得獎名單：10月2日於中文官方粉絲團公布

注意事項：

1、得獎公佈後，得獎者需於2017年10月9日(日)23：59分前以信件標題：皇冠錦標賽東南亞賽區-為選手應援！和得獎資料，並附上Youtube帳戶名稱與遊戲名稱發送至cr_fb2016@hotmail.com

2、請勿於直播聊天頻道洗頻，洗頻將取消抽獎資格。

3、寶石獎勵將於得獎名單公布後，1至14個工作天內發送。

4、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

6、主辦單位保留此次活動的最終決策權。