調整公主塔的原因

公主塔的這項調整是為了讓大家準備迎接將於2024年1月推出的第一個全新皇家塔部隊，屆時大家就會開始在戰鬥中看到不同的皇家塔部隊。

皇家塔部隊必須出現在出戰牌組中，因此所有人都需要帶上一個皇家塔部隊才能參加對戰！