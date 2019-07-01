洶湧大洪水席捲整個世界，帶來全新競技場、全新卡牌、全新機制，而其中最「潮」的就是——皇室通行券！
洶湧大洪水席捲整個世界，帶來全新競技場、全新卡牌、全新機制，而其中最「潮」的就是——皇室通行券！
獲取皇室通行券可以解鎖多種獎勵和尊享福利，包括一款皇家塔專屬造型、專屬表情、自動解鎖寶箱的功能和不限次數重新參加特別挑戰，以及更多驚喜！
贏取皇冠，解鎖皇室通行券各階等獎勵！
皇室通行券可在遊戲中購買。點擊此處查看更多關於皇室通行券的資訊。
獲取皇室通行券可以解鎖多種獎勵和尊享福利，包括一款皇家塔專屬造型、專屬表情、自動解鎖寶箱的功能和不限次數重新參加特別挑戰，以及更多驚喜！
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第1季皇家塔專屬造型
《皇室戰爭》現已推出皇家塔造型
獲取皇室通行券，就有機會解鎖專屬「進擊鯊魚塔造型」，為皇家塔換上新造型！
您可以在「出戰表情」分頁中的「皇家塔造型庫」中選擇想要使用的造型。
第1季專屬表情
漁大師的朋友最愛用牠的左鉤鰭教訓敵人了。
（第1季皇家塔專屬造型及專屬表情只能在第1季中獲取，沒有其他獲取途徑！但獲取後就能永久使用唷！）
更豐厚的獎勵
皇室通行券獎勵多多，包括寶箱、卡牌、金幣等等！
第1季皇家塔專屬造型
《皇室戰爭》現已推出皇家塔造型
獲取皇室通行券，就有機會解鎖專屬「進擊鯊魚塔造型」，為皇家塔換上新造型！
您可以在「出戰表情」分頁中的「皇家塔造型庫」中選擇想要使用的造型。
第1季專屬表情
漁大師的朋友最愛用牠的左鉤鰭教訓敵人了。
（第1季皇家塔專屬造型及專屬表情只能在第1季中獲取，沒有其他獲取途徑！但獲取後就能永久使用唷！）
更豐厚的獎勵
皇室通行券獎勵多多，包括寶箱、卡牌、金幣等等！
自動解鎖寶箱
選定下一個排入佇列解鎖的寶箱，它將自動開始解鎖！
不限次數重新參加特別挑戰
特別挑戰失利？獲取皇室通行券後，就可以不花費寶石、不限次數繼續參加特別挑戰，直至獲取全部獎勵！
金色名稱特效
獲取皇室通行券後，您的玩家名稱將變成金色。
雷電換卡
獲取皇室通行券後，所有皇室通行券寶箱都將擁有雷電換卡機會，讓您有更多機會獲得想要的卡牌！
自動解鎖寶箱
選定下一個排入佇列解鎖的寶箱，它將自動開始解鎖！
不限次數重新參加特別挑戰
特別挑戰失利？獲取皇室通行券後，就可以不花費寶石、不限次數繼續參加特別挑戰，直至獲取全部獎勵！
金色名稱特效
獲取皇室通行券後，您的玩家名稱將變成金色。
雷電換卡
獲取皇室通行券後，所有皇室通行券寶箱都將擁有雷電換卡機會，讓您有更多機會獲得想要的卡牌！
皇室通行券推出後，皇冠寶箱的機制將得到調整。
皇冠寶箱將移至皇室通行券頁面中，仍可免費透過挑戰獲取。(無須購買皇室通行券也能透過挑戰取得)每一階等都有一個皇冠寶箱獎勵。週一到週五，每24小時開放贏取1個階等的獎勵。週六到週日，每24小時開放贏取2個階等的獎勵！（1個階等的獎勵=1個皇冠寶箱）
獲取皇室通行券後，您無需等待系統逐階開放獎勵，只需贏取皇冠就可以解鎖啦！
皇冠寶箱現在可以不斷累積。就算幾天沒空玩也不用再擔心錯過皇冠寶箱啦！例如：如果您只在週末玩《皇室戰爭》，那麼當您在週末開啟遊戲時，您會發現從週一到週五累積的5個皇冠寶箱都在等著您解鎖！
皇冠寶箱的解鎖條件沒有改變，仍然是10個皇冠！
皇室通行券推出後，皇冠寶箱的機制將得到調整。
皇冠寶箱將移至皇室通行券頁面中，仍可免費透過挑戰獲取。(無須購買皇室通行券也能透過挑戰取得)每一階等都有一個皇冠寶箱獎勵。週一到週五，每24小時開放贏取1個階等的獎勵。週六到週日，每24小時開放贏取2個階等的獎勵！（1個階等的獎勵=1個皇冠寶箱）
獲取皇室通行券後，您無需等待系統逐階開放獎勵，只需贏取皇冠就可以解鎖啦！
皇冠寶箱現在可以不斷累積。就算幾天沒空玩也不用再擔心錯過皇冠寶箱啦！例如：如果您只在週末玩《皇室戰爭》，那麼當您在週末開啟遊戲時，您會發現從週一到週五累積的5個皇冠寶箱都在等著您解鎖！
皇冠寶箱的解鎖條件沒有改變，仍然是10個皇冠！
多階等的免費獎勵
皇冠寶箱
（可累積，就算幾天沒空玩也不用再擔心錯過皇冠寶箱啦！）
如果達到7階以上的競技場，並且獲得所有階等中的皇冠寶箱，就可以獲得主題季的最終獎勵——一個免費的傳奇寶箱！
獲取皇室通行券的玩家既可以獲得皇室通行券獎勵也可獲得免費獎勵！
多階等的免費獎勵
皇冠寶箱
（可累積，就算幾天沒空玩也不用再擔心錯過皇冠寶箱啦！）
如果達到7階以上的競技場，並且獲得所有階等中的皇冠寶箱，就可以獲得主題季的最終獎勵——一個免費的傳奇寶箱！
獲取皇室通行券的玩家既可以獲得皇室通行券獎勵也可獲得免費獎勵！
在大洪水中英勇奮戰！
大洪水來襲——遊戲主介面有了全新主題！
全新競技場
征戰全新競技場——船奇樂園！
全新卡牌：漁大師
漁大師為《皇室戰爭》引入全新鉤拉機制，他可以將敵方軍隊拉到自己面前並造成傷害，然後用手中的神魚攻擊他們，造成近戰傷害並附帶減速效果。。他還可以將自己拉到敵方建築或皇家塔底下！
全新遊戲模式
蒼穹爭霸
被大洪水淹沒的區域也可以成為絕佳的戰場！在這個遊戲模式中，玩家只能使用空軍部隊！
漁大師漁樂秀模式
這位漁大師可不會選邊站。在這個模式中，漁大師會坐在競技場中央，將任何膽敢靠近的軍隊拉過去，並對他們造成傷害。小心漁大師的絕招「神魚十八掌」！
在大洪水中英勇奮戰！
大洪水來襲——遊戲主介面有了全新主題！
全新競技場
征戰全新競技場——船奇樂園！
全新卡牌：漁大師
漁大師為《皇室戰爭》引入全新鉤拉機制，他可以將敵方軍隊拉到自己面前並造成傷害，然後用手中的神魚攻擊他們，造成近戰傷害並附帶減速效果。。他還可以將自己拉到敵方建築或皇家塔底下！
全新遊戲模式
蒼穹爭霸
被大洪水淹沒的區域也可以成為絕佳的戰場！在這個遊戲模式中，玩家只能使用空軍部隊！
漁大師漁樂秀模式
這位漁大師可不會選邊站。在這個模式中，漁大師會坐在競技場中央，將任何膽敢靠近的軍隊拉過去，並對他們造成傷害。小心漁大師的絕招「神魚十八掌」！
這次更新我們將對一些卡牌進行重大調整！以下只列出數據變化，如果您想更深入瞭解我們做出這些調整的原因，請查看這篇文章！
這次更新我們將對一些卡牌進行重大調整！以下只列出數據變化，如果您想更深入瞭解我們做出這些調整的原因，請查看這篇文章！
傷害降低17%
射程提升10%（5格 -> 5.5格）
攻擊速度提升17%（1.2秒 -> 1秒）
生命值/護盾生命值提升1.5%
傷害降低17%
射程提升10%（5格 -> 5.5格）
攻擊速度提升17%（1.2秒 -> 1秒）
生命值/護盾生命值提升1.5%
傷害提升 32%
攻擊速度降低25%（0.8秒 -> 1秒）
傷害提升 32%
攻擊速度降低25%（0.8秒 -> 1秒）
作用半徑： 3.0格 -> 2.5格
作用半徑： 3.0格 -> 2.5格
持續時間減少25%（40秒 -> 30秒）
持續時間減少25%（40秒 -> 30秒）
持續時間 增加25%（15秒 -> 20秒）
硬漢哥布林
傷害提升25%
持續時間 增加25%（15秒 -> 20秒）
硬漢哥布林
傷害提升25%
自《皇室戰爭》2016年上線以來，我們一直將射程低於2格的卡牌定義為「近戰」卡牌，但不同的近戰卡牌在射程上其實有不小的差距，而這些細節在之前的卡牌屬性說明中並沒有體現出來。
所以這次更新中，我們將「近戰」細分為以下幾種：遠距離近戰、中距離近戰、短距離近戰在遊戲中有時會出現兩個近戰單位相遇，而其中一方先出手的情況，這種情況看似很隨機，也讓一些玩家感到困惑。不過這次卡牌屬性說明更新後，大家應該就能明白其中的原因了。
參考資訊：「格」是指您可以在競技場上看到的棋盤狀格子，會對下兵位置、射程等許多因素產生影響。
自《皇室戰爭》2016年上線以來，我們一直將射程低於2格的卡牌定義為「近戰」卡牌，但不同的近戰卡牌在射程上其實有不小的差距，而這些細節在之前的卡牌屬性說明中並沒有體現出來。
所以這次更新中，我們將「近戰」細分為以下幾種：遠距離近戰、中距離近戰、短距離近戰在遊戲中有時會出現兩個近戰單位相遇，而其中一方先出手的情況，這種情況看似很隨機，也讓一些玩家感到困惑。不過這次卡牌屬性說明更新後，大家應該就能明白其中的原因了。
參考資訊：「格」是指您可以在競技場上看到的棋盤狀格子，會對下兵位置、射程等許多因素產生影響。
重甲亡靈
射程：2格 -> 1.6格
亡靈
射程：2格 -> 1.6格
暗夜女巫
射程：1.65格 -> 1.6格
王子
射程：1.85格 -> 1.6格
重甲亡靈
射程：2格 -> 1.6格
亡靈
射程：2格 -> 1.6格
暗夜女巫
射程：1.65格 -> 1.6格
王子
射程：1.85格 -> 1.6格
黑暗王子
射程：1.25格 -> 1.2格（濺射範圍1.25格 -> 1.2格）
哥布林巨人
射程：1.25格 -> 1.2格
精銳野蠻人
射程：1格 -> 1.2格
騎士
射程：1格 -> 1.2格
超級騎士
射程：1格 -> 1.2格
掘地礦工
射程：1.3格 -> 1.2格
迷你皮卡
射程：1.05格 -> 1.2格
瓦基麗武神
射程：1格 -> 1.2格（濺射範圍1格 -> 1.2格）
黑暗王子
射程：1.25格 -> 1.2格（濺射範圍1.25格 -> 1.2格）
哥布林巨人
射程：1.25格 -> 1.2格
精銳野蠻人
射程：1格 -> 1.2格
騎士
射程：1格 -> 1.2格
超級騎士
射程：1格 -> 1.2格
掘地礦工
射程：1.3格 -> 1.2格
迷你皮卡
射程：1.05格 -> 1.2格
瓦基麗武神
射程：1格 -> 1.2格（濺射範圍1格 -> 1.2格）
惡棍少年
射程：1格 -> 0.8格
其他射程在0.8格以下的卡牌則維持不變，都將被歸類為短距離近戰。
惡棍少年
射程：1格 -> 0.8格
其他射程在0.8格以下的卡牌則維持不變，都將被歸類為短距離近戰。
榮耀之路
榮耀之路中的卡牌獎勵可能出現隨機卡牌的選項（您可以在特定卡牌和隨機卡牌中選擇）
獎盃數達到3750盃時，可在榮耀之路獲得或解鎖哥布林牢籠
問題修復
修復部分玩家在聯盟賽賽季進行期間獎盃被重置的問題
修復部分玩家戰敗後獎盃失去數量不正確的問題
修復挑戰選單介面存在的問題
遊戲介面針對不同的手機螢幕進行優化
選卡模式調整
選卡卡池現在會保證對戰雙方都有機會選到一張針對建築進攻的軍隊卡牌
對選卡時提供的卡牌選項進行優化，以避免出現如讓玩家在皮卡超人和巨人之間二選一的情況。
一些卡牌已從選卡模式中移除，因為它們在這個模式中會導致較極端的局面出現。
任務系統
大家的意見我們收到了，任務系統已經全面升級！
現在遊戲中的任務種類更多，難易程度也各不相同。
任務難度越高，獎勵就越豐厚
移除某些完成條件太過嚴苛的任務
所有任務都取消遊戲模式的限制，您可以在除了訓練營和友誼戰之外的任何模式中完成。
卡牌
縮小了野蠻人滾桶的傷害範圍，使之與視覺效果保持一致（不會再對滾桶沒有碰到的敵軍造成傷害）
其他
特別挑戰取消了「基礎獎勵」（最後開啟的寶箱），作為補償，一次性獎勵將更加豐厚。
榮耀之路
榮耀之路中的卡牌獎勵可能出現隨機卡牌的選項（您可以在特定卡牌和隨機卡牌中選擇）
獎盃數達到3750盃時，可在榮耀之路獲得或解鎖哥布林牢籠
問題修復
修復部分玩家在聯盟賽賽季進行期間獎盃被重置的問題
修復部分玩家戰敗後獎盃失去數量不正確的問題
修復挑戰選單介面存在的問題
遊戲介面針對不同的手機螢幕進行優化
選卡模式調整
選卡卡池現在會保證對戰雙方都有機會選到一張針對建築進攻的軍隊卡牌
對選卡時提供的卡牌選項進行優化，以避免出現如讓玩家在皮卡超人和巨人之間二選一的情況。
一些卡牌已從選卡模式中移除，因為它們在這個模式中會導致較極端的局面出現。
任務系統
大家的意見我們收到了，任務系統已經全面升級！
現在遊戲中的任務種類更多，難易程度也各不相同。
任務難度越高，獎勵就越豐厚
移除某些完成條件太過嚴苛的任務
所有任務都取消遊戲模式的限制，您可以在除了訓練營和友誼戰之外的任何模式中完成。
卡牌
縮小了野蠻人滾桶的傷害範圍，使之與視覺效果保持一致（不會再對滾桶沒有碰到的敵軍造成傷害）
其他
特別挑戰取消了「基礎獎勵」（最後開啟的寶箱），作為補償，一次性獎勵將更加豐厚。