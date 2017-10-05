例行賽於10月1日已火熱開打，中文直播、粵語直播特別邀請專業的主播與賽評，相信透過精闢的分析能讓大家全方位的了解賽況。
主播介紹：
木木Mumu：（擔任粵語直播主播）
香港實況主，同時組織並舉辦多次香港部落對決的活動，以幽默歡樂解說風格深受觀眾港澳玩家喜愛。擔任過台灣公開賽、2017皇冠錦標賽台港澳賽區、亞洲皇冠盃的粵語賽評，相信港澳玩家對他並不陌生。
阿罵ArMor：（擔任中文直播主播）
台灣遊戲主播，在解說工作上有豐富經驗，能適時因應搭配的賽評狀況調整解說節奏，曾分別與胖胖、阿酸、老高等多位賽評合作過賽事解說。
小嵐Mist：（擔任中文直播主播）
台灣實況主，擔任過不少遊戲賽評與主播的工作，曾於皇室戰爭台灣公開賽進行解說，以沉穩的角度講述賽況。
賽評介紹：
Dezz：（擔任粵語直播賽評）
香港實況主，口條清晰，與Mumu多次搭配解說皇室戰爭賽事，兩人默契十足。曾多次擔任香港第三方舉辦的賽事講評。
阿酸AcidR：（擔任中文直播賽評）
台灣Youtuber，製作過多部攻略影片，以細膩認真著稱，不斷學習的精神收服不少粉絲。擅於研究分析單張卡牌的使用方式，也規劃過皇室同樂會等活動，先前曾於皇冠錦標賽台港澳賽區負責過賽評與賽後訪問的工作。延續先前賽評經驗，近期分析上也更為穩定精闢。