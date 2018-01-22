水珔龜kirito

隊長：

最看好哪一個戰隊奪冠？水珔龜kirito

最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶

覺得自己比較擅長的打法是？推進

最喜歡的卡牌：巨石投手

戰隊成員：

最看好哪一個戰隊奪冠？水珔龜kirito

最想和哪一個戰隊對決？TMD 戰隊

覺得自己比較擅長的打法是？快攻、分推

最喜歡的卡牌：三個火槍手

遊戲名稱、個人暱稱/綽號： 桐子Kirito

最喜歡的卡牌：骷髏氣球

最高盃數：6443

所屬部落：Hk@852 l Nova

覺得自己比較擅長的打法是？大怪推進

最想和哪一個戰隊對決？不死的施肥寶寶

最看好哪一個戰隊奪冠？水珔龜kirito