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2019年9月2日
Blog – Clash Royale

主題季第3季：我是傳奇

重返榮耀……

傳奇再現！

主題季第3季皇室通行券獎勵

  • 第3季

    專屬

    皇家塔造型（不朽堡壘）及專屬表情！

  • 共有35階等的皇室通行券獎勵可供解鎖！

  • 共有35階等的免費獎勵可供解鎖！

還有寶箱佇列解鎖等多項尊享福利！

點擊此處查看主題季第3季所有皇室通行券尊享福利及獎勵！

傳奇競技場回來啦！

大洪水退去，部隊們回家啦！傳奇競技場的對戰也將重出江湖！

傳奇挑戰！

主題季第3季特別挑戰的獎勵中將包含傳奇卡、傳奇寶箱或傳奇換卡代幣，不要錯過唷！

敬請期待：

  • 傳奇派對

  • 掘地礦工選卡挑戰

    （還有全新掘地礦工表情！）

  • 幻影刺客 衝刺一擊

  • 驟死賽模式挑戰

  • 暗夜女巫選卡挑戰

  • 狂暴伐木工大進擊

還有寶箱、金幣等豐厚獎勵等您贏取！

平衡性調整

飛斧屠夫重製！

  • 傷害

    ：提升82%

  • 生命值

    ：降低5%

  • 射程

    降低（4.5 -> 3），彈道射程降低（6.5 -> 5）

  • 攻擊速度

    ：2.4秒 -> 2.5秒

  • 斧頭折返速度加快

    （1.5秒 -> 1秒）

皇家幽靈

  • 濺射範圍：0.8格 -> 1格

黑暗王子

  • 濺射範圍：1.2格 -> 1.1格

皮卡超人

  • 射程：

    遠距離近戰 -> 中距離近戰

哥布林牢籠

  • 硬漢哥布林移動速度：

    極快 -> 快

漁大師

  • 聖水花費：

    4費 -> 3費

  • 傷害：

    降低11％

巨人（問題修復）

巨人的卡牌資訊中現在錯誤顯示為遠距離近戰，調整後將正確顯示為中距離近戰。

榮耀之路調整

本次主題季中，我們移除榮耀之路中可供挑選的卡牌獎勵，並將漁大師卡牌換成傳奇寶箱。

別忘了收集全新主題季中的榮耀之路獎勵！

部落戰收集日模式

  • 1v1 幻影刺客衝刺一擊模式

  • 1v1 選卡模式

  • 1v1 經典牌組模式

  • 2v2 達陣模式

  • 2v2 三倍聖水模式

主題季第3季：我是傳奇！