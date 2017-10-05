胖胖JerrySung：（擔任中文直播賽評）

台灣選手，先前解說較為風趣，近期轉型賽評後，以選手身分奠定的基礎，在牌組剖析，綜觀全局上，帶給玩家全面專業的解說。先前曾於第三方RPL賽事中擔任賽評，以豐富個人特色和魅力折服不少玩家。





例行賽持續至10月22日，每週六日17:00，請大家別忘了觀看皇室戰爭東南亞賽區最強選手們的精采對決！

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