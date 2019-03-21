如果我輕鬆通過CRL線上預選賽會怎麼樣？



那您一定是高手中的高高手！

但這仍然不能保證您會在某支CRL戰隊中擁有一席之地。

CRL戰隊擁有完全自主權決定是否簽約挑戰獲勝者。

線上賽事中頂尖玩家的資訊將直接發送給各戰隊。

從此刻起，各戰隊會決定對於哪些玩家將繼續觀察或可能進行簽約。

請記住，戰隊尋找的不僅僅是遊戲技巧高超的《部落衝突：皇室戰爭》玩家 - 他們會多方面分析，並尋求全面發展的人才。

這意味著他們會檢視您是否處事成熟、個性如何、您對遊戲和比賽的熱情以及目的，還有較為主觀性，像是您的為人處世、網路形象、是否具有競技精神等諸多原因。

若某支CRL戰隊對您感興趣會直接與您聯繫。