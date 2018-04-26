Dylan 最高盃數：5939 擅長進攻策略：低費流 最喜歡的卡牌：野豬騎士 最尊敬的選手：諾克發的力量、鳴聖、Aaron

Rene 最高盃數：5020 擅長進攻策略：誘餌法術套 最喜歡的卡牌：皮卡超人 最尊敬的選手：鳴聖

Jahouiz 最高盃數：5815 擅長進攻策略：三槍套 最喜歡的卡牌：三個火槍手 最尊敬的選手：Legend

THE ROCK 最高盃數：5683 擅長進攻方式：推進流 最喜歡的卡牌：皇家幽靈 最尊敬的選手：Legend

Taoki（章魚燒） 最高盃數：5248 擅長進攻策略：獲得聖水優勢後攻擊 最喜歡的卡牌：熔岩獵犬 最尊敬的選手：Xiake

TongZi（桐子） 最高盃數：6605 擅長進攻策略：推進流 最喜歡的卡牌：戈侖石人 最尊敬的選手：Aaron



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