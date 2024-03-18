常見問題

問：任務每天都會不一樣嗎？例如今天是「對戰」任務，明天是「表情」任務。

答：不，任務每天都是一樣的。

問：獎勵每天都會不一樣嗎？

答：獎勵每天都是一樣的，但之後可能會進行調整。

問：在調整前，每日任務獎勵會一直保留到被領取為止。現在還是這樣嗎？

答：不，未領取的獎勵將在每日任務重置時間後過期。

問：重置時間是什麼時候？

答：每日任務的重置時間與商店的每日重置時間一樣，取決於帳號建立位置的時區。

問：透過皇冠衝衝衝獲得的皇冠是否會計入每日皇冠任務中？

答：會。

問：如果收到魔法物品時我的庫存已滿，會怎麼樣？

答：目前，幸運寶物獎勵會忽視庫存上限，不過可能會在將來進行調整。