【原來你是預測之神!?】

活動時間：2019/12/8(日)04:00至當天比賽結束

活動方式：在每場Match開始前，官方將會在直播聊天室中提問有關該場Match相關預測題目及抽獎名額，玩家只要在直播聊天室留言預測答案，就能參加活動！

預測成功就有機會獲得【預測之神獎】；預測失敗則有機會獲得【志在參加獎】。

活動規則：

1、訂閱CRL中文官方賽事YouTube頻道

2、觀看CRL全球總決賽直播

3、於聊天室留言回答問題（每場Match直播出現出戰名單時則該次答題時間截止）

活動獎勵：

預測之神獎：CRL亞洲賽區限量T恤+帽子+提袋+臂章+貼紙全套周邊，每場Match名額將於直播時聊天室公佈。

志在參加獎：CRL亞洲賽區限量帽子+臂章+貼紙組，每場Match名額將於直播時聊天室公佈。

注意事項：

1、每個玩家ID僅可獲獎一次。

2、觀看直播時請勿洗頻、謾罵，違者將取消活動資格。

3、實體獎勵寄送範圍僅為台灣本島、澎湖、金門、馬祖、香港、澳門地區，得獎者需於得獎名單公布後7個工作天內，以信件標題【2019 CRL全球總決賽直播預測得獎名單】，並附上YT名稱及頭像截圖、遊戲名稱、玩家ID、收件者名稱、電話、地址等資訊寄送至cr_fb2016@hotmail.com，逾期視同放棄得獎資格。

4、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。