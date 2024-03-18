挑戰者們，大家好！
本次更新預計將新增與調整以下內容：
《部落衝突:皇室戰爭》即將推出「幸運寶物」！
現在，大家可以透過完成每日任務獲得幸運寶物。透過完成任務獲得幸運寶物是獲取魔法物品的全新途徑。
📝幸運寶物稀有度
獲得幸運寶物後，點擊它就有機會提升幸運寶物的稀有度並獲得更好的獎勵。幸運寶物需點擊三次才能開啟，每次點擊都有機會提升它的稀有度。
🌟稀有度包括
普通（20%機率提升稀有度）
稀有（25%機率提升稀有度）
史詩（30%機率提升稀有度）
傳奇（最高稀有度）
🎁幸運寶物獎勵
幸運寶物獎勵包括：
金幣
魔法外卡（所有稀有度）
精英魔法外卡
卡牌之書
全能之書
魔法碎片
從4月主題季開始，主題季商店中戰旗代幣的價格將進行調整。同時戰旗代幣也將無法再透過每日任務獲得。
但仍可透過卡牌大師任務和主題季商店獲取戰旗代幣。
主題季商店中戰旗代幣的總費用已進行調整。
問：任務每天都會不一樣嗎？例如今天是「對戰」任務，明天是「表情」任務。
答：不，任務每天都是一樣的。
問：獎勵每天都會不一樣嗎？
答：獎勵每天都是一樣的，但之後可能會進行調整。
問：在調整前，每日任務獎勵會一直保留到被領取為止。現在還是這樣嗎？
答：不，未領取的獎勵將在每日任務重置時間後過期。
問：重置時間是什麼時候？
答：每日任務的重置時間與商店的每日重置時間一樣，取決於帳號建立位置的時區。
問：透過皇冠衝衝衝獲得的皇冠是否會計入每日皇冠任務中？
答：會。
問：如果收到魔法物品時我的庫存已滿，會怎麼樣？
答：目前，幸運寶物獎勵會忽視庫存上限，不過可能會在將來進行調整。
傳奇之路對戰現在也會出現在皇室TV中
複製牌組功能現在會包含皇家塔部隊
優化牌組組建器以提升使用體驗
優化英雄技能按鈕
修復進化骷髏兵被法術影響時死亡時間不一致的問題
修復特斯拉電磁塔升級星光等級後其視覺效果取代進化卡牌專屬效果
修復在傳奇之路收集金幣相關獎勵時造成的閃退問題
修復部落聊天閃退問題，並優化相關功能
修復皇室排行榜傳奇之路（玩家分頁）切換本地和全球時造成的異常問題
修復特斯拉電磁塔與攻城炸彈人互動異常問題
修復天梯賽季名列前茅徽章上#-1的錯誤數字
謝謝大家，我們競技場見！