全新表情
哥布林表情符號和公主表情符號閃亮登場！
從商店中獲得新表情，搭配屬於自己的出戰表情！
遊戲中會定期新增新表情
1v1競技場對戰
我們重新調整了所有競技場卡牌解鎖的順序，具體原因如下：
讓同一個競技場解鎖的卡牌可以從機制上相互制衡
確保每個競技場都能解鎖能夠反制核心卡的卡牌
將一些出場率低和不太好對付的卡牌移到了較後面的競技場
儘量讓卡牌和競技場能夠保持主題一致
每個競技場將推出新的或獨特的機制
我們也調整了聯盟賽重置系統：
聯盟賽重置後，超過4000（上限為7600）的獎盃將被扣除一半。也就是說，一個獎盃數為5000的玩家，聯盟賽重置後獎盃數將變成4500。
伴隨著這個全新的、更加循序漸進的聯盟賽重置系統，
所有
參與1v1對戰的玩家在每月聯盟賽重置時將會有更好的遊戲體驗！
獎盃達到4000盃進入聯盟賽後，1v1對戰加時賽將延長至3分鐘
部落戰
金幣獎勵加倍（包括部落戰寶箱和獲勝金幣獎勵）
可以觀看您的部落在戰鬥日最終決戰的重播
可以觀看對方部落的最終決戰（點擊出現在部落船上的LIVE圖示）
點擊部落戰排行榜上的其他部落，可以查看這些部落的資訊
如果您在戰鬥日還沒有進行最終決戰，那麽“社交”選項會變成金色
如果您錯過了最終決戰，遊戲會跳出提示訊息
可複製戰鬥日牌組到您個人的出戰牌組
我們也更換了部分收集日的遊戲模式，以維持部落戰的新鮮刺激！
遊戲性優化
減少白銀、黃金、巨型、神奇和皇冠寶箱中的普通卡數量，增加稀有卡、史詩卡數量，
大幅
增加其中的金幣數量！
金幣上限提高到500萬
踢出部落成員時會跳出視窗，可編輯訊息
新增新的訓練師（包括訓練師奇達二世），以配合4000-4500獎盃的玩家進行訓練營對戰
點擊遊戲介面下方“卡牌”選項，可查看介面上方的“出戰牌組”和“出戰表情”
點擊下方“社交”選項，可查看介面上方的“聊天”和“部落戰”
主介面“皇室資訊”中新增了“電競賽事”選項（尚未正式上線，會陸續開放正式使用）
只要您解鎖了一張卡牌，以後就有可能在寶箱中開出這張卡牌（即使您還沒有到達解鎖那張卡牌的競技場）
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希望您喜歡這次更新，如果您有任何建議或想法，請您透過遊戲內與我們取得聯繫！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊