皇家幽靈

濺射範圍：0.8格 -> 1格

黑暗王子

濺射範圍：1.2格 -> 1.1格

皮卡超人

射程： 遠距離近戰 -> 中距離近戰

哥布林牢籠

硬漢哥布林移動速度： 極快 -> 快

漁大師

聖水花費： 4費 -> 3費

傷害： 降低11％

巨人（問題修復）

巨人的卡牌資訊中現在錯誤顯示為遠距離近戰，調整後將正確顯示為中距離近戰。

