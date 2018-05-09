CRL亞洲賽區第一賽季季賽已進行兩週賽事！

本週即將進入跨分區對戰！

FB粉絲團特別舉辦賽事活動！

於5月10日起一連八天，每天中午12:30都將發佈賽事問答貼文，

回答問題，就有機會獲得寶石獎勵唷！

>>>FB中文官方粉絲團傳送門<<<

【活動說明】

活動名稱：CRL賽事知多少

活動時間：2018/5/10(四)12:30~2017/5/18(五)23:59分止

活動辦法：

《Step 1》請「訂閱」中文官方賽事頻道

《Step 2》請「讚+公開分享」粉絲團當日賽事問答題目貼文

《Step 3》粉絲團將於5月10日至5月17日每天中午12:30公佈當日賽事問答題目貼文，於活動貼文下方回答問題，有機會獲得獎勵！

留言格式：角色名稱、玩家Tag，我的答案是XXXXXX！

範例：小小編、#123Q，我的答案是亞洲賽區！

活動獎勵：

專家獎：500寶石（從正確回答每日問題的玩家中抽一位，共計八位）

熱情獎：500寶石（從回答八題的玩家中抽五位）

幸運獎：200寶石（從留言參加活動的玩家中抽二十位）

得獎名單公布：2018年5月22日



備註：玩家Tag可於個人資料查詢，名稱下方＃ 字開頭的一串英數混合代碼

注意事項：

1、貼文需設定為公開，若非公開則無法參與審核。

2、若角色名稱、玩家Tag填寫錯誤將導致無法發獎。

3、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

4、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

5、主辦單位保留此次活動的最終決策權。