贏得20勝了，那接下來呢？

恭喜，你正朝著職業選手的方向邁進。

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透過賽事來展現自己的實力吧



於皇室戰爭職業聯賽挑戰贏得20勝，獲取與職業戰隊面談的機會吧！



每個職業戰隊為獨立運作，並擁有選拔戰隊成員的權利。不僅考量個人技術，團隊意識、領導能力等綜合素質可能也在考慮之列。



取得20勝並在後續相關賽事中取得優秀成績，只能確保與戰隊面談的機會，但無法保證成為職業戰隊的一員，最終仍將取決於選手與戰隊面談的結果。



參加職業戰隊選拔需在2018年4月1日前，年滿16歲（未滿18歲的選手需要獲得監護人許可）



在 官方FB粉絲頁-部落衝突:皇室戰爭 Clash Royale 參與討論



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歷經千辛萬苦，終於從數百萬玩家中脫穎而出？

恭喜你，你正朝向成為《部落衝突:皇室戰爭》職業選手邁進。

但需要留意的是，取得20勝無法保證能夠成為職業戰隊的一員。

職業戰隊都是獨立運作的組織，他們在決定簽約選手時擁有絕對自主權。

除精湛的遊戲技術外，他們在選拔成員時，可能還會考慮如領導力、處事是否成熟，以及和其他隊員能否合得來等各種因素。

同時，戰隊和選手之間還必須就薪水和其他要求達成共識。如果玩家對薪水期望過高、無法按照日程參加比賽或是無法保證辦好旅行簽證（以參加國際比賽），可能會無緣職業選手的席位。

為了讓取得20勝的玩家和戰隊能順利合作，我們將在皇室戰爭職業聯賽挑戰結束之後，舉辦相關賽事，供20勝玩家參與。

後續相關賽事並非強制參加，但能夠為玩家提供以下機會：

獲得在正式比賽高壓環境下對戰的經驗



透過與頂尖選手切磋，精進自身技術



玩家在相關賽事中表現優異且符合資格，將有機會和戰隊面對面交流，討論未來的合作。若順利成為職業戰隊選手，選手合約將持續至2018年12月31日賽季結束。你需要參加聯賽賽季中的所有比賽並參與聯賽要求的拍攝等活動，於此同時，你仍可以進修學業或兼職其他工作。

亞洲賽區預計時間表：

3月14日至18日：遊戲內挑戰—“皇室戰爭職業聯賽挑戰”

3月底至4月初：完成“皇室戰爭職業聯賽挑戰”的玩家有機會參加後續線上或線下選拔賽事，並與各職業戰隊進行面談。

4月中旬：公佈各戰隊職業選手名單

4月下旬：第一賽季開始

8月：第二賽季開始

冬季：全球總決賽

對於加入職業戰隊已經做好準備，並且躍躍欲試？

那就快準備好參加遊戲內皇室戰爭職業聯賽挑戰，與全球玩家即時對戰，勇奪20勝，朝著職業選手之路前進吧！

最後，提醒所有取得20勝的玩家，請多加留意我們的皇室資訊與官方FB粉絲頁-部落衝突:皇室戰爭 Clash Royale後續消息唷！

祝您好運，玩得開心！

讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊