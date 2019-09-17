你能組建出最強CRL皇室夢幻戰隊嗎？
9月19日起遊戲內將開始推出與CRL皇室戰爭職業聯賽相關的皇室夢幻戰隊特別活動！更多詳情，請查看遊戲內電競賽事版塊！
※請於各賽區本週陣容安排時間截止前，至電競賽事版塊設定好您首次的皇室夢幻戰隊陣容，當所屬賽區的賽事開打後，您將無法參加本次活動。
什麼是皇室夢幻戰隊？
挑選4名CRL職業選手，組建您的夢幻戰隊
觀看CRL賽事，關注選手表現
您的選手每贏得1個皇冠，您的夢幻戰隊就能獲得1皇冠積分
在賽季內調整夢幻戰隊陣容
贏取獎勵
皇室夢幻戰隊的目標是收集更多的皇冠積分。在CRL賽季中，您夢幻戰隊中的選手每贏得1個皇冠，您就可以獲得1皇冠積分！
您每週都有一次調整皇室夢幻戰隊陣容的機會。調整時請仔細考慮，選擇可能在CRL中贏得皇冠數最多的選手，您的戰隊才能贏得更多積分！
記住，只有當您夢幻戰隊中的選手贏得皇冠時，您才能獲得皇冠積分。也就是說，當您選擇一名新選手時，並不會因為他在之前比賽中獲得的皇冠而獲得皇冠積分哦！
誰能獲得獎勵？
所有參加皇室夢幻戰隊活動的玩家，只要積分在整個活動結束時名列前三，就可以贏得以下獎勵：
第一名：1000寶石
第二名：500寶石
第三名：250寶石
CRL亞洲賽區皇室夢幻戰隊活動於9月19日的賽事開始計算皇冠積分
CRL中國大陸賽區皇室夢幻戰隊活動於9月20日的賽事開始計算皇冠積分
CRL西方賽區皇室夢幻戰隊活動於9月21日的賽事開始計算皇冠積分
※請記得於各賽區本週陣容安排時間截止前，至電競賽事版塊設定好您首次的皇室夢幻戰隊陣容，當所屬賽區的賽事開打後，您將無法參加本次活動。
每週四、六、日18:00（台北/香港時間）於皇室戰爭職業聯賽亞洲賽區頻道都將有精采賽事直播！
記得訂閱頻道，才不會錯過火熱即時戰況唷！
祝您好運，玩得開心！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊