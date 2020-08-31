進入部落戰2後，大家會發現你的部落擁有一艘部落戰船。大家將和部落成員一起乘著那艘部落戰船參加部落戰，沿著寬闊的河道駛向部落戰決鬥場（之後會詳細介紹）。

要讓自己的部落戰船前行，你需要使用部落戰牌組完成急流任務。

要贏得急流激戰必須抵達終點線。抵達終點線後就能獲得一個部落戰寶箱！部落戰寶箱中包含豐厚的獎勵，將分發給每位在部落戰中做出貢獻的成員。

小提示

即使你的部落沒有抵達終點線，也不用擔心，大家依然可以獲得獎勵！但只是一隻裝著獎勵的靴子而已，獎勵內容沒有比部落寶箱豐厚，不過沒魚蝦也好囉！