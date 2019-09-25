月度決賽首日，Miniminter與KK19212兩戰全勝，YUYA、TQ Ruben、Line、Mohamed light一勝一敗落入敗者組，Hajime、Richard兩戰皆敗率先被淘汰。

月度決賽第二日，首先對決的是已無退路的敗者組對決。YUYA迎戰TQ Ruben以穩健實力直落二帶走對手，而Line則面對Mohamed light，兩人交戰3局，由Mohamed light勝出。勝者組Miniminter與KK19212的激烈交火，在Miniminter火力全開的情況下，KK無法招架被送入敗者組，Miniminter則提前鎖定冠軍戰。

而後敗者組兩場對決，首日碰頭的YUYA與Mohamed light再度相遇，Mohamed light上演復仇之戰，以讓一追二之姿晉級下一輪，此時，Mohamed light可說是手感火燙，因此面對KK19212也毫不手軟成功突圍。

最終月度決賽冠軍戰，Mohamed light在展現皇巨骨巨套、炮車炸彈礦等多套牌組的熟悉度以及操作下，連拿2盤，登頂第1賽季月度決賽冠軍，Miniminter惜敗拿下亞軍。

