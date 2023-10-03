挑戰者們，大家好！
以下平衡性調整將於10月3日（星期二）實裝
進化騎士
生命值：降低8%
進化後的騎士以超強的實力碾壓其他卡牌。雖然他已被削弱過一次，但我們覺得他需要再修一下鬍子，以稍微降低他的生命值，使其在強度方面與其他進化卡牌更加一致。
進化野蠻人
進化野蠻人生命值：降低8%
傷害：降低8%
進化野蠻人一直保持版本中的強勢地位。這次調整降低這些野蠻人可以造成的傷害總量，同時略微削弱他們的生存能力，讓他們沒有那麼難對付。
炸彈塔
攻擊速度：從1.6秒調整為1.8秒（減慢13%）
炸彈塔現在的使用率在建築卡牌中穩居第一。這次調整是為了給其他建築卡牌一個出頭的機會。
神箭射手
首次出手速度：從500調整為800（減慢60%）
神箭射手的登場率在目前的版本飆升，這主要歸功於他的遠程磨塔能力。這次調整將讓對手有更多時間應對他的磨塔行為。
熔岩獵犬
生命值：降低6%
熔岩獵犬牌組在目前版本中展現出強大的統治力。作為一個飛行肉盾，熔岩獵犬的主要作用是吸引火力，我們希望透過這次調整削弱牠這方面的強度。
進化骷髏兵
召喚上限：從6個增加至8個
雖然已經下調過一次進化所需次數，但進化骷髏兵的表現還是比不上其他進化卡牌。這次加強應該能為這張卡牌注入更多進化力量。
戈侖冰人
減速持續時間：從1.5秒提升至2秒
在目前版本中，戈侖冰人是一張冷門的拉扯型卡牌。增加他的減速持續時間可加強其死亡附加的效果，應該能讓他變得更好用。
巨人
射程：從「近戰距離：中」調整為「近戰距離：長」（+33%）
巨人一直跟著瓦基麗武神上瑜珈課，想讓自己的出拳距離更長，這個目標終於實現囉。射程變長了，代表他可以更快鎖定目標發動攻擊。
哥布林牢籠
硬漢哥布林生命值：從485提升至510
哥布林牢籠的使用率嚴重偏低，這個情況已持續一段時間。我們提升硬漢哥布林的生命值，可以讓他的存活時間略微延長，進而打出更多傷害。
巨型雪球
減速持續時間：從2.5秒提升至3秒（+20%）
傷害：降低7%
同樣作為低費法術，巨型雪球的人氣明顯比不上電擊法術、滾木等卡牌。延長巨型雪球的減速持續時間後，它將發揮更大的作用，而不僅限於直接造成傷害。