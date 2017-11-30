皇冠錦標賽全球總決賽將於12月3日18:00正式開打！

中文官方頻道將同步直播外，FB粉絲團也特別舉辦活動！

世界各地16位頂尖高手！你最好誰奪冠呢？

留言參加活動，就有機會獲得寶石獎勵唷！

>>>FB中文官方粉絲團傳送門<<<



【活動說明】

活動時間：2017/11/30(四)~2017/12/3(日)17:59分止

活動辦法：

《Step 1》請對《部落衝突:皇室戰爭》粉絲團按讚

《Step 2》請「公開分享」本活動貼文

《Step 3》依照格式留言，附上自己的角色名稱、玩家Tag與預測奪冠的選手！

留言格式：角色名稱、玩家Tag，這場我看過，冠軍是選手名稱！

範例：小小編、#123Q，這場我看過，冠軍是Tali！

活動獎勵：

神準獎：1200寶石（從準確預測冠軍的玩家中，抽三位）

幸運獎：200寶石（從留言參加活動的玩家中，抽二十位）

得獎名單公布：2017年12月6日

備註：玩家Tag可於個人資料查詢，名稱下方＃ 字開頭的一串英數混合代碼

注意事項：

1、貼文需設定為公開，若非公開則無法參與審核。

2、每人只能留言預測一位世界冠軍。

3、若角色名稱、玩家Tag填寫錯誤將導致無法發獎。

4、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

6、主辦單位保留此次活動的最終決策權。