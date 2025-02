Vær med til at sikre dine Supercell ID-spil, og forbliv forbundet

Det er gratis og nemt at få et Supercell ID. Du skal bare gå ind i dit spils indstillinger og trykke på knappen under »Supercell ID« for at komme i gang. Du kan finde det i alle Supercell-spil, og det kan også fås i udvalgte spil fra udviklingspartnere.

Beskyt dine spil

Uanset om du hopper tilbage i spillene efter noget tids fravær eller geninstallerer på en nye enhed, så bringer Supercell ID dig tilbage, hvor du slap. Supercell ID lader dig også hoppe ind i dine spil på alle dine mobile enheder, inklusive tablets.

Forbind dine Supercell ID-spil

Vi har gjort det nemt at forbinde alle Supercells spil med ét Supercell ID. Start med at lave et Supercell ID i ét spil, og forbind så resten. Så enkelt er det.

Skift nemt imellem flere Supercell ID-konti

Supercell ID gør det nemt at skifte imellem flere konti af det samme spil på én enhed. Perfekt til at dele det sjove med andre eller at give dig selv en frisk start.

Supercell ID Friends

Med Supercell ID kan du blive forbundet med andre spillere og venner. Supercell ID-venner, du har taget forbindelse til i et spil, vil også dukke op i andre Supercell ID-spil, du spiller. Hvis du ikke kan finde en venner-sektion i dit Supercell ID-spil, vil funktionen være indeholdt i en opdatering snart.

For Parents

Forældre, leder I efter noget, der ikke findes på denne side? Tjek vores forældreguide for mere detaljeret information, der kan være mere relevant for jeres ønsker.