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2018年6月20日
Blog – Clash Royale

夏日更新！

全新卡牌

  • 解鎖兩張新卡牌！

  • 巨型雪球——在冰封之巔競技場解鎖，花費2聖水的普通卡

  • 皇家野豬——在野豬山競技場解鎖，花費5聖水的稀有卡

  • 持續關注7月即將推出的新卡牌唷！

  • 觀看新卡牌玩法─

    皇家野豬

    巨型雪球

全新表情

  • 哥布林表情符號和公主表情符號閃亮登場！

  • 從商店中獲得新表情，搭配屬於自己的出戰表情！

  • 遊戲中會定期新增新表情

1v1競技場對戰

  • 我們重新調整了所有競技場卡牌解鎖的順序，具體原因如下：

    • 讓同一個競技場解鎖的卡牌可以從機制上相互制衡

    • 確保每個競技場都能解鎖能夠反制核心卡的卡牌

    • 將一些出場率低和不太好對付的卡牌移到了較後面的競技場

    • 儘量讓卡牌和競技場能夠保持主題一致

    • 每個競技場將推出新的或獨特的機制

  • 我們也調整了聯盟賽重置系統：

    • 聯盟賽重置後，超過4000（上限為7600）的獎盃將被扣除一半。也就是說，一個獎盃數為5000的玩家，聯盟賽重置後獎盃數將變成4500。

    • 伴隨著這個全新的、更加循序漸進的聯盟賽重置系統，

      所有

      參與1v1對戰的玩家在每月聯盟賽重置時將會有更好的遊戲體驗！

  • 獎盃達到4000盃進入聯盟賽後，1v1對戰加時賽將延長至3分鐘

部落戰

  • 金幣獎勵加倍（包括部落戰寶箱和獲勝金幣獎勵）

  • 可以觀看您的部落在戰鬥日最終決戰的重播

  • 可以觀看對方部落的最終決戰（點擊出現在部落船上的LIVE圖示）

  • 點擊部落戰排行榜上的其他部落，可以查看這些部落的資訊

  • 如果您在戰鬥日還沒有進行最終決戰，那麽“社交”選項會變成金色

  • 如果您錯過了最終決戰，遊戲會跳出提示訊息

  • 可複製戰鬥日牌組到您個人的出戰牌組

  • 我們也更換了部分收集日的遊戲模式，以維持部落戰的新鮮刺激！

遊戲性優化

  • 減少白銀、黃金、巨型、神奇和皇冠寶箱中的普通卡數量，增加稀有卡、史詩卡數量，

    大幅

    增加其中的金幣數量！

  • 金幣上限提高到500萬

  • 踢出部落成員時會跳出視窗，可編輯訊息

  • 新增新的訓練師（包括訓練師奇達二世），以配合4000-4500獎盃的玩家進行訓練營對戰

  • 點擊遊戲介面下方“卡牌”選項，可查看介面上方的“出戰牌組”和“出戰表情”

  • 點擊下方“社交”選項，可查看介面上方的“聊天”和“部落戰”

  • 主介面“皇室資訊”中新增了“電競賽事”選項（尚未正式上線，會陸續開放正式使用）

  • 只要您解鎖了一張卡牌，以後就有可能在寶箱中開出這張卡牌（即使您還沒有到達解鎖那張卡牌的競技場）

平衡性調整

  • 我們對部分卡牌進行了調整，

    查看詳情

  • iOS 8及以下的蘋果裝置將無法繼續運行遊戲，

    查看原因

觀看最新一集皇室TV，了解《部落衝突:皇室戰爭》團隊的最新資訊和想法！

Video

希望您喜歡這次更新，如果您有任何建議或想法，請您透過遊戲內與我們取得聯繫！

讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊