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2018年6月20日
Blog – Clash Royale

6月20日平衡性調整！

我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家回報的遊戲心得與建議進行資料分析之後的綜合考量。挑戰者們可以期待每個月的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。

本輪平衡性調整主要是針對複製法術、治療法術、亡靈大軍，還有更多卡牌的調整，敬請期待！

  • 複製法術/治療法術：

    範圍從3提升至4

  • 亡靈/亡靈大軍：

    每隻亡靈的出現增加0.15秒的時間間隔

  • 野蠻人滾桶：

    範圍傷害提升17%，施放這張卡牌時可以看到野蠻人將出現的位置

  • 發動躍擊/突襲的最小距離：

    全部調整至3.5

    • 超級騎士：

       從4降低至3.5

    • 幻影刺客：

       保持3.5

  • 衝鋒助跑距離：

     全部調整至3.5

    • 野蠻人攻城槌：

       從4降低至3.5

    • 王子：

       從2.5提升至3.5

    • 黑暗王子：

       從2.5提升至3.5

  • 鏡像法術：

    不會再出現在起手卡牌中

  • 神箭射手（問題修復）：

    不會再因為彈道延長而意外擊中並喚醒國王塔

  • 建築（問題修復）：

    目前遊戲中建築有時不會攻擊剛好處在射程範圍邊緣的目標，此問題將在本輪平衡性調整中修復

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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊