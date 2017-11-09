賽區總決賽！直播觀賽有好康嗎？

當然有呀！

現在，就公布直播觀賽的好康活動啦！

大家別忘了11月11日14:00鎖定頻道一同見證代表誕生唷！



活動參加方法：

《Step 1》11/11(六)14:00觀看賽區總決賽中文頻道/粵語頻道賽事直播

中文頻道

粵語頻道

《Step 2》於直播聊天頻道中提問後3分鐘內正確回答問題即可參加抽獎！正確回答三個問題，還有機會抽中加碼獎。

活動獎勵：

東南亞賽區專屬束口袋、貼紙與螢幕貼（抽30名）

東南亞賽區專屬貼紙與螢幕貼（抽20名）

寶石*500（抽4名）

寶石*200（抽20名）

㊙加碼獎：東南亞賽區專屬限量T-Shirt、貼紙與螢幕貼（抽20名）

✨得獎名單：11月15日於中文官方粉絲團公布

注意事項：

1、得獎公佈後，實體獎項獎勵得獎者需於2017年11月19日(日)23：59分前以信件標題：皇冠錦標賽東南亞賽區-總決賽專屬活動！和得獎資料，並附上Youtube帳戶名稱與遊戲名稱、玩家ID、收件者姓名、地址、手機號碼發送至cr_fb2016@hotmail.com

2、得獎公佈後，寶石獎項得獎者需於2017年11月19日(日)23：59分前以信件標題：皇冠錦標賽東南亞賽區-！總決賽專屬活動，並附上Youtube帳戶名稱與遊戲名稱、玩家ID發送至cr_fb2016@hotmail.com

3、請勿於直播聊天頻道洗頻、謾罵、發佈不雅言語，違者將取消抽獎資格。

4、活動獎勵名額為中文頻道與粵語頻道抽獎總額。

5、寶石獎勵將於得獎名單公布後，1至14個工作天內發送。

6、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

7、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

8、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。