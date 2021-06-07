沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下免費獎勵：

1本 稀有 卡牌之書



10張史詩魔法外卡



20張稀有魔法外卡



100張普通魔法外卡



2把魔法鑰匙



25個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）



1張傳奇魔法外卡



以上獎勵適用於達到7階或更高競技場的玩家。擁有皇室通行券的玩家也可以收集免費獎勵！

有關4至6階競技場玩家的獎勵，請於遊戲中查看說明。

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