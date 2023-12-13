挑戰者們，大家好！
12月13日預計將維護並更新有關公主塔的重大調整！詳細內容如下：
12月13日遊戲更新後，大家會發現公主塔變成一張皇家塔公主卡牌。
這是每位玩家的第一個皇家塔部隊——也是《部落衝突:皇室戰爭》迎來的全新卡牌類型！
對戰時
皇家塔部隊與眾不同的地方在於，這張卡牌可從兩座皇家塔頂端防禦敵軍
對手在對戰開始時才能看見它們
每個皇家塔部隊都有獨特的技能
非對戰時
皇家塔部隊是出戰牌組中必須帶上的全新卡牌。
它們的升級方式與其他卡牌相同（多張重複卡牌和金幣）
升級皇家塔部隊
大家目前的公主塔將自動轉換為和國王塔等級相同的皇家塔公主卡牌。
如果你在國王征途達到新的國王塔等級，可獲得皇家塔公主卡牌和金幣，就可以將皇家塔公主升至你的國王塔等級。
皇家塔部隊的等級上限為你的國王塔等級。也就是說，你無法像升級其它卡牌一樣，將你的皇家塔部隊升級至高於國王塔等級。（例如，你的國王塔為12級時，你的皇家塔部隊就無法升至13級。）
皇家塔部隊可透過皇家塔部隊寶箱獲得，這是加入寶箱循環的全新寶箱類型！
除魔法金幣外，魔法物品都不能用於皇家塔部隊。
公主塔的這項調整是為了讓大家準備迎接將於2024年1月推出的第一個全新皇家塔部隊，屆時大家就會開始在戰鬥中看到不同的皇家塔部隊。
皇家塔部隊必須出現在出戰牌組中，因此所有人都需要帶上一個皇家塔部隊才能參加對戰！
牌組組建介面和牌庫介面現在分為兩個不同的介面。
商店進行了外觀調整，分類更清晰，讓大家能更輕鬆地找到需要的東西！
現在可從活動挑戰的獎勵中獲得進化碎片
現在榮耀之路上13階競技場的可選獎勵包含13階競技場卡牌
移除國王抖動（King Jiggle™）（國王塔承受傷害時不會再出現那個傻傻的動畫了）
修復主題季活動更替期間在牌組組建介面會出現的遊戲閃退問題
修復部分語言出現的文字重疊問題
將「回到頁首」按鈕移到皇室通行券介面左側
阿拉伯語───現在會自動翻譯透過「設定」造訪的網頁
修復玩家一次領取2個卡牌大師時可能會出現遊戲閃退的問題
現在即使玩家透過魔法碎片解鎖首張進化卡牌，也可以看到進化碎片教學
修復牌組中有空欄位時會自動填充卡牌的問題
遊戲術語調整
皇家塔等級
現在分為以下術語：
國王塔等級
皇家塔部隊等級
這是因為現在可能出現你的國王塔和皇家塔部隊等級不一致的情況，它們不再共享等級進度。
公主塔 = 皇家塔
皇家塔等級現在與皇家塔部隊等級綁定，不再跟隨國王塔的等級。
從2024年1月開始，公主將不再是皇家塔唯一的守護者！
第一個全新皇家塔部隊將於2024年1月1日加入競技場，同時登場的還有一張全新進化卡牌……