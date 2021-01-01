雷電寶箱：打開雷電寶箱的時候，可以使用「換卡機會」更換不想要的卡牌。替換後的卡牌數量和稀有度會與之前保持一致。競技場階等越高，雷電寶箱的換卡機會越多！
1階競技場（2次換卡機會）：總卡數：81 [普通卡：68；稀有卡：13；史詩卡：0；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
2階競技場（2次換卡機會）：總卡數：85 [普通卡：70；稀有卡：14；史詩卡：1；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
3階競技場（3次換卡機會）：總卡數：89 [普通卡：74；稀有卡：14；史詩卡：1；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
4階競技場（3次換卡機會）：總卡數：93 [普通卡：77；稀有卡：15；史詩卡：1；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
5階競技場（4次換卡機會）：總卡數：97 [普通卡：80；稀有卡：16；史詩卡：1；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
6階競技場（4次換卡機會）：總卡數：101 [普通卡：83；稀有卡：16；史詩卡：2；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
7階競技場（4次換卡機會）：總卡數：105 [普通卡：86；稀有卡：17；史詩卡：2；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
8階競技場（4次換卡機會）：總卡數：109 [普通卡：89；稀有卡：18；史詩卡：2；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
9階競技場（5次換卡機會）：總卡數：113 [普通卡：93；稀有卡：18；史詩卡：2；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
10階競技場（5次換卡機會）：總卡數：117 [普通卡：96；稀有卡：19；史詩卡：2；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
11階競技場（5次換卡機會）：總卡數：121 [普通卡：99；稀有卡：20；史詩卡：2；傳奇卡機率：2.42%；英雄卡機率：0%]
12階競技場（5次換卡機會）：總卡數：125 [普通卡：103；稀有卡：20；史詩卡：2；傳奇卡機率：2.50%；英雄卡機率：0%]
13階競技場（6次換卡機會）：總卡數：129 [普通卡：106；稀有卡：21；史詩卡：2；傳奇卡機率：2.58%；英雄卡機率：0%]
14階競技場（6次換卡機會）：總卡數：133 [普通卡：109；稀有卡：22；史詩卡：2；傳奇卡機率：2.66%；英雄卡機率：0%]
15階競技場（6次換卡機會）：總卡數：137 [普通卡：113；稀有卡：22；史詩卡：2；傳奇卡機率：2.74%；英雄卡機率：0%]
16階以上競技場（6次換卡機會）：總卡數：137 [普通卡：113；稀有卡：22；史詩卡：2；傳奇卡機率：2.74%；英雄卡機率：0%]
幸運寶箱：幸運寶箱每天都會列出4個不同的卡包。幸運寶箱中的卡牌是隨機設置的，但系統會盡量提供你可能感興趣或對你來說有用的卡包。每個幸運寶箱至少包含列出卡包的其中2個。
1階競技場：總卡數：162 [普通卡：125；稀有卡：32；史詩卡：5；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
2階競技場：總卡數：170 [普通卡：131；稀有卡：34；史詩卡：5；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
3階競技場：總卡數：178 [普通卡：138；稀有卡：35；史詩卡：5；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
4階競技場：總卡數：186 [普通卡：143；稀有卡：37；史詩卡：6；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
5階競技場：總卡數：194 [普通卡：150；稀有卡：38；史詩卡：6；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
6階競技場：總卡數：202 [普通卡：156；稀有卡：40；史詩卡：6；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
7階競技場：總卡數：210 [普通卡：161；稀有卡：42；史詩卡：7；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
8階競技場：總卡數：218 [普通卡：168；稀有卡：43；史詩卡：7；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
9階競技場：總卡數：226 [普通卡：174；稀有卡：45；史詩卡：7；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
10階競技場：總卡數：234 [普通卡：181；稀有卡：46；史詩卡：7；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
11階競技場：總卡數：242 [普通卡：186；稀有卡：48；史詩卡：8；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]
12階競技場：總卡數：250 [普通卡：192；稀有卡：50；史詩卡：8；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]
13階競技場：總卡數：258 [普通卡：199；稀有卡：51；史詩卡：8；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]
14階競技場：總卡數：266 [普通卡：205；稀有卡：53；史詩卡：8；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]
15階競技場：總卡數：274 [普通卡：211；稀有卡：54；史詩卡：9；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]
16階以上競技場：總卡數：274 [普通卡：211；稀有卡：54；史詩卡：9；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]
國王寶箱（1至10階競技場）
1階競技場：總卡數：240 [普通卡：176；稀有卡：48；史詩卡：16；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
2階競技場：總卡數：250 [普通卡：184；稀有卡：50；史詩卡：16；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
3階競技場：總卡數：260 [普通卡：191；稀有卡：52；史詩卡：17；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
4階競技場：總卡數：270 [普通卡：198；稀有卡：54；史詩卡：18；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
5階競技場：總卡數：280 [普通卡：206；稀有卡：56；史詩卡：18；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
6階競技場：總卡數：290 [普通卡：213；稀有卡：58；史詩卡：19；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
7階競技場：總卡數：300 [普通卡：219；稀有卡：60；史詩卡：20；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
8階競技場：總卡數：310 [普通卡：227；稀有卡：62；史詩卡：20；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
9階競技場：總卡數：320 [普通卡：234；稀有卡：64；史詩卡：21；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
10階競技場：總卡數：330 [普通卡：241；稀有卡：66；史詩卡：22；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]
傳奇國王寶箱（11至65階以上競技場）：每個傳奇國王寶箱必定包含1張傳奇卡，該寶箱採用獨特的「選卡」機制，每次選卡機會可從2種卡牌中選擇你較喜歡的卡牌。
11階競技場：總卡數：340 [普通卡：249；稀有卡：68；史詩卡：22；傳奇卡機率：100%；英雄卡機率：0%]
12階競技場：總卡數：350 [普通卡：256；稀有卡：70；史詩卡：23；傳奇卡機率：100%；英雄卡機率：0%]
13階競技場：總卡數：360 [普通卡：264；稀有卡：72；史詩卡：24；傳奇卡機率：100%；英雄卡機率：0%]
14階競技場：總卡數：370 [普通卡：272；稀有卡：74；史詩卡：24；傳奇卡機率：100%；英雄卡機率：0%]
15階競技場：總卡數：380 [普通卡：279；稀有卡：76；史詩卡：25；傳奇卡機率：100%；英雄卡機率：0%]
16階以上競技場：總卡數：380 [普通卡：279；稀有卡：76；史詩卡：25；傳奇卡機率：100%；英雄卡機率：100％]
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊