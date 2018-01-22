1月27日Google Play主辦的台灣菁英賽將熱烈開打！
四大戰隊將於台北國際電玩展
Google Play B211攤位電競舞台展開廝殺！
四大戰隊，戰隊隊長都是頂尖選手！
那麼戰隊成員到底有誰呢？
現在，獨家帶大家一探究竟！
TMD戰隊
隊長：
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：TMD Xiake/俠客
最喜歡的卡牌：骷髏召喚
最高盃數：5879
所屬部落：X-Team
覺得自己比較擅長的打法是？墓園、骷髏牌組
最想和哪一個戰隊對決？都蠻期待的
最看好哪一個戰隊奪冠？TMD 戰隊
用一句話介紹自己：勵志成為遊戲教科書
戰隊成員：
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
TMD JerrySung/胖胖
最喜歡的卡牌：無
最高盃數：4900
所屬部落：居無定所
覺得自己比較擅長的打法是？大怪、墓園
最想和哪一個戰隊對決？只要能和俠客一起，就很滿足了
最看好哪一個戰隊奪冠？不死的施肥寶寶！亞洲冠軍無敵！
用一句話介紹自己：沉迷解說的職業選手
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
Dangerous_聽說/肉鬆
最喜歡的卡牌：掘地礦工
最高盃數：4306
所屬部落：X-Team
覺得自己比較擅長的打法是？飛桶套
最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶
最看好哪一個戰隊奪冠？TMD 戰隊
用一句話介紹自己：我是來自高雄的高職生
不死的施肥寶寶
隊長：
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
Nova l Aaron/阿王
最喜歡的卡牌：飛龍寶寶
最高盃數：6049
所屬部落：hk@852 nova
覺得自己比較擅長的打法是？萬能型選手
最想和哪一個戰隊對決？冰大（水珔龜kirito）吧，其他兩位隊長經常碰面。
最看好哪一個戰隊奪冠？不死的施肥寶寶
用一句話介紹自己： 亞洲冠軍皇室之龍
戰隊成員：
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
施肥肥/施肥、肥肥
最喜歡的卡牌：野豬騎士
最高盃數：4605
所屬部落：HKAFC(以前曾待過紫霜二會和9453）
覺得自己比較擅長的打法是？分推、快攻
最想和哪一個戰隊對決？TMD 戰隊
最看好哪一個戰隊奪冠？俠客無敵（TMD 戰隊）
用一句話介紹自己： 大學差點被二一的男子
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
MRNEVERDIE/騰哥
最喜歡的卡牌：迫擊砲
最高盃數：5808
所屬部落：場內野豬搖滾區
覺得自己比較擅長的打法是？快攻
最想和哪一個戰隊對決？冷酷無情的上分機器☀
最看好哪一個戰隊奪冠？不死的施肥寶寶
用一句話介紹自己： 刻苦耐勞，我很好用。
冷酷無情的上分機器☀
隊長：
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
Nova l YaoYao
最喜歡的卡牌：皇家幽靈
最高盃數：6671
所屬部落：Nova l Taiwan (Nova esports)
覺得自己比較擅長的打法是？正面推進
最想和哪一個戰隊對決？TMD 戰隊
最看好哪一個戰隊奪冠？冷酷無情的上分機器☀
用一句話介紹自己：上分，沒有友情。
戰隊成員：
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
康師父
最喜歡的卡牌：哥布林小屋
最高盃數：6025
所屬部落：HK@852 I Nova
覺得自己比較擅長的打法是？捉對手牌組😂
最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶
最看好哪一個戰隊奪冠？冷酷無情的上分機器☀堯堯無敵
用一句話介紹自己：人帥真好😂😂😂😂
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
chiata/lele
最喜歡的卡牌：戈侖石人
最高盃數：5961
所屬部落：Taiwan HPE&HPI
覺得自己比較擅長的打法是？大怪推進
最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶
最看好哪一個戰隊奪冠？冷酷無情的上分機器☀
用一句話介紹自己：感恩CR 讚嘆CR
水珔龜kirito
隊長：
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
冰珔晶/冰晶
最喜歡的卡牌：巨石投手
最高盃數：6405
所屬部落：老舊帳號放置區
覺得自己比較擅長的打法是？推進
最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶
最看好哪一個戰隊奪冠？水珔龜kirito
用一句話介紹自己：輕鬆自在開心玩
戰隊成員：
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
忍者龜
最喜歡的卡牌：三個火槍手
最高盃數：5889
所屬部落：場內野豬搖滾區
覺得自己比較擅長的打法是？快攻、分推
最想和哪一個戰隊對決？TMD 戰隊
最看好哪一個戰隊奪冠？水珔龜kirito
用一句話介紹自己：神龜無敵
遊戲名稱、個人暱稱/綽號：
桐子Kirito
最喜歡的卡牌：骷髏氣球
最高盃數：6443
所屬部落：Hk@852 l Nova
覺得自己比較擅長的打法是？大怪推進
最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶
最看好哪一個戰隊奪冠？水珔龜kirito
用一句話介紹自己：桐子無敵！