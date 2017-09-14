第一階段─自定模式聯賽：採自訂模式聯賽排名，台灣、港澳分區各取32名、東南亞其他分區取64名。

第二階段─線上預選賽：採雙淘汰制BO3（三戰兩勝），台灣、港澳分區各取8名、東南亞其他分區取16名。

第三階段─線下決選：延續第二階段賽事，並採雙淘汰制BO3（三戰兩勝），台灣分區取2名、港澳分區取1名、東南亞其他分區取4名。

第四階段─例行賽：雙循環積分賽BO3（三戰兩勝），並有BAN卡機制，積分前4名選手晉級賽區總決賽。

第五階段─賽區總決賽：冒泡賽，有BAN卡機制，冠軍前往英國倫敦參加全球總決賽。

此外，還將舉辦會外賽：賽區總決賽中2到4名將與例行賽第5名爭奪第二種子的名額。

線下決選台灣分區於台北舉行；港澳分區於香港舉行；東南亞其他分區則於吉隆玻舉行。

例行賽則依選手所在地於指定比賽地點進行。

最終賽區總決賽將於台北舉行。

爭取代表東南亞賽區前往全球總決賽爭奪賽事總獎金100萬美元外，賽區當然也有豐厚獎金！

相信選手們都會展現最佳實力，帶來精采的表現！