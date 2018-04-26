CRL亞洲賽區將於4月27日於台北正式開賽！

首場賽事由東南亞分區四大戰隊率先開打！



現在，就帶大家了解賽事相關資訊！

第一賽季賽事時間：4月27日起，每週五18點；每週六11點；每週日18點直播

第一賽季賽事說明：分三大部分：季賽、外卡賽、季後賽 季賽： 採單循環制，共八週 季賽積分結算，每個分區積分最高的冠軍戰隊晉級季後賽。 每場賽前需提交上場三位選手名單。 每場分三盤，按1V1、2V2、1V1順序進行。 第一盤1V1和第二盤2V2的上場選手不可重複。 三戰兩勝制，先取得兩盤勝利贏得該場比賽勝利。 外卡賽：

採單淘汰制，由亞洲賽區季賽積分最高的四個戰隊參加（除已晉級季後賽的三個分區冠軍戰隊外），外卡賽冠軍戰隊可獲取季後賽最後席次。 季後賽：為冒泡賽形式，由各分區冠軍戰隊與外卡賽冠軍戰隊參加。



※4月27日現場觀賽資訊：

開放入場時間：17:30

比賽開始時間：18:00

現場位置：

地點：4Gamers Studio地圖

地址：台北市信義區東興路41號4樓

觀賽資訊注意事項：

1、現場座位有限，額滿將無法入場。

2、現場座位安排，請聽從現場工作人員指示。

3、可自行攜帶瓶裝水，但禁止攜帶食物與含有酒精之飲料入場。

4、現場觀賽時，請勿干擾選手，若有違反相關活動規定者，工作人員有權驅逐出場。

5、現場觀賽時，若干擾選手造成相關單位損失，主辦單位有權究責，並保留法律追訴權。

6、主辦單位保留以上活動容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。



7、主辦單位保留此次活動的最終決策權。