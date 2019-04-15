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2019年4月15日
Blog – Clash Royale

4月更新！

隆重推出榮耀之路

榮耀之路是《部落衝突:皇室戰爭》中推出的全新1v1天梯晉升系統！

  • 收集獎勵：

    您可以在邁向更高競技場的過程中收集獎勵。

  • 獎盃數越高，獎勵越豐厚！

    邁向更高獎盃數，即可在榮耀之路中領取寶石、金幣、寶箱、卡牌（涵蓋各種稀有度）、換卡代幣，還有表情！

  • 保護獎盃數！

    進入新的競技場即可啟動該競技場的

    獎盃之門

    ！這代表著您的獎盃數將不會低於目前競技場的獎盃數下限，

    也不會

    降至更低的競技場！一旦您的獎盃數達到

    4000盃

    ，您將啟動傳奇競技場的獎盃之門，這代表著您的獎盃數將不會降至4000盃以下。但在聯盟賽中，您

    仍有可能

    從較高等級的聯盟賽降至較低等級的聯盟賽。

  • 寶箱解鎖速度加成：

    每當您升至更高的競技場，您都會獲得一個24小時的寶箱加成，幫助您更快解鎖從新競技場贏來的寶箱！

  • 制定目標！

    查看您的獎盃進度以及下一級獎勵的獲取條件。

  • 新賽季！新獎勵！

    每個聯盟賽賽季結束後，您的獎盃數都會重置，同時，榮耀之路4000盃以上的獎勵也會重置。也就是說，每個賽季您都可以贏取新的獎勵！因此，我們移除了賽季寶箱，讓您可以在征戰賽季的過程中，既能贏取獎盃又能收穫獎勵！

  • 皇家冠軍聯盟賽：

    該全新聯盟賽等級將從6600盃開始，而終極冠軍聯盟賽將從7000盃開始！

遊戲更新後，活躍玩家與回歸玩家只要登入遊戲，就能直接解鎖在榮耀之路中獎盃數所對應的所有獎勵。太棒了！

全新卡牌

  • 地震法術：3費，稀有卡

  • 每秒造成一次傷害

  • 對皇家塔造成基礎傷害

  • 對其他建築造成400%的基礎傷害

  • 能夠傷害並減速地面單位

  • 對飛行單位無效（畢竟是「地」震）


全新遊戲模式

  • 超大牌組：組建一個包含18張卡牌的超大牌組！

  • 聖水之爭：爭奪競技場中的額外聖水，獲得優勢擊敗您的對手！

  • 奪龍之戰：爭奪競技場中的聖水蛋，率先摧毀聖水蛋的一方將獲得蛋中孵化的飛龍！

全新星光等級

  • 火箭

  • 哥布林小屋

  • 騎士

  • 氣球兵

  • 電擊車小隊

  • 骷髏軍團

  • 野蠻人小屋

  • 骷髏氣球

  • 神箭射手

「活動」介面改版

所有與活動相關的內容都可在「活動」介面查看！在新的「活動」介面中，您將能看到：

  • 全球聯賽

  • 挑戰

  • 限時遊戲模式

  • 終極挑戰

請注意：個人聯賽將移至「對戰」介面！

遊戲性優化及其他調整

  • 複製法術：範圍從4縮小至3

  • 全新登入圖！

  • 專屬表情（無法從商店中購買、只能從挑戰等活動中贏取的表情）將帶有酷炫的傳奇背景。

  • 同一個表情不會在商店中反覆出現。

  • 任務寶箱的進度將直接顯示在「對戰」介面。

  • 更簡潔的遊戲主介面

  • 現在遊戲主介面右上方的圖示，包含：活動記錄、排行榜、皇室TV、訓練營、聯賽和設定

  • 2v2對戰的加時賽將延長至3分鐘。

  • 迫擊炮、特斯拉電磁塔和哥布林小屋將有全新的卡牌圖片。

  • 在皇室資訊加入了直播通知，讓您及時收看最新最精彩的直播！

  • 部落介面中將顯示部落成員的「最後上線時間」。

  • 各種針對遊戲性能和遊戲崩潰問題的優化。

  • Supercell ID 「2.0.」!改善用戶體驗並擴充Supercell ID的功能。在遊戲設定中試試看吧！


觀看TV Royale！