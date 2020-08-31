Das Turnier wird am 4. und 5. Februar ab 19:30 gespielt.
Preise im Gesamtwert von 15.000 US-Dollar werden unter den Top 8 des Turniers verteilt!
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Auf eine coole Show,
dein Clash Royale Esports-Team!
출전하는 선수들을 확인해보세요 : SurgicalGoblin - IamJP - Ruben - MohamedLight - Anaban - LucasXgamer - Samuel Bassotto - Pompeyo - Vitor75 - Wallace - Airsurfer - KK - Sandbox
玩法
要參加部落戰2，必須先加入一個部落。如果你已經加入一個部落，那就太棒了！如果你還沒有，那趕快點擊「部落」分頁尋找部落吧。
部落戰2（精簡版）
遵循以下6個步驟，即可輕鬆投身部落戰2。
加入急流激戰
為急流激戰組建部落戰牌組
使用部落戰牌組完成急流任務
完成急流任務，獲得榮譽點
繼續獲得榮譽點，抵達終點線
抵達終點線，贏取豐厚獎勵
就是那麼簡單！
急流激戰
進入部落戰2後，大家會發現你的部落擁有一艘部落戰船。大家將和部落成員一起乘著那艘部落戰船參加部落戰，沿著寬闊的河道駛向部落戰決鬥場（之後會詳細介紹）。
要讓自己的部落戰船前行，你需要使用部落戰牌組完成急流任務。
要贏得急流激戰必須抵達終點線。抵達終點線後就能獲得一個部落戰寶箱！部落戰寶箱中包含豐厚的獎勵，將分發給每位在部落戰中做出貢獻的成員。
小提示
即使你的部落沒有抵達終點線，也不用擔心，大家依然可以獲得獎勵！但只是一隻裝著獎勵的靴子而已，獎勵內容沒有比部落寶箱豐厚，不過沒魚蝦也好囉！
急流任務
急流任務是你在部落戰2中需要完成的主要目標。
急流任務包括：
對戰
與其他玩家在傳統1v1對戰中一較高下！
決鬥
3戰2勝制的激烈對戰。使用3套不同的牌組戰勝對手！
戰船對決
為你的戰船佈署防禦，同時進攻急流激戰中其他部落的戰船！
船塢
簡單快速地修理受損的部落戰船。
部落戰決鬥場
只有在部落戰最後一週才能進入部落戰決鬥場，玩家可以在此參加終極決鬥贏取額外部落獎盃。
完成急流任務，可以讓你的部落戰船在急流激戰中前行，還能為自己贏得金幣！
小提示
無論勝負，都可以獲得榮譽點和金幣！當然，獲勝的獎勵會更豐厚。
部落戰牌組
完成急流任務需要用到部落戰牌組。部落戰牌組和普通對戰牌組類似，但有點不同。
組建多套部落戰牌組時，不能使用重複的卡牌（即同一張卡牌不能同時用在多套部落戰牌組中）。部落戰牌組一經使用，就會進入冷卻時間。所有部落戰牌組都會在台北/香港時間每天0點結束冷卻。
在部落戰2中，你最多可以組建4套部落戰牌組。也就是說，你最多可以用到32張不同的卡牌。
小提示
每套部落戰牌組每天只能使用1次。冷卻中的部落戰牌組不能用於完成急流任務，好好規劃如何使用吧！
榮譽點
榮譽點是所有部落爭奪的目標，它能推進部落戰船在急流激戰中前行！
獲得的榮譽點越多，船員們就越有拼勁，部落戰船也就能航行得更遠！
和金幣一樣，無論輸贏，都可以獲得榮譽點。
小提示
部落戰船受損期間，你的部落無法獲得榮譽點。必須先修好部落戰船，才能讓它再度前行。
部落戰船
每個部落都擁有一艘部落戰船，部落成員們將乘著它進行急流激戰，並在戰船上享受自由自在的冒險旅程。
部落戰船被用於參與戰船對決。
戰船對決
戰船對決是部落戰2中的全新遊戲模式，在這個模式中，大家可以直接進攻其他部落的部落戰船，阻礙他們在急流激戰中前進。很刺激吧？
不過事情可沒那麼簡單。其他部落也能進攻你的部落戰船，所以大家必須精心佈署自己的戰船防禦。
戰船防禦
部落成員最多可以為自己的部落戰船佈署10至15組戰船防禦。
每組戰船防禦包含3座防禦塔，每座防禦塔需要佈署4張不重複的卡牌。
戰船防禦會自動保護部落戰船！
防禦塔只會在受到傷害時啟動。
啟動之後，防禦塔將召喚部隊保護部落戰船！
一旦部落戰船的所有防禦都被摧毀，該部落戰船將會受損，必須進行修理，修好後才能繼續前進。
小提示
部分卡牌將在佈署戰船防禦時被禁用，不同部落戰賽季所禁用的卡牌也會有所不同！
戰船進攻
玩家可以進攻同一場急流激戰中其他部落的部落戰船。
防禦塔會使用格林機關炮攻擊空中和地面目標。
受到傷害時，防禦塔會被啟動。
啟動後的防禦塔會放出部隊。
對防禦塔造成的傷害會保留至後續的戰船對決。
獲勝
要贏得戰船對決，必須摧毀至少一座防禦塔。
如果國王塔被敵方部隊摧毀，或是在時間結束前沒有摧毀防禦塔，就會輸掉戰船對決。
小提示
防禦塔啟動後會持續召喚部隊保護部落戰船。每次盡量只進攻一座防禦塔，不然可能會被源源不絕的大軍掩沒！
受損部落戰船和修理工具
部落戰船受損期間，你的部落將無法獲得榮譽點，而是獲得修理工具。
要修好部落戰船，必須收集一定數量的修理工具。完成各種急流任務可以獲得修理工具，其中船塢是你使用部落戰牌組輕鬆獲得修理工具的好地方。
部落戰船修好後，你就可以繼續獲得榮譽點，在河道上前行。
戰船護盾
剛修好的部落戰船會獲得一個戰船護盾，且暫時不會受到其他部落的攻擊。護盾生效期間，該部落戰船不能被其他部落攻擊。可以隨時查看戰船護盾的剩餘時間還有多久。
小提示
在護盾保護期間，記得為部落戰船重新佈署戰船防禦！
決鬥
在決鬥模式中，玩家需要與其他玩家進行3戰2勝制的對戰，需要使用3套無重複卡牌的部落戰牌組。
只要有至少3套可用的部落戰牌組即可參加決鬥，不過最好準備4套可用的部落戰牌組參加決鬥，這樣在對戰中就會有更多的選擇！
在所有急流任務中，完成決鬥可以獲得最多的榮譽點和金幣。
和其他模式不同，決鬥不會以平手結束，如果決勝時刻後雙方仍有同樣的皇家塔生命值，則會透過丟硬幣的方式判定勝負。
小提示
部落戰牌組在使用後才會進入冷卻。如果在決鬥中連續獲勝2場，只會用掉2套部落戰牌組，大家就可以使用剩下的2套部落戰牌組完成其他急流任務！
商人
部落戰賽季
和初版部落戰不同，部落戰2會一直保持開啟狀態，無需部落首領或副首領手動發起。部落戰2將隨著部落戰賽季同時開始和結束。
部落戰2的賽季將和主題季同步，開始和結束的日期都很明確。每個部落戰賽季會持續4或5週，每週將包括一場急流激戰。
更新上線後，首個部落戰賽季持續5週！其急流激戰會立即開始！
Fase 1: Clasificatorias abiertas (17 y 18 de febrero)
Se celebrarán un total de 4 clasificatorias abiertas, que comenzarán con torneos de 1000 jugadores en el juego. Los 16 mejores jugadores de cada torneo jugarán en un bracket de eliminación simple, en el que los 4 mejores se clasificarán automáticamente para la fase 2 de la competición.
Fase 2: Fase de grupos (19 de febrero)
Los 16 jugadores procedentes de la fase de clasificatorias se unirán a los finalistas del Mundial CRL 2022 para disputar de la fase de grupos, que constará de 8 grupos de 4 jugadores cada uno. Se jugará un round-robin doble, en el que los 2 mejores de cada grupo pasarán al bracket final.
Estos son los finalistas mundiales que van a participar:
Mohamed Light
Morten
Samuel Bassotto
SandBox
airsurfer
Keef
Vitor75
Dominik
LucasXgamer
Sweep
Ardentoas
GençAslan
EnderG
Pandora
KK
Mugi
Fase 3: Bracket final (25 y 26 de febrero)
Los 16 mejores jugadores de la fase de grupos se enfrentarán en un bracket de eliminación simple. El ganador se convertirá en el 1º campeón del Warmup de la CRL 2023.
Se repartirá un total de 15.000$ en premios entre los 8 mejores jugadores del torneo.
還有哪些變化？
本次更新中，我們將移除或替換以下項目：
部落戰
移除收集日
移除戰鬥日
初版部落戰數據會顯示在個人資料的「部落戰1歷史數據」分類中
初版部落戰獎盃會顯示在部落資訊的「部落戰1歷史獎盃」分類中
任務系統
移除《皇室戰爭》中的任務系統
任務系統提供的各種獎勵會轉移到部落戰2的獎勵中。詳情請見「獎勵」部分。
如果還有沒打開的任務寶箱怎麼辦？
別擔心，我們將在9月7日前給每位已達到5階競技場的玩家一個傳奇國王寶箱！記得前往商店領取唷。
2至4階競技場的玩家也可以獲得其他獎勵，記得去商店看看唷！
每日禮物
我們將每日禮物從每天3個替換成每天1個，它會出現在商店的第1欄，並在台北/香港時間每天下午4點刷新！
這個新的每日禮物中不僅包含原來3個每日禮物的獎勵，而且還更豐厚！
其他調整
現在國王等級達到6級即可加入部落戰2（以前需要8級）。
以下卡牌的資訊進行了更新：
戰爭天使
地震法術
治療精靈
皇家快遞
治療效果不再影響複製出來的部隊。
新增4年玩家紀念勳章（5年玩家紀念勳章後續也將實裝）。
部落介面優化（推薦部落、搜索部落、部落聊天及部落管理）。
「社交」選項更名為「部落」選項。
好友清單從社交選項中移到主介面的個人資料中。
點擊全新的「魔法棒」圖示，系統就會立即為你配置一套牌組！
全新分享牌組選項（可以在牌組和部落戰牌組之間複製和貼上）。
新「影片」分頁提供Supercell創作者錄製的新影片內容。
大量介面和競技場優化，降低記憶體使用率，提高運行幀數。
這應該能提高一些舊款裝置上的運行流暢度。
優化伺服器為玩家發送內容的系統。
修復Android裝置上出現系統級彈窗時遊戲畫面還在繼續運行的問題。
修復多種可能導致閃退的問題
多項SDK更新
其他問題修復和性能優化