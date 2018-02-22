Aaron（阿王）、 YaoYao（堯堯）與Xiake（俠客）攜手組隊參加全明星賽事，他們將在2月23日（五）20:00對戰小陳、諾克發的力量與所追尋的風！小陳、諾克發的力量與所追尋的風在2017皇室戰爭皇冠錦標賽中國賽區中以精湛技術奪下賽區前三名，可說是中國賽區最強陣容，究竟六位高手的對戰將如何進行？一起來看看以下說明！

賽制說明

比賽包含一場KOF、一場2v2、三場1v1，五場對戰中先取得三勝的一方獲勝。

─KOF─

KOF對戰為BO1，雙方三位選手自選順序依照排序出戰。雙方排序第一位的選手對戰後，勝者隊伍的選手不能更換牌組且繼續迎戰敗者隊伍中排序第二位的選手，直至一方擊敗對方三位選手，獲得整場比賽勝利。

─2v2─

2v2對戰為BO3，雙方派出兩名選手，率先取得兩局勝利的隊伍獲得整場比賽勝利。

─1v1─

1v1對戰為BO3，每場雙方可禁用（BAN）一張卡牌。率先取得兩局勝利的選手獲得該場比賽勝利，共分三場。

直播頻道

老高Godspeed

胖胖Jerry Sung

康師父（粵語）

同場加映

2月24日20:00

けんつめし、Fuchi、みかん坊や

對決 Bbox達人、諾克發的力量、所追尋的風

2月25日20:00

TNT、Gak-gi、Jupiter King

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2月25日22:00

Tali、SergioRamos:)、Berin

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讓我們一起為支持的選手們加油吧！

