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2018年11月28日
Blog – Clash Royale

CRL冠軍牌組挑戰！

覺得自己能像職業選一樣手力克群雄？

快來參加CRL冠軍牌組挑戰，使用CRL全球總決賽六大戰隊打造的牌組進行對戰，測試自己的真正實力！

點擊牌組將其複製到你的出戰牌組！

Team
Queso (@TeamQuesoGG)

CRL
Europe Champion

CRL歐洲賽區冠軍戰隊

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000039;27000007;28000012;26000015;28000007;26000009;26000048;26000035;

Nova
Esports (@NovaEsportsTeam)

CRL
China Champion

CRL中國大陸賽區冠軍戰隊

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000053;27000009;26000039;26000040;28000015;28000009;26000016;28000010;

PONOS
Sports

CRL
Japan Champion

CRL日本地主隊

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000010;28000008;26000038;26000039;26000044;26000006;26000032;26000055;

Vivo
Keyd (@VivoKeyd)

CRL
Latin America Champion

CRL拉丁美洲賽區冠軍戰隊

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000024;27000009;28000000;26000018;28000012;26000015;28000011;26000023;

Immortals (@ImmortalsCR)

CRL
North America Champion

CRL北美賽區冠軍戰隊

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=28000016;26000040;26000036;27000005;26000028;28000015;26000063;26000035;

KING-ZONE
DragonX (@DragonxCr)

CRL
Asia Champion

CRL亞洲賽區冠軍戰隊

clashroyale-inbox://copyDeck?deck=26000019;26000049;26000041;27000002;26000053;26000040;28000015;26000032;

祝福大家透過CRL六大冠軍戰隊最強牌組能贏得對戰！

想看職業級的操作？

別忘了鎖定中文賽事頻道12月1日10:00觀看全球總決賽直播

我們全球總決賽競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊