2017皇室戰爭皇冠錦標賽東南亞賽區於9月15日正式開賽！在開賽前，當然要先來了解一下賽制！
東南亞賽區在賽事前期，會分成三個分區進行賽事，
三個分區分別是台灣、港澳與其他東南亞國家（新加坡、馬來西亞、印尼、越南、泰國、菲律賓）三個分區。
總共有五大階段：
第一階段─自定模式聯賽：採自訂模式聯賽排名，台灣、港澳分區各取32名、東南亞其他分區取64名。
第二階段─線上預選賽：採雙淘汰制BO3（三戰兩勝），台灣、港澳分區各取8名、東南亞其他分區取16名。
第三階段─線下決選：延續第二階段賽事，並採雙淘汰制BO3（三戰兩勝），台灣分區取2名、港澳分區取1名、東南亞其他分區取4名。
第四階段─例行賽：雙循環積分賽BO3（三戰兩勝），並有BAN卡機制，積分前4名選手晉級賽區總決賽。
第五階段─賽區總決賽：冒泡賽，有BAN卡機制，冠軍前往英國倫敦參加全球總決賽。
此外，還將舉辦會外賽：賽區總決賽中2到4名將與例行賽第5名爭奪第二種子的名額。
線下決選台灣分區於台北舉行；港澳分區於香港舉行；東南亞其他分區則於吉隆玻舉行。
例行賽則依選手所在地於指定比賽地點進行。
最終賽區總決賽將於台北舉行。
爭取代表東南亞賽區前往全球總決賽爭奪賽事總獎金100萬美元外，賽區當然也有豐厚獎金！
相信選手們都會展現最佳實力，帶來精采的表現！
自訂模式聯賽、線上預選賽、線下決選各階段賽事結果，
除了在賽事官網公告相關資訊外，也將於遊戲內皇室資訊與Facebook官方粉絲團公布。
10月1日至10月22日每週六日展開的例行賽與11月11日舉行的賽區總決賽，則將於Youtube官方頻道進行直播，
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