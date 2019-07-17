WCG世界電玩大賽（World Cyber Games，WCG）於7月18日至7月21日於西安舉辦，其中皇室戰爭項目分為個人賽與邀請賽。
個人賽共有8位選手，WCG四大賽區（亞太、美洲、歐洲和中國大陸賽區）各決選出2位選手參賽。
各賽區代表選手：
亞太賽區：Taoki、gdh65
美洲賽區：JuicyJ、UND FrancoMSL
歐洲賽區：Arctic Paul、Efemgg
中國大陸賽區：Wenwenwen、Firmament
賽制與賽程時間：
7月18日至19日小組賽，每天10:00開賽，採BO3單循環制，每位選手均需進行7輪對戰，獲勝取得3分，落敗則無法取得積分，最終積分前四的選手可晉級個人賽總決賽。
7月20日個人賽總決賽，預計於13:45開賽，採BO5單敗淘汰制，先由小組第一對戰小組第四、小組第二對戰小組第三，接著是季軍決定賽，最後為冠亞軍賽。
邀請賽共有9支戰隊，WCG世界電玩大賽邀請了CRL三大賽區第一賽季（春季賽）各賽區前三強戰隊參賽。
各賽區代表戰隊：
亞洲賽區：PONOS、GameWith、Chaos Theory
西方賽區：Team Liquid、SK Gaming、Immortals
中國大陸賽區：Nova Esports、LGD Gaming、W.EDGM
賽制與賽程時間：
7月18日至20日分區賽，前兩日每天10:00開賽，第三日預計於13:15開賽，首日由西方賽區對戰亞洲賽區；次日由亞洲賽區對戰中國大陸賽區；第三日則由中國大陸賽區對戰西方賽區。
每個賽區的3支戰隊於每日賽程均需上場，也就是每日有三個Match，每個Match分三個Set，分別是1v1、2v2與1v1，每個Set又有三個Game，不論勝敗，需完整打完所有Match。
對戰組合為抽籤，分區賽中沒有平局決勝規則(no tie-breaker rule)，若為平手則積分同樣為0，三天比賽結束後計算Match數勝場較多的兩個賽區晉級邀請賽總決賽。
7月21日邀請賽總決賽，預計於12:45開賽，與分區賽同樣共有三個Match，但採BO3制，率先贏得兩場Match的賽區獲勝。
7月18日（四）10:00
Match 1. Team Liquid vs GameWith
Match 2. SK Gaming vs Chaos Theory
Match 3. Immortals vs PONOS
7月19日（五）10:00 (暫定)
Match 1. PONOS vs Nova Esports
Match 2. GameWith vs W.EDGM
Match 3. Chaos Theory vs LGD Gaming
7月20日（六）13:45 (暫定)
Match 1. Nova Esports vs SK Gaming
Match 2. W.EDGM vs Team Liquid
Match 3. LGD Gaming vs Immortals
WCG世界電玩大賽YouTube頻道（英文解說）
WCG世界電玩大賽Twitch台（英文解說）
※個人賽與邀請賽許多賽程會同時進行，故在轉播上會依照主辦單位WCG世界電玩大賽的安排，可能無法進行全程轉播。
※轉播時間可能因主辦單位WCG世界電玩大賽安排臨時調整，敬請留意。