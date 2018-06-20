我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家回報的遊戲心得與建議進行資料分析之後的綜合考量。挑戰者們可以期待每個月的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。



本輪平衡性調整主要是針對複製法術、治療法術、亡靈大軍，還有更多卡牌的調整，敬請期待！