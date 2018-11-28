覺得自己能像職業選一樣手力克群雄？
快來參加CRL冠軍牌組挑戰，使用CRL全球總決賽六大戰隊打造的牌組進行對戰，測試自己的真正實力！
點擊牌組將其複製到你的出戰牌組！
Team
Queso (@TeamQuesoGG)
CRL
Europe Champion
CRL歐洲賽區冠軍戰隊
Nova
Esports (@NovaEsportsTeam)
CRL
China Champion
CRL中國大陸賽區冠軍戰隊
PONOS
Sports
CRL
Japan Champion
CRL日本地主隊
Vivo
Keyd (@VivoKeyd)
CRL
Latin America Champion
CRL拉丁美洲賽區冠軍戰隊
Immortals (@ImmortalsCR)
CRL
North America Champion
CRL北美賽區冠軍戰隊
KING-ZONE
DragonX (@DragonxCr)
CRL
Asia Champion
CRL亞洲賽區冠軍戰隊
祝福大家透過CRL六大冠軍戰隊最強牌組能贏得對戰！
想看職業級的操作？
別忘了鎖定中文賽事頻道於12月1日10:00觀看全球總決賽直播！
我們全球總決賽競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊