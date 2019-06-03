從2018年6月開始，我們每個月都會對《部落衝突:皇室戰爭》中的卡牌進行平衡性調整。經過長達一年的每月平衡性調整後，我們認為目前遊戲已經處於相當平衡的狀態，當然還是有一些例外的卡牌需要特別關注，但這些卡牌存在的問題不是透過平衡性調整就能解決的，而是需要進行更大幅度的重製。
我們一直在逐步減少每個月進行平衡性調整的卡牌數量，我們也會繼續朝這個方向前進。同時，我們將更專注於對現有卡牌進行更大幅度的修改（例如去年對皇家巨人的修改），希望從長遠來看能對玩家的整體遊戲體驗產生更大的影響。
精銳野蠻人
惡棍小隊
萬箭齊發
野蠻人滾桶
精銳野蠻人
傷害提升18%，攻擊速度降低13%（從1.5秒降低至1.7秒）
精銳野蠻人是遊戲中最具爭議的卡牌之一：在天梯中，有等級優勢的精銳野蠻人出場率很高；但在挑戰活動中又是勝率最低的卡牌之一。這張卡牌需要在競技環境中有用武之地，同時也需要有可以反制它的明確對策。
本次調整的目的在於強化他們在特定情況下的能力，例如兩次攻擊就可以消滅同等級的法師，但同時也讓他們更容易被人海類型的卡牌剋制。調整之後，他們不再是休閒玩家手裡的萬靈丹，而是可以更有針對性地擔任切後排的角色。
惡棍小隊
惡棍少年攻擊速度降低13%（從1.3秒降低至1.5秒）
惡棍小隊算是遊戲中在單獨使用時，用途最廣泛且防禦能力最強的卡牌之一，它的勝率超出我們的預期，所以我們打算稍微削弱它。惡棍少年的主要作用在於保護惡棍少女，因此我們降低他的傷害，讓他在沒有惡棍少女的情況下不再像以前那樣強勢。
萬箭齊發
箭矢飛行速度提升37%
萬箭齊發可以對較大範圍內的敵人造成一定的傷害，但是卻少了小型法術的實用性。提升萬箭齊發的箭矢飛行速度能夠讓它更有效去對付像亡靈大軍那樣的人海卡牌，以保護自己進攻的部隊。
野蠻人滾桶
傷害降低10%
儘管我們之前已降低野蠻人的生命值，但野蠻人滾桶的勝率依然居高不下。所以我們打算透過降低野蠻人滾桶的傷害，來抵消滾桶中野蠻人帶來的後續效益，並且讓野蠻人滾桶和復仇滾木在用法上的差異更加明顯。
Clan War Collection Modes
1v1
All New Classic Decks
x2 Elixir Draft
Heist!
2v2
Touchdown
Rage Mode
Other changes
Unlock Earthquake from Trophy Road in Jungle Arena!
Earthquake will also appear more often in Clan Wars
Clan Trophy requirements have been updated to match the new Trophy Road milestones, up to 7000 Trophies. This makes it easier to set up the Trophy requirements you want!
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊