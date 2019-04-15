榮耀之路是《部落衝突:皇室戰爭》中推出的全新1v1天梯晉升系統！
收集獎勵：
您可以在邁向更高競技場的過程中收集獎勵。
獎盃數越高，獎勵越豐厚！
邁向更高獎盃數，即可在榮耀之路中領取寶石、金幣、寶箱、卡牌（涵蓋各種稀有度）、換卡代幣，還有表情！
保護獎盃數！
進入新的競技場即可啟動該競技場的
獎盃之門
！這代表著您的獎盃數將不會低於目前競技場的獎盃數下限，
也不會
降至更低的競技場！一旦您的獎盃數達到
4000盃
，您將啟動傳奇競技場的獎盃之門，這代表著您的獎盃數將不會降至4000盃以下。但在聯盟賽中，您
仍有可能
從較高等級的聯盟賽降至較低等級的聯盟賽。
寶箱解鎖速度加成：
每當您升至更高的競技場，您都會獲得一個24小時的寶箱加成，幫助您更快解鎖從新競技場贏來的寶箱！
制定目標！
查看您的獎盃進度以及下一級獎勵的獲取條件。
新賽季！新獎勵！
每個聯盟賽賽季結束後，您的獎盃數都會重置，同時，榮耀之路4000盃以上的獎勵也會重置。也就是說，每個賽季您都可以贏取新的獎勵！因此，我們移除了賽季寶箱，讓您可以在征戰賽季的過程中，既能贏取獎盃又能收穫獎勵！
皇家冠軍聯盟賽：
該全新聯盟賽等級將從6600盃開始，而終極冠軍聯盟賽將從7000盃開始！
遊戲更新後，活躍玩家與回歸玩家只要登入遊戲，就能直接解鎖在榮耀之路中獎盃數所對應的所有獎勵。太棒了！
地震法術：3費，稀有卡
每秒造成一次傷害
對皇家塔造成基礎傷害
對其他建築造成400%的基礎傷害
能夠傷害並減速地面單位
對飛行單位無效（畢竟是「地」震）
超大牌組：組建一個包含18張卡牌的超大牌組！
聖水之爭：爭奪競技場中的額外聖水，獲得優勢擊敗您的對手！
奪龍之戰：爭奪競技場中的聖水蛋，率先摧毀聖水蛋的一方將獲得蛋中孵化的飛龍！
火箭
哥布林小屋
騎士
氣球兵
電擊車小隊
骷髏軍團
野蠻人小屋
骷髏氣球
神箭射手
所有與活動相關的內容都可在「活動」介面查看！在新的「活動」介面中，您將能看到：
全球聯賽
挑戰
限時遊戲模式
終極挑戰
請注意：個人聯賽將移至「對戰」介面！
複製法術：範圍從4縮小至3
全新登入圖！
專屬表情（無法從商店中購買、只能從挑戰等活動中贏取的表情）將帶有酷炫的傳奇背景。
同一個表情不會在商店中反覆出現。
任務寶箱的進度將直接顯示在「對戰」介面。
更簡潔的遊戲主介面
現在遊戲主介面右上方的圖示，包含：活動記錄、排行榜、皇室TV、訓練營、聯賽和設定
2v2對戰的加時賽將延長至3分鐘。
迫擊炮、特斯拉電磁塔和哥布林小屋將有全新的卡牌圖片。
在皇室資訊加入了直播通知，讓您及時收看最新最精彩的直播！
部落介面中將顯示部落成員的「最後上線時間」。
各種針對遊戲性能和遊戲崩潰問題的優化。
Supercell ID 「2.0.」!改善用戶體驗並擴充Supercell ID的功能。在遊戲設定中試試看吧！