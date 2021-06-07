這一季讓我們回歸大自然，並享受叢林間的對戰吧！
在對戰中摧毀皇家塔，贏取皇冠，解鎖豐厚獎勵！
獲取皇室通行券，解鎖主題季第24季專屬獎勵和尊享福利。
降低解鎖所有皇室通行券獎勵所需的皇冠數量！
皇室通行券專屬獎勵
專屬叢林神廟皇家塔造型和吹箭哥布林表情
1本全能之書（立即獲取任意稀有度卡牌升至下一級所需的卡牌數量）
1枚魔法金幣（免費升級卡牌）
2把魔法鑰匙（立即打開寶箱欄位中的任意寶箱）
1張傳奇魔法外卡
多張史詩魔法外卡
多張稀有魔法外卡
多張普通魔法外卡
40,000金幣
4枚換卡代幣
皇室金庫金幣（上限達25,000金幣）
獲取皇室通行券還有機會解鎖更多獎勵和尊享福利，包括參加特別挑戰活動不限次數、專屬金色名稱以及寶箱佇列解鎖！
免費獎勵
沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下免費獎勵：
1本
稀有
卡牌之書
10張史詩魔法外卡
20張稀有魔法外卡
100張普通魔法外卡
2把魔法鑰匙
25個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）
1張傳奇魔法外卡
以上獎勵適用於達到7階或更高競技場的玩家。擁有皇室通行券的玩家也可以收集免費獎勵！
有關4至6階競技場玩家的獎勵，請於遊戲中查看說明。
想知道更多？
或者跟著影片快速了解夏季更新與本次主題季的內容吧！