幸運寶箱：幸運寶箱每天都會列出4個不同的卡包。幸運寶箱中的卡牌是隨機設置的，但系統會盡量提供你可能感興趣或對你來說有用的卡包。每個幸運寶箱至少包含列出卡包的其中2個。

1階競技場：總卡數：162 [普通卡：125；稀有卡：32；史詩卡：5；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]

2階競技場：總卡數：170 [普通卡：131；稀有卡：34；史詩卡：5；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]

3階競技場：總卡數：178 [普通卡：138；稀有卡：35；史詩卡：5；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]

4階競技場：總卡數：186 [普通卡：143；稀有卡：37；史詩卡：6；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]

5階競技場：總卡數：194 [普通卡：150；稀有卡：38；史詩卡：6；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]

6階競技場：總卡數：202 [普通卡：156；稀有卡：40；史詩卡：6；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]

7階競技場：總卡數：210 [普通卡：161；稀有卡：42；史詩卡：7；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]

8階競技場：總卡數：218 [普通卡：168；稀有卡：43；史詩卡：7；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]

9階競技場：總卡數：226 [普通卡：174；稀有卡：45；史詩卡：7；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]

10階競技場：總卡數：234 [普通卡：181；稀有卡：46；史詩卡：7；傳奇卡機率：0%；英雄卡機率：0%]

11階競技場：總卡數：242 [普通卡：186；稀有卡：48；史詩卡：8；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]

12階競技場：總卡數：250 [普通卡：192；稀有卡：50；史詩卡：8；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]

13階競技場：總卡數：258 [普通卡：199；稀有卡：51；史詩卡：8；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]

14階競技場：總卡數：266 [普通卡：205；稀有卡：53；史詩卡：8；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]

15階競技場：總卡數：274 [普通卡：211；稀有卡：54；史詩卡：9；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]

16階以上競技場：總卡數：274 [普通卡：211；稀有卡：54；史詩卡：9；傳奇卡機率：10%；英雄卡機率：0%]

