7月18日至20日分區賽，前兩日每天10:00開賽，第三日預計於13:15開賽，首日由西方賽區對戰亞洲賽區；次日由亞洲賽區對戰中國大陸賽區；第三日則由中國大陸賽區對戰西方賽區。





每個賽區的3支戰隊於每日賽程均需上場，也就是每日有三個Match，每個Match分三個Set，分別是1v1、2v2與1v1，每個Set又有三個Game，不論勝敗，需完整打完所有Match。





對戰組合為抽籤，分區賽中沒有平局決勝規則(no tie-breaker rule)，若為平手則積分同樣為0，三天比賽結束後計算Match數勝場較多的兩個賽區晉級邀請賽總決賽。