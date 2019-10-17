我們最近推出了幾次可選更新版本來解決遊戲中存在的一些問題，但仍有玩家反應在遊戲時遇到問題。

我們希望所有玩家都能在《皇室戰爭》中獲得最佳的遊戲體驗，所以我們推出了一個強制性的版本更新，讓大家都更新到最新版本！

2019年10月17日更新說明：



進一步優化了載入時間



進一步修復網路連接問題



修復派對按鈕相關的「用戶端與伺服器不同步」問題



優化卡牌三選一模式中的選卡計時器



當有比賽正在進行時，點擊「皇室資訊」按鈕將直接進入電競賽事選項



修復驚魂競技場中存在的顯示錯誤



修復皇家塔被摧毀後正確效果



當地語系文本更新



文本調整



10月9日的非強制可選更新版本修復以下問題：



修復開啟遊戲後進入第一局對戰時載入緩慢的問題



修復載入進度卡在86%的問題



修復網路延遲和網路連接不良的問題



10月2日的非強制可選更新版本修復以下問題：



修復接受換卡會導致遊戲閃退的問題



修復寶箱位全滿時，開啟派對模式對戰會進入1v1模式的問題



修復某些文本中存在的空格問題



修復Android裝置上皇室資訊「新聞」和「電競賽事」版塊的內容無法載入的問題



修復啟動遊戲時偶爾發生遊戲閃退的問題



優化派對按鈕和2v2模式的配對速度



修復派對按鈕相關模式對戰和「活動日」中的重播在結算介面會顯示獎盃數增減的問題



修復更新前獲得的任務無法透過派對模式完成的問題



修復飛斧屠夫部分參數異常的問題



文本和介面優化



以上所有的問題修復和優化都會在本次版本更新上線後實裝！

讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊

