對我們來說，卡牌作用的容易理解與表現的一致性是很重要的兩個面向。但在很長的一段時間裡，加農炮和加農炮戰車這兩張關聯性很強的卡牌在屬性方面卻有許多差異。這次重製不僅加強這兩張卡牌，也讓它們在射程、傷害、攻擊速度方面更趨向一致。

調整後，加農炮的傷害輸出能力有所提升，也因此加強它的防守能力。而加農炮戰車射程的提升能讓它對敵方皇家塔造成更大的威脅，也讓玩家在對抗皇家巨人牌組時擁有另一個能有效反制的選擇。

加農炮和加農炮戰車現在都能一擊解決掉同等級的哥布林，讓它們能夠更有效去對付目前流行的人海流卡牌。