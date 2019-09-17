皇室夢幻戰隊的目標是收集更多的皇冠積分。在CRL賽季中，您夢幻戰隊中的選手每贏得1個皇冠，您就可以獲得1皇冠積分！

您每週都有一次調整皇室夢幻戰隊陣容的機會。調整時請仔細考慮，選擇可能在CRL中贏得皇冠數最多的選手，您的戰隊才能贏得更多積分！