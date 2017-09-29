例行賽將在10月1日17:00正式開打！
於當日觀看直播並為選手加油
就有機會獲得最高5,000寶石獎勵！！
參加方法：
《Step 1》10/1(日)17:00觀看例行賽賽事直播
中文頻道：https://www.youtube.com/c/ClashroyaleTW
《Step 2》於YouTube直播聊天頻道中留言為自己支持的選手加油！
《Step 3》分享消息給好友們，越多人觀看直播，中獎率越高唷！。
活動獎勵：
得獎名單：10月2日於中文官方粉絲團公布
注意事項：
1、得獎公佈後，得獎者需於2017年10月9日(日)23：59分前以信件標題：皇冠錦標賽東南亞賽區-為選手應援！和得獎資料，並附上Youtube帳戶名稱與遊戲名稱發送至cr_fb2016@hotmail.com
2、請勿於直播聊天頻道洗頻，洗頻將取消抽獎資格。
3、寶石獎勵將於得獎名單公布後，1至14個工作天內發送。
4、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
6、主辦單位保留此次活動的最終決策權。