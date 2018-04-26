Supercell logo
Back to Clash Royale News
2018年4月26日
Blog – Clash Royale

東南亞分區四大戰隊19位頂尖選手！是否有你熟悉的選手呢？

CRL亞洲賽區12支戰隊中有4支東南亞分區戰隊，每隊有4到6位選手！

總共有19位來自台港澳新馬印菲的選手將加入CRL亞洲賽區東南亞分區的賽事。

到底有哪些厲害的資深選手？又有哪些新秀選手呢？

一起來看看以下的介紹！

ahq eSports club（簡稱：ahq

  • ahqYaoYao（堯堯）

    • 最高盃數：6671

    • 擅長進攻方式：自閉流

    • 最喜歡的卡牌：沒有

    • 最尊敬的選手：忍者龜

  • ahqJerrySung（胖胖）

    • 最高盃數：4970

    • 擅長進攻方式：自閉流

    • 最喜歡的卡牌：飛龍寶寶

    • 最尊敬的選手：鳴聖

  • ahq Kangxi（康熙）

    • 最高盃數：5831

    • 擅長進攻方式：中速攻擊

    • 最喜歡的卡牌：掘地礦工

    • 最尊敬的選手：鳴聖

  • ahqMorrisLin（忍者龜）

    • 最高盃數：6231

    • 擅長進攻方式：快速攻擊

    • 最喜歡的卡牌：三個火槍手

    • 最尊敬的選手：諾克發的力量

  • ahqXiake（俠客）

    • 最高盃數：6147

    • 擅長進攻方式：控制

    • 最喜歡的卡牌：骷髏兵

    • 最尊敬的選手：Aaron

Bren Esports（簡稱：BREN

  • no aim cy

    • 最高盃數：6393

    • 擅長進攻方式：推進流、低費流

    • 最喜歡的卡牌：三個火槍手

    • 最尊敬的選手：Pompeyo

  • Detective Hecka

    • 最高盃數：6012

    • 擅長進攻方式：推進流、自閉流

    • 最喜歡的卡牌：掘地礦工

    • 最尊敬的選手：Guanek

  • Jaii

    • 最高盃數：6144

    • 擅長進攻方式：低費流、誘餌法術套

    • 最喜歡的卡牌：巨人

    • 最尊敬的選手：Surgical Goblin

  • Manny Knoxville

    • 最高盃數：6202

    • 擅長進攻方式：誘餌法術套、迫擊砲/X弩套

    • 最喜歡的卡牌：閃電法師

    • 最尊敬的選手：Surgical Goblin

Chaos Theory（簡稱：CT）

  • yugi art

    • 最高盃數：5461

    • 擅長進攻方式：敵不動，我不動

    • 最喜歡的卡牌：電擊法術

    • 最尊敬的選手：Trainer luis、DiegoB、AadrianPiedria

  • JayTV

    • 最高盃數：5439

    • 擅長進攻方式：低費流

    • 最喜歡的卡牌：三個火槍手

    • 最尊敬的選手：Trainer Dexterz

  • RayBagus

    • 最高盃數：5617

    • 擅長進攻方式：騎士桶

    • 最喜歡的卡牌：哥布林飛桶

    • 最尊敬的選手：Jay TV

  • Trainer Dexterz

    • 最高盃數：6125

    • 擅長進攻方式：推進流

    • 最喜歡的卡牌：熔岩獵犬

    • 最尊敬的選手：RayBagus

KIX

  • Dylan

    • 最高盃數：5939

    • 擅長進攻策略：低費流

    • 最喜歡的卡牌：野豬騎士

    • 最尊敬的選手：諾克發的力量、鳴聖、Aaron

  • Rene

    • 最高盃數：5020

    • 擅長進攻策略：誘餌法術套

    • 最喜歡的卡牌：皮卡超人

    • 最尊敬的選手：鳴聖

  • Jahouiz

    • 最高盃數：5815

    • 擅長進攻策略：三槍套

    • 最喜歡的卡牌：三個火槍手

    • 最尊敬的選手：Legend

  • THE ROCK

    • 最高盃數：5683

    • 擅長進攻方式：推進流

    • 最喜歡的卡牌：皇家幽靈

    • 最尊敬的選手：Legend

  • Taoki（章魚燒）

    • 最高盃數：5248

    • 擅長進攻策略：獲得聖水優勢後攻擊

    • 最喜歡的卡牌：熔岩獵犬

    • 最尊敬的選手：Xiake

  • TongZi（桐子）

    • 最高盃數：6605

    • 擅長進攻策略：推進流

    • 最喜歡的卡牌：戈侖石人

    • 最尊敬的選手：Aaron

想看選手們在競技場上大展身手？
從4月27日起，每週五18點、每週六11點、每週日18都將進行精采賽事的直播唷！
別忘了訂閱CRL亞洲賽區YouTube直播頻道：http://supr.cl/CRL_ASIA_TCH
 我們CRL亞洲賽區直播見！
小提醒：想了解賽制說明與觀賽資訊，記得查看賽制介紹唷！