榮耀之路是《部落衝突:皇室戰爭》中推出的全新1v1天梯晉升系統！

收集獎勵： 您可以在邁向更高競技場的過程中收集獎勵。

獎盃數越高，獎勵越豐厚！ 邁向更高獎盃數，即可在榮耀之路中領取寶石、金幣、寶箱、卡牌（涵蓋各種稀有度）、換卡代幣，還有表情！



保護獎盃數！ 進入新的競技場即可啟動該競技場的 獎盃之門 ！這代表著您的獎盃數將不會低於目前競技場的獎盃數下限， 也不會 降至更低的競技場！一旦您的獎盃數達到 4000盃 ，您將啟動傳奇競技場的獎盃之門，這代表著您的獎盃數將不會降至4000盃以下。但在聯盟賽中，您 仍有可能 從較高等級的聯盟賽降至較低等級的聯盟賽。



寶箱解鎖速度加成： 每當您升至更高的競技場，您都會獲得一個24小時的寶箱加成，幫助您更快解鎖從新競技場贏來的寶箱！



制定目標！ 查看您的獎盃進度以及下一級獎勵的獲取條件。



新賽季！新獎勵！ 每個聯盟賽賽季結束後，您的獎盃數都會重置，同時，榮耀之路4000盃以上的獎勵也會重置。也就是說，每個賽季您都可以贏取新的獎勵！因此，我們移除了賽季寶箱，讓您可以在征戰賽季的過程中，既能贏取獎盃又能收穫獎勵！

