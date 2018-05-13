CRL亞洲賽區季賽第三週！
本週由日本分區對上韓國分區！
究竟兩大分區的戰隊經過三天的對決，
戰績如何呢？排名又有什麼變化？
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5月11日戰況
5月12日戰況
5月13日戰況
CRL亞洲賽區當前排名
※5月18日至5月20日現場觀賽資訊：
5月18日開放入場時間：17:30
5月18日比賽開始時間：18:00
5月19日開放入場時間：10:30
5月19日比賽開始時間：11:00
5月20日開放入場時間：17:30
5月20日比賽開始時間：18:00
現場位置：
地點：4Gamers Studio地圖
地址：台北市信義區東興路41號4樓
觀賽資訊注意事項：
1、現場座位有限，額滿將無法入場。
2、現場座位安排，請聽從現場工作人員指示。
3、可自行攜帶瓶裝水，但禁止攜帶食物與含有酒精之飲料入場。
4、現場觀賽時，請勿干擾選手，若有違反相關活動規定者，工作人員有權驅逐出場。
5、現場觀賽時，若干擾選手造成相關單位損失，主辦單位有權究責，並保留法律追訴權。
6、主辦單位保留以上活動容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
7、主辦單位保留此次活動的最終決策權。