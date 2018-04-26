CRL亞洲賽區12支戰隊中有4支東南亞分區戰隊，每隊有4到6位選手！
總共有19位來自台港澳新馬印菲的選手將加入CRL亞洲賽區東南亞分區的賽事。
到底有哪些厲害的資深選手？又有哪些新秀選手呢？
一起來看看以下的介紹！
ahq eSports club（簡稱：ahq）
ahqYaoYao（堯堯）
最高盃數：6671
擅長進攻方式：自閉流
最喜歡的卡牌：沒有
最尊敬的選手：忍者龜
ahqJerrySung（胖胖）
最高盃數：4970
擅長進攻方式：自閉流
最喜歡的卡牌：飛龍寶寶
最尊敬的選手：鳴聖
ahq Kangxi（康熙）
最高盃數：5831
擅長進攻方式：中速攻擊
最喜歡的卡牌：掘地礦工
最尊敬的選手：鳴聖
ahqMorrisLin（忍者龜）
最高盃數：6231
擅長進攻方式：快速攻擊
最喜歡的卡牌：三個火槍手
最尊敬的選手：諾克發的力量
ahqXiake（俠客）
最高盃數：6147
擅長進攻方式：控制
最喜歡的卡牌：骷髏兵
最尊敬的選手：Aaron
Bren Esports（簡稱：BREN）
no aim cy
最高盃數：6393
擅長進攻方式：推進流、低費流
最喜歡的卡牌：三個火槍手
最尊敬的選手：Pompeyo
Detective Hecka
最高盃數：6012
擅長進攻方式：推進流、自閉流
最喜歡的卡牌：掘地礦工
最尊敬的選手：Guanek
Jaii
最高盃數：6144
擅長進攻方式：低費流、誘餌法術套
最喜歡的卡牌：巨人
最尊敬的選手：Surgical Goblin
Manny Knoxville
最高盃數：6202
擅長進攻方式：誘餌法術套、迫擊砲/X弩套
最喜歡的卡牌：閃電法師
最尊敬的選手：Surgical Goblin
Chaos Theory（簡稱：CT）
yugi art
最高盃數：5461
擅長進攻方式：敵不動，我不動
最喜歡的卡牌：電擊法術
最尊敬的選手：Trainer luis、DiegoB、AadrianPiedria
JayTV
最高盃數：5439
擅長進攻方式：低費流
最喜歡的卡牌：三個火槍手
最尊敬的選手：Trainer Dexterz
RayBagus
最高盃數：5617
擅長進攻方式：騎士桶
最喜歡的卡牌：哥布林飛桶
最尊敬的選手：Jay TV
Trainer Dexterz
最高盃數：6125
擅長進攻方式：推進流
最喜歡的卡牌：熔岩獵犬
最尊敬的選手：RayBagus
KIX
Dylan
最高盃數：5939
擅長進攻策略：低費流
最喜歡的卡牌：野豬騎士
最尊敬的選手：諾克發的力量、鳴聖、Aaron
Rene
最高盃數：5020
擅長進攻策略：誘餌法術套
最喜歡的卡牌：皮卡超人
最尊敬的選手：鳴聖
Jahouiz
最高盃數：5815
擅長進攻策略：三槍套
最喜歡的卡牌：三個火槍手
最尊敬的選手：Legend
THE ROCK
最高盃數：5683
擅長進攻方式：推進流
最喜歡的卡牌：皇家幽靈
最尊敬的選手：Legend
Taoki（章魚燒）
最高盃數：5248
擅長進攻策略：獲得聖水優勢後攻擊
最喜歡的卡牌：熔岩獵犬
最尊敬的選手：Xiake
TongZi（桐子）
最高盃數：6605
擅長進攻策略：推進流
最喜歡的卡牌：戈侖石人
最尊敬的選手：Aaron
想看選手們在競技場上大展身手？
從4月27日起，每週五18點、每週六11點、每週日18點都將進行精采賽事的直播唷！
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我們CRL亞洲賽區直播見！
小提醒：想了解賽制說明與觀賽資訊，記得查看賽制介紹唷！