獲獎一次。

2、選手名稱需填寫完整，請勿填寫錯誤，若不確定選手名稱可至賽事官網查詢。

3、寶石獎勵玩家ID填寫錯誤，將導致無法發獎，敬請留意。

4、若猜中人數不足名額，則多出名額將從缺。

5、得獎名單預計將於11月16日前公布。