2020CRL全球總決賽將於台北/香港時間12月5日至6日中午12點於上海震撼開戰，來自東西方賽區的八支頂尖戰隊：FAV gaming、Nova Esports、paiN Gaming、PONOS、SK Gaming、Team Queso、Tribe Gaming和W.EDGM將爭奪38萬美元的總獎金以及世界冠軍的終極榮耀！
一年一度的全球總決賽是皇室戰爭最盛大的電競賽事，已經在倫敦、東京和洛杉磯舉辦三屆。 12月5日至6日，上海寶山體育中心將見證新世界冠軍的誕生。受疫情影響，今年的全球總決賽將不開放現場觀眾，除了Nova Esports和W.EDGM現場參賽外，其他6支戰隊將在線上參賽。而這場萬中矚目的賽事，將透過多種語言直播這場顛峰對決的即時戰況！
現在就帶大家認識一下今年晉級全球總決賽的八支戰隊吧！
東方賽區冠軍：Nova Esports
在上半年丟掉自己第一個職業聯賽冠軍後，最強王者NOVA迅速整理狀態，在秋季賽重返榮耀！在絕對王牌Lciop的帶領下，Nova Esports以東方賽區例行賽第二的成績早早鎖定全球總決賽的門票，隨後又在季後賽中連續戰勝FAV gaming和PONOS後豪取冠軍，這也是紫金王朝連續6個賽季以來的第5個聯賽冠軍。
星光熠熠的Nova Esports其陣中高手如雲，除了享譽全球的Lciop領銜之外，Nova Esports還坐擁Auk、Little Chen、D.King、Rain四大頂尖高手，並有單打大殺器、外援CRS的火力馳援。作為唯一一支連續三年參加全球總決賽的戰隊，也是目前為止冠軍頭銜最多的CRL戰隊，Nova Esports將向自己的第二座世界冠軍獎盃發起衝擊。
東方賽區亞軍：PONOS
超級新人Mugi的橫空出世，讓PONOS成為本賽季例行賽最成功的戰隊，不但狂轟12勝2敗的超強戰績，並且包攬東方賽區例行賽全部5項大獎，堪稱無敵大魔王般的存在。雖然在秋季賽決賽中不敵Nova Esports，但單雙全能的PONOS依然被看作今年的奪冠大熱門，第二次踏上全球總決賽的PONOS，誓要找回昔日的榮耀！
PONOS本賽季的強勢，16歲日本天才Mugi功不可沒。在首個賽季，Mugi打出超過7成的單打勝率並完成三次一穿三，包攬例行賽MVP、最佳SOLO選手和最佳新人三項大獎。除此之外，PONOS還擁有KK、YAKITORI兩位超一流單打選手，以及RAIKIJONES和RAD這對黃金搭檔，再加上老將TENGOD的壓陣，PONOS的實力絕對不容小覷。
東方賽區季軍：W.EDGM
在連續拿下2019秋季賽、2019全球總決賽和2020特別賽季三個亞軍後，無冕之王W.EDGM在這個賽季險些迷失，一度排名東方賽區墊底。但經驗豐富的他們及時回穩，有驚無險殺進季後賽，並在敗者組連續淘汰KIX和TALON後挺進全球總決賽，雖然準決賽不敵PONOS，但W.EDGM在季軍戰中面對FAV gaming，報了特別賽季決賽的一箭之仇。
和去年全球總決賽一樣，今年的W.EDGM依然以Higher和Soloman這對雙子星為核心，本賽季，兩人分別出戰90局和76局，位列東方賽區前兩位，他們不但是戰隊的主力2V2，更是單打的頭號人物。除了Higher和Soloman外，天才少年Wange和大費型玩家Peas也將迎來自己的第二次世界賽之旅，無冕之王能否於上海圓夢？讓我們拭目以待！
在連續拿下2019秋季賽、2019全球總決賽和2020特別賽季三個亞軍後，無冕之王W.EDGM在這個賽季險些迷失，一度排名東方賽區墊底。但經驗豐富的他們及時回穩，有驚無險殺進季後賽，並在敗者組連續淘汰KIX和TALON後挺進全球總決賽，雖然準決賽不敵PONOS，但W.EDGM在季軍戰中面對FAV gaming，報了特別賽季決賽的一箭之仇。
和去年全球總決賽一樣，今年的W.EDGM依然以Higher和Soloman這對雙子星為核心，本賽季，兩人分別出戰90局和76局，位列東方賽區前兩位，他們不但是戰隊的主力2V2，更是單打的頭號人物。除了Higher和Soloman外，天才少年Wange和大費型玩家Peas也將迎來自己的第二次世界賽之旅，無冕之王能否於上海圓夢？讓我們拭目以待！
東方賽區殿軍：FAV gaming
去年殺進全球總決賽四強的勁旅FAV gaming今年捲土重來，雖然同樣一度遭遇1勝6負噩夢開局，但FAV gaming在下半賽季強勢反彈，以最後一名壓哨擠進季後賽。季後賽BO5模式中，死裡逃生的FAV gaming開始展現陣容的優勢，連續戰勝KIX和TALON後拿到全球總決賽門票。連續多個賽季都有不錯成績的FAV gaming將第二次踏上世界賽舞台，相信他們已準備好大展身手！
毫無疑問，JACK仍是這支戰隊的中流砥柱，並擔負著穩定軍心的大任，本賽季單雙兼修的他瘋狂出戰73局，為戰隊立下赫赫戰功。與此同時，單打勝率6成的超級新人Hajime，以及天王級選手X-Bow Master都是不可忽視的存在，再加上雙打奇兵Kitassyan的加持以及精神領袖KENTSUMESHI的坐鎮，FAV gaming有實力也有信心接受任何對手的挑戰！
西方賽區冠軍： Team Queso
去年離晉級全球總決賽僅有最後一步的Team Queso，今年沒有再讓歷史重演！本賽季，穩紮穩打的Team Queso以例行賽第三名的成績殺進季後賽，並在季後賽中全員進入最佳狀態，連續淘汰Cream Real Betis和Tribe Gaming後拿到全球總決賽門票，最終在決賽中力克例行賽擁有亮眼表現的SK Gaming、重回西方之顛。Team Queso在Ruben的帶領下再次崛起，繼2018全球總決賽後，再一次殺進CRL最高殿堂！
Team Queso重拾榮光，仰仗他們擁有全世界最好的單打選手之一：Ruben！這位神奇的天才本賽季KOH 13勝4敗，單打更是瘋狂出戰11盤砍下8勝3敗，傾盡全力將Team Queso帶回世界賽。在Ruben身邊，還有曾在去年參加過亞洲賽區的二號火力iAmJP神兵天降，以及Cuchii Cuu和BENIJU兩大元老的幫助，這支擁有光輝歷史的戰隊，期待抱回全球總冠軍！
西方賽區亞軍： SK Gaming
作為西方賽區的絕對霸主，SK Gaming再次延續他們穩定的發揮！本賽季，SK Gaming例行賽兵不血刃拿下頭名，早早鎖定全球總決賽資格，季後賽之中，SK Gaming雖然在決賽鏖戰五盤不敵Team Queso，但早已品嚐過西方冠軍滋味的他們顯然有更大的目標。去年全球總決賽準決賽，以1滴血劣勢飲恨出局的他們，誓要在今年的全球總決賽上拿回屬於自己的總冠軍！
Morten，是隊上傳奇般的選手，再一次展現出SK Gaming領袖該有的風采！本賽季，Morten單打勝率76%，雙打勝率更是全西方第一，兩次反一穿三的神蹟更是震驚世界。除了Morten依然如日中天外，xopxsam本賽季同樣狀態不俗，再加上Javi14的回溫以及前世界冠軍SergioRamos馳援，這支西方的銀河戰艦，同樣只有冠軍這一個目標。
西方賽區季軍：Tribe Gaming
擁有夢幻陣容的Tribe Gaming，堪稱今年全球總決賽的最強新軍！本賽季Tribe Gaming在例行賽，以第二名的成績直通全球總決賽。雖然在季後賽中依然未能破除近兩個賽季準決賽必敗的魔咒，但這支天賦滿滿的國際戰隊依然有機會在全球總決賽的舞台重新為自己正名！
作為一支標準的多核心戰隊，Tribe Gaming四位選手皆能獨當一面。 JupiterKing，全隊最信任的單打選手，1V1 BO3勝率超過8成；TNT，爆發力十足的天才，KOH一穿三如同家常便飯；Boeufmac和Azilys，久負盛名的頂尖選手，兩人的2V2組合也是競爭力十足。這樣一支全員巨星的夢之隊，已經準備好在今年的全球總決賽為世界一展風采！
西方賽區殿軍：paiN Gaming
來看看今年西方賽區最大的黑馬——另一支全球總決賽新軍paiN Gaming！這支戰隊在秋季賽開始前更換全部4名選手，加入了4名首次打職業的新人。但就是這樣一支經歷大換血的青春之師書寫了自己的傳奇，先是憑藉幾乎無敵的雙打挺進季後賽，隨後又在辦準決賽中淘汰強大的春季賽冠軍SSG，以超級黑馬的姿態奔向今年的全球總決賽！
人人皆兵，團隊至上，是這支黑馬成功的秘訣。 paiN Gaming四員大將，LucasXGamer和Wallace是雙打核心，兩人在單打中亦可發光發熱。而主攻單打的Vitor75，也擁有一穿三的強大實力。Sweep雖然出場不多，但擁有全隊第一的勝率。 4個人形成的化學反應和團隊合力，更讓paiN Gaming擁有在全球總決賽黑馬到底的潛力！