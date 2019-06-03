精銳野蠻人是遊戲中最具爭議的卡牌之一：在天梯中，有等級優勢的精銳野蠻人出場率很高；但在挑戰活動中又是勝率最低的卡牌之一。這張卡牌需要在競技環境中有用武之地，同時也需要有可以反制它的明確對策。

本次調整的目的在於強化他們在特定情況下的能力，例如兩次攻擊就可以消滅同等級的法師，但同時也讓他們更容易被人海類型的卡牌剋制。調整之後，他們不再是休閒玩家手裡的萬靈丹，而是可以更有針對性地擔任切後排的角色。

