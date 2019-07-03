主題季第1季已隆重上線啦！日前實裝的還有部分卡牌的重製、以及大家期待已久的卡牌平衡性調整和卡牌屬性說明更新！
加農炮戰車
加農炮
巨型雪球
地獄之塔
哥布林牢籠
野蠻人滾桶（修復）
在卡牌屬性說明中對近戰射程進行了分類
加農炮戰車
傷害：
降低17%
射程：
提升10%（5格 -> 5.5格）
攻擊速度
：提升17%（1.2秒 -> 1.0秒）
生命值/護盾生命值：
提升1.5%
加農炮
傷害：
提升32%
攻擊速度：
降低25%（0.8秒 -> 1秒）
對我們來說，卡牌作用的容易理解與表現的一致性是很重要的兩個面向。但在很長的一段時間裡，加農炮和加農炮戰車這兩張關聯性很強的卡牌在屬性方面卻有許多差異。這次重製不僅加強這兩張卡牌，也讓它們在射程、傷害、攻擊速度方面更趨向一致。
調整後，加農炮的傷害輸出能力有所提升，也因此加強它的防守能力。而加農炮戰車射程的提升能讓它對敵方皇家塔造成更大的威脅，也讓玩家在對抗皇家巨人牌組時擁有另一個能有效反制的選擇。
加農炮和加農炮戰車現在都能一擊解決掉同等級的哥布林，讓它們能夠更有效去對付目前流行的人海流卡牌。
巨型雪球
作用半徑
：3.0格 -> 2.5格
巨型雪球已經維持幾個月的超高勝率。當命中目標時，它可以帶來多重效益，而3.0格的作用半徑讓這張卡牌過於容易命中目標。
所以我們略微降低它的作用半徑，增加瞄準和預判出手時機的難度，以進一步突出技巧的重要性。
地獄之塔
持續時間：
減少25%（40秒 -> 30秒）
地獄之塔的設計目的就是為了反制大部分的肉盾卡牌，但它過長的持續時間讓它有點過於強大。調整之前，玩家可以提前放置地獄之塔，解決對手的肉盾，然後在化解對手攻勢後地獄之塔還能存活一段時間。
而調整後，地獄之塔的威力依舊，但這威力不會持續那麼久。
哥布林牢籠
持續時間：
增加33%（15秒 -> 20秒）
硬漢哥布林：
傷害：
提升25%
我們認為建築卡牌的拉扯作用是個非常強力的效果，因此在一開始，我們刻意把牢籠中的硬漢哥布林設計得比其他4費近戰攻擊單位還要弱。
但根據這張卡牌推出後的表現，我們認為需稍微加強硬漢哥布林，讓他更具競爭力。在7月更新後，他的傷害輸出能力會明顯加強，現在他可以一擊解決掉弓箭手，也能在消滅許多敵方軍隊前少受一次傷害。
野蠻人滾桶
修復滾桶的傷害範圍，使之符合原本設計的效果。
修復後，滾桶的傷害範圍將與視覺效果保持一致，不會再對滾桶沒有碰到的敵軍造成傷害。
自《皇室戰爭》2016年上線以來，我們一直將射程低於2格的卡牌定義為「近戰」卡牌，但不同的近戰卡牌在射程上其實有不小的差距，而這些細節在之前的卡牌屬性說明中並沒有體現出來。
所以這次更新中，我們將「近戰」細分為以下幾種：遠距離近戰、中距離近戰、短距離近戰在遊戲中有時會出現兩個近戰單位相遇，而其中一方先出手的情況，這種情況看似很隨機，但也讓一些玩家感到困惑。在以下的卡牌屬性說明中，應該能讓大家更加了解其中的原因。
參考資訊：「格」是指您可以在競技場上看到的棋盤狀格子，會對下兵位置、射程等許多因素產生影響。
重甲亡靈
射程：2格 -> 1.6格
亡靈
射程：2格 -> 1.6格
暗夜女巫
射程：1.65格 -> 1.6格
王子
射程：1.85格 -> 1.6格
黑暗王子
射程：1.25格 -> 1.2格（濺射範圍1.25格 -> 1.2格）
哥布林巨人
射程：1.25格 -> 1.2格
精銳野蠻人
射程：1格 -> 1.2格
騎士
射程：1格 -> 1.2格
超級騎士
射程：1格 -> 1.2格
掘地礦工
射程：1.3格 -> 1.2格
迷你皮卡
射程：1.05格 -> 1.2格
瓦基麗武神
射程：1格 -> 1.2格（濺射範圍1格 -> 1.2格）
惡棍少年
射程：1格 -> 0.8格
其他射程小於或等於0.8格的卡牌維持不變，都將被歸類為短距離近戰。
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊