我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家回報的遊戲心得與建議進行資料分析之後的綜合考量。挑戰者們可以期待每個月的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。
本輪平衡性調整主要是針對複製法術、治療法術、亡靈大軍，還有更多卡牌的調整，敬請期待！
複製法術/治療法術：
範圍從3提升至4
亡靈/亡靈大軍：
每隻亡靈的出現增加0.15秒的時間間隔
野蠻人滾桶：
範圍傷害提升17%，施放這張卡牌時可以看到野蠻人將出現的位置
發動躍擊/突襲的最小距離：
全部調整至3.5
超級騎士：
從4降低至3.5
幻影刺客：
保持3.5
衝鋒助跑距離：
全部調整至3.5
野蠻人攻城槌：
從4降低至3.5
王子：
從2.5提升至3.5
黑暗王子：
從2.5提升至3.5
鏡像法術：
不會再出現在起手卡牌中
神箭射手（問題修復）：
不會再因為彈道延長而意外擊中並喚醒國王塔
建築（問題修復）：
目前遊戲中建築有時不會攻擊剛好處在射程範圍邊緣的目標，此問題將在本輪平衡性調整中修復
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊