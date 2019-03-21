什麼是CRL皇室戰爭職業聯賽？
皇室戰爭職業聯賽（Clash Royale League,CRL）是的《部落衝突：皇室戰爭》以戰隊為形式的官方電競賽事。
2018年，我們舉辦了首屆皇室戰爭職業聯賽，來自全球的六支冠軍隊伍齊聚日本東京，角逐全球總冠軍。
在2018年裡我們學習到許多經驗，也收獲許多有價值的建議……在此非常感謝大家的關注和參與。2019年我們會根據大家的反饋，努力打造更好的皇室戰爭職業聯賽！
今年，除了優化賽制和賽事內容製作，我們將致力於改善全球各地的直播觀賽體驗。
參加皇室戰爭職業聯賽有年齡限制嗎？
截至2019年3月1日年滿16歲即可參賽。
如果我獲得20勝，有多大機率能夠加入CRL戰隊？
您獲得20勝後將獲取後續賽事參加資格。
在CRL皇室戰爭職業聯賽20勝挑戰中獲勝後，您將透過遊戲內收件匣（點擊對戰介面左上角名稱，位於玩家簡介介面中）收到更多關於CRL後續線上賽事的資訊。
CRL各大戰隊將密切關注線上賽事中玩家們的表現- 所以請打起精神，好好表現吧！
如果我輕鬆通過CRL線上預選賽會怎麼樣？
那您一定是高手中的高高手！
但這仍然不能保證您會在某支CRL戰隊中擁有一席之地。
CRL戰隊擁有完全自主權決定是否簽約挑戰獲勝者。
線上賽事中頂尖玩家的資訊將直接發送給各戰隊。
從此刻起，各戰隊會決定對於哪些玩家將繼續觀察或可能進行簽約。
請記住，戰隊尋找的不僅僅是遊戲技巧高超的《部落衝突：皇室戰爭》玩家 - 他們會多方面分析，並尋求全面發展的人才。
這意味著他們會檢視您是否處事成熟、個性如何、您對遊戲和比賽的熱情以及目的，還有較為主觀性，像是您的為人處世、網路形象、是否具有競技精神等諸多原因。
若某支CRL戰隊對您感興趣會直接與您聯繫。
成為CRL戰隊一員意味著什麼？
Supercell致力於與全球頂尖電子競技戰隊合作。
除了戰隊組織架構和商業營運方面，我們也十分關心選手和員工的待遇，以及《部落衝突：皇室戰爭》電子競技事業的長遠規劃，還有對CRL的投入和支持等其它方面。
我們希望戰隊做到：
以正確的方式對待您（例如：尊重戰隊成員、關懷體貼、時刻保持一定水準的專業素養、在適當的情況下提供反饋）
對您付出的時間和技能給予報酬（也就是說，您應當有相對合理的薪資）
妥善照顧您（例如提供安全的團隊住宿環境，對您提供支援和指導，幫助您提升競賽水準和個人能力）
各賽區是否已確定參賽戰隊？你們是如何挑選的？
關於合作的參賽戰隊，我們會從電競歷史、戰隊專長、選手待遇等各方面進行考察，尤其注重戰隊對於CRL的長久發展是否有幫助。
為了感謝2018 CRL 各戰隊過去為《部落衝突:皇室戰爭》電子競技發展所做出的貢獻和努力，我們會優先與先前合作過的戰隊洽談並討論。
三大賽區中，亞洲賽區與中國大陸賽區已確定參賽戰隊，目前僅西方賽區尚未確認。
將有哪些職業戰隊參加皇室戰爭職業聯賽？
亞洲賽區將有12支戰隊參賽，詳細如下：
Bren Esports、Chaos Theory、KIX、Talon、DetonatioN Gaming、FAV gaming、GameWith、PONOS、KING-ZONE DragonX、OGN ENTUS、OP GAMING、SANDBOX Gaming
中國大陸賽區則有8支戰隊參賽，詳細如下：
Gen.Gesports、JingDong Gaming、LGD Gaming、Newbee、Nova eSports、Team WE、WLG-EDGM、X-Quest
西方賽區參賽戰隊仍在確認中！
CRL將在哪些地區舉辦和錄影？我如果參賽一定要到現場嗎？
CRL亞洲賽區的比賽將在韓國首爾舉辦和拍攝。
CRL中國大陸賽區將在中國大陸上海舉辦和拍攝。
CRL西方賽區的比賽將在美國加州的洛杉磯市舉辦和拍攝
您必須在賽季開始前及賽季期間入住比賽所在地。但可因放假或簽證問題等特殊事項返鄉。
請記住所有CRL賽區都包含兩個賽季，分別是第一賽季（春季賽）和第二賽季（秋季賽）。
比賽會以橫向形式，還是直向形式直播？
比賽將以橫向形式直播。
會有獎金池嗎？
有，但總金額待定
WCG相關問題：
什麼是WCG？
世界電玩大賽（World Cyber Games,WCG）是一項全球頂尖電子競技賽事，本屆賽事將於2019年7月18日至21日在中國大陸西安舉辦。
我獲得20勝，該如何才能參加WCG？
您獲得20勝後將晉級下一輪比賽：WCG線上預選賽。
在CRL皇室戰爭職業聯賽20勝挑戰中獲勝後，您將通過遊戲內收件匣（點擊對戰介面左上角名稱，位於玩家簡介介面中）收到更多關於WCG線上預選賽的資訊。
（注意：參加CRL皇室戰爭職業聯賽的選手不能透過此方式參賽）
我們CRL競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊