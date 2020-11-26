一年一度的全球總決賽是皇室戰爭最盛大的電競賽事，已經在倫敦、東京和洛杉磯舉辦三屆。 12月5日至6日，上海寶山體育中心將見證新世界冠軍的誕生。受疫情影響，今年的全球總決賽將不開放現場觀眾，除了Nova Esports和W.EDGM現場參賽外，其他6支戰隊將在線上參賽。而這場萬中矚目的賽事，將透過多種語言直播這場顛峰對決的即時戰況！

現在就帶大家認識一下今年晉級全球總決賽的八支戰隊吧！

