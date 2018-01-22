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2018年1月22日
Blog – Clash Royale

台灣菁英賽！四大戰隊集結！到底戰隊成員有哪些高手呢？

1月27日Google Play主辦的台灣菁英賽將熱烈開打！
四大戰隊將於台北國際電玩展
Google Play B211攤位電競舞台展開廝殺！

四大戰隊，戰隊隊長都是頂尖選手！
那麼戰隊成員到底有誰呢？
現在，獨家帶大家一探究竟！

TMD戰隊

隊長：
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：TMD Xiake/俠客

  • 最喜歡的卡牌：骷髏召喚

  • 最高盃數：5879

  • 所屬部落：X-Team

  • 覺得自己比較擅長的打法是？墓園、骷髏牌組

  • 最想和哪一個戰隊對決？都蠻期待的

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？TMD 戰隊

  • 用一句話介紹自己：勵志成為遊戲教科書

戰隊成員：

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    TMD JerrySung/胖胖

  • 最喜歡的卡牌：無

  • 最高盃數：4900

  • 所屬部落：居無定所

  • 覺得自己比較擅長的打法是？大怪、墓園

  • 最想和哪一個戰隊對決？只要能和俠客一起，就很滿足了

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？不死的施肥寶寶！亞洲冠軍無敵！

  • 用一句話介紹自己：沉迷解說的職業選手

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    Dangerous_聽說/肉鬆

  • 最喜歡的卡牌：掘地礦工

  • 最高盃數：4306

  • 所屬部落：X-Team

  • 覺得自己比較擅長的打法是？飛桶套

  • 最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？TMD 戰隊

  • 用一句話介紹自己：我是來自高雄的高職生

不死的施肥寶寶

隊長：

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    Nova l Aaron/阿王

  • 最喜歡的卡牌：飛龍寶寶

  • 最高盃數：6049

  • 所屬部落：hk@852 nova

  • 覺得自己比較擅長的打法是？萬能型選手

  • 最想和哪一個戰隊對決？冰大（水珔龜kirito）吧，其他兩位隊長經常碰面。

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？不死的施肥寶寶

  • 用一句話介紹自己： 亞洲冠軍皇室之龍

戰隊成員：

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    施肥肥/施肥、肥肥

  • 最喜歡的卡牌：野豬騎士

  • 最高盃數：4605

  • 所屬部落：HKAFC(以前曾待過紫霜二會和9453）

  • 覺得自己比較擅長的打法是？分推、快攻

  • 最想和哪一個戰隊對決？TMD 戰隊

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？俠客無敵（TMD 戰隊）

  • 用一句話介紹自己： 大學差點被二一的男子

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    MRNEVERDIE/騰哥

  • 最喜歡的卡牌：迫擊砲

  • 最高盃數：5808

  • 所屬部落：場內野豬搖滾區

  • 覺得自己比較擅長的打法是？快攻

  • 最想和哪一個戰隊對決？冷酷無情的上分機器☀

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？不死的施肥寶寶

  • 用一句話介紹自己： 刻苦耐勞，我很好用。

冷酷無情的上分機器☀

隊長：

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    Nova l YaoYao

  • 最喜歡的卡牌：皇家幽靈

  • 最高盃數：6671

  • 所屬部落：Nova l Taiwan (Nova esports)

  • 覺得自己比較擅長的打法是？正面推進

  • 最想和哪一個戰隊對決？TMD 戰隊

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？冷酷無情的上分機器☀

  • 用一句話介紹自己：上分，沒有友情。

戰隊成員：

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    康師父

  • 最喜歡的卡牌：哥布林小屋

  • 最高盃數：6025

  • 所屬部落：HK@852 I Nova

  • 覺得自己比較擅長的打法是？捉對手牌組😂

  • 最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？冷酷無情的上分機器☀堯堯無敵

  • 用一句話介紹自己：人帥真好😂😂😂😂

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    chiata/lele

  • 最喜歡的卡牌：戈侖石人

  • 最高盃數：5961

  • 所屬部落：Taiwan HPE&HPI

  • 覺得自己比較擅長的打法是？大怪推進

  • 最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？冷酷無情的上分機器☀

  • 用一句話介紹自己：感恩CR 讚嘆CR

水珔龜kirito

隊長

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    冰珔晶/冰晶

  • 最喜歡的卡牌：巨石投手

  • 最高盃數：6405

  • 所屬部落：老舊帳號放置區

  • 覺得自己比較擅長的打法是？推進

  • 最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？水珔龜kirito

  • 用一句話介紹自己：輕鬆自在開心玩

戰隊成員：

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    忍者龜

  • 最喜歡的卡牌：三個火槍手

  • 最高盃數：5889

  • 所屬部落：場內野豬搖滾區

  • 覺得自己比較擅長的打法是？快攻、分推

  • 最想和哪一個戰隊對決？TMD 戰隊

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？水珔龜kirito

  • 用一句話介紹自己：神龜無敵

  • 遊戲名稱、個人暱稱/綽號：

    桐子Kirito

  • 最喜歡的卡牌：骷髏氣球

  • 最高盃數：6443

  • 所屬部落：Hk@852 l Nova

  • 覺得自己比較擅長的打法是？大怪推進

  • 最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶

  • 最看好哪一個戰隊奪冠？水珔龜kirito

  • 用一句話介紹自己：桐子無敵！