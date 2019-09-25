從CRL亞洲賽區S2季賽第5週開始的皇室夢幻戰隊活動，
究竟選手們的表現如何呢？快查看選手們上週取得的皇冠數排名吧！
同時，別忘了每週三16:00開放在皇室夢幻戰隊介面調整你的選手陣容，僅開放24小時！
※本週開放調整陣容時間：9月25日16:00至9月26日15:59
第1賽季月度決賽賽況
季賽第6週賽程表如下：
9月26日(四)18:00
B組 Match #16：SANDBOX GAMING vs GameWith
B組 Match #17：Bren Esports vs OGN ENTUS
B組 Match #18：OP.GG SPORTS vs FAV gaming
9月28日(六)18:00
A組 Match #19：DragonX vs KIX
A組 Match #20：DetonatioN Gaming vs Talon
A組 Match #21：Chaos Theory vs PONOS
9月29日(日)18:00
B組 Match #19：OP.GG SPORTS vs OGN ENTUS
B組 Match #20：FAV gaming vs SANDBOX GAMING
B組 Match #21：Bren Esports vs GameWith
月度決賽首日，Miniminter與KK19212兩戰全勝，YUYA、TQ Ruben、Line、Mohamed light一勝一敗落入敗者組，Hajime、Richard兩戰皆敗率先被淘汰。
月度決賽第二日，首先對決的是已無退路的敗者組對決。YUYA迎戰TQ Ruben以穩健實力直落二帶走對手，而Line則面對Mohamed light，兩人交戰3局，由Mohamed light勝出。勝者組Miniminter與KK19212的激烈交火，在Miniminter火力全開的情況下，KK無法招架被送入敗者組，Miniminter則提前鎖定冠軍戰。
而後敗者組兩場對決，首日碰頭的YUYA與Mohamed light再度相遇，Mohamed light上演復仇之戰，以讓一追二之姿晉級下一輪，此時，Mohamed light可說是手感火燙，因此面對KK19212也毫不手軟成功突圍。
最終月度決賽冠軍戰，Mohamed light在展現皇巨骨巨套、炮車炸彈礦等多套牌組的熟悉度以及操作下，連拿2盤，登頂第1賽季月度決賽冠軍，Miniminter惜敗拿下亞軍。
小提醒：如果上週沒有於參加時間截止前參加皇室夢幻戰隊活動選擇選手陣容，將無法查看皇室夢幻戰隊介面、調整陣容或是再參加活動，敬請留意。