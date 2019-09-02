傳奇再現！
第3季
專屬
皇家塔造型（不朽堡壘）及專屬表情！
共有35階等的皇室通行券獎勵可供解鎖！
共有35階等的免費獎勵可供解鎖！
大洪水退去，部隊們回家啦！傳奇競技場的對戰也將重出江湖！
主題季第3季特別挑戰的獎勵中將包含傳奇卡、傳奇寶箱或傳奇換卡代幣，不要錯過唷！
敬請期待：
傳奇派對
掘地礦工選卡挑戰
（還有全新掘地礦工表情！）
幻影刺客 衝刺一擊
驟死賽模式挑戰
暗夜女巫選卡挑戰
狂暴伐木工大進擊
還有寶箱、金幣等豐厚獎勵等您贏取！
飛斧屠夫重製！
傷害
：提升82%
生命值
：降低5%
射程
降低（4.5 -> 3），彈道射程降低（6.5 -> 5）
攻擊速度
：2.4秒 -> 2.5秒
斧頭折返速度加快
（1.5秒 -> 1秒）
皇家幽靈
濺射範圍：0.8格 -> 1格
黑暗王子
濺射範圍：1.2格 -> 1.1格
皮卡超人
射程：
遠距離近戰 -> 中距離近戰
哥布林牢籠
硬漢哥布林移動速度：
極快 -> 快
漁大師
聖水花費：
4費 -> 3費
傷害：
降低11％
巨人（問題修復）
巨人的卡牌資訊中現在錯誤顯示為遠距離近戰，調整後將正確顯示為中距離近戰。
本次主題季中，我們移除榮耀之路中可供挑選的卡牌獎勵，並將漁大師卡牌換成傳奇寶箱。
別忘了收集全新主題季中的榮耀之路獎勵！
1v1 幻影刺客衝刺一擊模式
1v1 選卡模式
1v1 經典牌組模式
2v2 達陣模式
2v2 三倍聖水模式